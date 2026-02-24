Nowy Prezes KGHM: Rada Nadzorcza KGHM oficjalnie powołała Remigiusza Paszkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu, co finalizuje jego tymczasowe delegowanie.

Kluczowa zmiana w zarządzie: Powołanie Paszkiewicza następuje po odwołaniu poprzedniego prezesa, Andrzeja Szydło, 30 stycznia.

Globalny gigant branży: KGHM to jeden z 10 największych producentów miedzi i drugi producent srebra na świecie, z aktywami w Polsce, USA, Chile i Kanadzie.

Wpływ Skarbu Państwa: Skarb Państwa pozostaje największym akcjonariuszem KGHM, posiadając 31,79% akcji spółki.

Zmiany w zarządzie KGHM. Jest oficjalne powołanie

Rada nadzorcza miedziowego giganta podjęła ostateczną decyzję. To koniec okresu tymczasowego na szczycie władz jednej z najważniejszych spółek Skarbu Państwa. Remigiusz Paszkiewicz został oficjalnie powołany na stanowisko prezesa zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Spółka przekazała tę informację w oficjalnym komunikacie giełdowym we wtorek, 24 lutego

"Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 24 lutego 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji Pana Remigiusza Paszkiewicza powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A." – czytamy w komunikacie.

30 stycznia rada nadzorcza miedziowej spółki odwołała prezesa Andrzeja Szydło i delegowała czasowo na to stanowisko Paszkiewicza.

Kim jest Remigiusz Paszkiewicz

Remigiusz Paszkiewicz specjalizuje się – jak podawała spółka we wcześniejszym komunikacie – w „prowadzeniu skutecznych procesów restrukturyzacyjnych w sektorach infrastrukturalnym, kolejowym i logistycznym, w warunkach wysokiej złożoności operacyjnej oraz presji czasu”. Paszkiewicz jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie. Pracował m.in. w Kolejach Ukraińskich oraz w PKP PLK, których był prezesem. Od sierpnia 2025 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy Przemysłowej Baltic Sp. z o.o., realizującej projekty konstrukcji stalowych dla sektora lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, przemysłu stoczniowego oraz energetyki jądrowej.

Grupa KGHM Polska Miedź znajduje się w dziesiątce największych producentów miedzi górniczej na świecie i jest drugim co do wielkości producentem srebra. Posiada aktywa górnicze - kopalnie rud miedzi oraz pierwiastków towarzyszących, takich jak srebro, molibden, nikiel, złoto i innych metali - zlokalizowane w Polsce, USA, Chile i Kanadzie oraz huty miedzi w Polsce. Największym akcjonariuszem KGHM Polska Miedź jest Skarb Państwa, do którego należy 31,79 proc. akcji spółki.

