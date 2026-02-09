Ministerstwo Aktywów Państwowych ogłosiło konkurs na nowego prezesa KGHM.

Wojciech Balczun, szef MAP, nakreślił priorytety dla nowego zarządu, w tym poprawę efektywności spółek zależnych.

KGHM planuje duże inwestycje w krajowe złoża miedzi oraz analizuje możliwości zagraniczne, w tym w Maroku.

Nowy prezes KGHM jeszcze w lutym

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, poinformował Polską Agencję Prasową (PAP) o planowanym wyborze nowego prezesa KGHM do końca lutego. Jak podkreślił, od nowego zarządu oczekuje się przede wszystkim poprawy sytuacji w spółkach zależnych oraz kontynuacji prac nad strategią całej grupy.

- W grupie KGHM jest bardzo dużo do zrobienia, w tym w szczególności do poprawy w spółkach zależnych. Moim zdaniem na tym będzie się koncentrował nowy prezes, który - mam nadzieję - zostanie wybrany w konkursie do końca lutego – powiedział minister Balczun.

Przypomnijmy, że rada nadzorcza KGHM odwołała Andrzeja Szydło z funkcji prezesa 30 stycznia bieżącego roku. Odwołano również Piotra Stryczka, wiceprezesa ds. korporacyjnych. Wakat w zarządzie tymczasowo uzupełnił Remigiusz Paszkiewicz, członek rady nadzorczej.

Spółka ogłosiła już konkursy na stanowiska prezesa i wiceprezesa ds. korporacyjnych. Kandydaci mogą zgłaszać się do 16 lutego, a rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na 24 lutego.

Minister aktywów państwowych o wyzwaniach dla nowego prezesa

Minister aktywów państwowych wyraził oczekiwanie, że nowy zarząd dokończy prace nad strategią grupy KGHM. Podkreślił również, że przed spółką stoją ogromne inwestycje na polskim rynku.

- KGHM ma bardzo dużo do zrobienia na polskim rynku. Przed grupą ogromne inwestycje w nowe złoża na najbliższe co najmniej kilkanaście lat, co będzie wymagać ogromnych nakładów inwestycyjnych. Eksploatacja złóż miedzi i pochodnych jest w naszej rzeczywistości trudna z powodu dużych głębokości, ale wiemy, że trzeba się na tym skoncentrować. Miedź ma przed sobą dobre perspektywy - nawet w Stanach Zjednoczonych została wpisana na listę surowców strategicznych – zaznaczył Balczun.

Szef MAP odniósł się również do zagranicznych aktywów KGHM. Zauważył, że zarówno w chilijskim Sierra Gorda, jak i w projekcie kanadyjsko-amerykańskim istnieje potencjał do poprawy efektywności i wyników.

- Przyglądamy się też aktywom zagranicznym KGHM. Widać, że zarówno w chilijskim Sierra Gorda, jak i w projekcie kanadyjsko-amerykańskim można istotnie poprawić efektywność i wyniki. Patrzymy również w innych kierunkach, bo uważamy, że KGHM może dalej inwestować za granicą, ale w sposób racjonalny, uzasadniony ekonomicznie, przemyślany – dodał minister.

KGHM zainteresowany rynkiem marokańskim?

Minister Balczun wspomniał także o delegacji do Maroka, w której brał udział kilka miesięcy temu. Jak wyjaśnił, KGHM monitoruje tamtejszy rynek złóż miedzi.

- Wydaje się, że po pewnych decyzjach o charakterze politycznym, nasza pozycja jest tam bardzo dobra i będziemy się temu rynkowi przyglądać. Być może skończy się to naszą obecnością w Maroku – powiedział Balczun.

KGHM Polska Miedź to jeden z największych producentów miedzi górniczej na świecie, zajmujący miejsce w pierwszej dziesiątce. Spółka jest również drugim co do wielkości producentem srebra. Posiada aktywa górnicze w Polsce, USA, Chile i Kanadzie oraz huty miedzi w Polsce. Skarb Państwa jest największym akcjonariuszem KGHM, posiadając 31,79% akcji.

