Dramatyczny spadek kursu akcji KGHM

Giełdowa reakcja na zmianę w zarządzie KGHM była błyskawiczna i bolesna dla akcjonariuszy. Kurs akcji KGHM spadł o 9,8 proc. do poziomu 335,3 zł przy rekordowo wysokich obrotach wynoszących 585,4 mln zł. To wartość stanowiąca około połowy obrotów na wszystkich spółkach wchodzących w skład indeksu WIG.

Dla porównania, szeroki rynek reprezentowany przez WIG20 stracił zaledwie 0,9 proc. Tak znacząca różnica wskazuje, że inwestorzy negatywnie odebrali informację o zmianie na stanowisku prezesa KGHM.

Kim jest odwołany prezes Andrzej Szydło

Andrzej Szydło funkcję prezesa zarządu KGHM Polska Miedź pełnił od 6 marca 2024 roku, czyli niespełna rok. To absolwent Politechniki Wrocławskiej z 25-letnim stażem w KGHM. Przez całą karierę związany był z polskim gigantem miedziowym, przechodząc przez kolejne szczeble kariery.

W trakcie pracy w KGHM zajmował kluczowe stanowiska: głównego energetyka, dyrektora ds. technicznych, dyrektora naczelnego oddziału HM Głogów oraz dyrektora Programu Modernizacji Pirometalurgii. Specjalizował się w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Za zasługi dla firmy i gospodarki otrzymał liczne odznaczenia, w tym Brązowy Krzyż Zasługi i odznakę „Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S.A.”.

Remigiusz Paszkiewicz nowym prezesem KGHM

Rada nadzorcza KGHM zdecydowała się na delegowanie do pełnienia funkcji prezesa Remigiusza Paszkiewicza. To menedżer z imponującym doświadczeniem w transformacji dużych organizacji przemysłowych, szczególnie w warunkach kryzysowych.

Paszkiewicz specjalizuje się w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych w sektorach infrastrukturalnym, kolejowym i logistycznym. W swojej karierze z sukcesem realizował głębokie reformy strukturalne m.in. w Kolejach Ukraińskich (Ukrzaliznycia) i PKP Polskie Linie Kolejowe. W 2014 roku jako prezes PKP PLK został uhonorowany nagrodą Komisji Europejskiej dla najlepszego zarządcy infrastruktury kolejowej w Europie.

Doświadczenie nowego szefa w zarządzaniu kryzysowym

Od sierpnia 2025 roku Paszkiewicz pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy Przemysłowej Baltic, realizującej projekty dla sektora energetyki wiatrowej i jądrowej. Wcześniej był prezesem ANWIL (Grupa ORLEN) oraz członkiem zarządu Slovenske Železnice.

Nowy prezes KGHM posiada rozległe doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania z instytucji międzynarodowych, takich jak EBI, EBOR czy Bank Światowy. To kompetencje szczególnie wartościowe w obecnej sytuacji rynkowej. Paszkiewicz jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, KSAP oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie, a także ukończył program w John F. Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda.

Ceny miedzi i srebra gwałtownie spadają

Zmiana na stanowisku prezesa KGHM zbiegła się w czasie z dramatycznym pogorszeniem sytuacji na rynkach metali. Cena srebra spadła aż o 14,5 proc. do poziomu 97,8 USD za uncję. To jeden z najgłębszych spadków w ostatnich miesiącach.

Miedź, podstawowy produkt KGHM, potaniała o 3,8 proc. do 13.243 USD za tonę. Spadki cen surowców bezpośrednio przekładają się na przychody i rentowność polskiego giganta miedziowego. W takiej sytuacji rynkowej doświadczenie Paszkiewicza w zarządzaniu kryzysowym może okazać się kluczowe.

Co czeka KGHM pod nowym kierownictwem

Delegowanie Remigiusza Paszkiewicza na stanowisko prezesa KGHM w momencie turbulencji na rynkach metali nie jest przypadkowe. Rada nadzorcza prawdopodobnie stawia na jego kompetencje w zakresie restrukturyzacji i zarządzania w trudnych warunkach rynkowych.

Inwestorzy z niepokojem obserwują rozwój sytuacji, co widać po rekordowych obrotach na akcjach KGHM i gwałtownym spadku kursu. Najbliższe tygodnie pokażą, czy nowe kierownictwo zdoła ustabilizować sytuację spółki w obliczu spadających cen metali i niepewności na rynkach globalnych.