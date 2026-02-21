W 2026 roku zaplanowano jedynie 8 niedziel handlowych, głównie przed świętami.

Pierwsza niedziela handlowa w 2026 roku już minęła (25 stycznia).

W niedziele niehandlowe, jak np. 22 lutego 2026, większość dużych sklepów i galerii handlowych (Biedronka, Lidl, Dino) będzie zamknięta.

Wyjątki od zakazu handlu obejmują stacje paliw, apteki, kwiaciarnie oraz sklepy takie jak Żabka, pod warunkiem, że obsługuje je właściciel lub osoba na umowie cywilnoprawnej.

Niedziele handlowe 2026 – ile jest terminów?

W 2026 roku handel w niedziele będzie możliwy jedynie w ośmiu wyznaczonych terminach. To dni przypadające głównie przed świętami oraz w okresach wzmożonych zakupów. Dla wielu osób pracujących w tygodniu są to kluczowe daty, pozwalające na większe zakupy w centrach handlowych i supermarketach.

Jedna z takich niedziel już minęła – 25 stycznia 2026. Kolejna okazja do zakupów w pełnym zakresie przypadnie dopiero przed Wielkanocą.

Kalendarz niedziel handlowych 2026 – pełna lista

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niedziele handlowe w 2026 roku przypadają w następujące dni:

25 stycznia 2026,

29 marca 2026,

26 kwietnia 2026,

28 czerwca 2026,

30 sierpnia 2026,

6 grudnia 2026,

13 grudnia 2026,

20 grudnia 2026.

Na tej liście nie ma daty 22 lutego 2026. Oznacza to, że tego dnia obowiązuje zakaz handlu.

22 lutego 2026 – które sklepy będą zamknięte?

W niedzielę 22.02.2026 nie zrobimy zakupów w dużych sieciach i galeriach handlowych. Zamknięte pozostaną m.in. sklepy takich marek jak Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland czy Auchan. Nieczynne będą również centra handlowe oraz większość supermarketów.

Zakaz handlu obejmuje zdecydowaną większość dużych placówek detalicznych. Wyjątkiem są jednak punkty działające na podstawie szczególnych przepisów.

Wyjątki od zakazu handlu w niedziele niehandlowe

Choć większość sklepów pozostaje zamknięta, prawo przewiduje wyjątki. W niedziele niehandlowe funkcjonować mogą m.in. stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, małe sklepiki osiedlowe, cukiernie, lodziarnie czy lokale gastronomiczne.

Otwarte bywają także sklepy sieci Żabka, o ile za ladą stoi właściciel lub osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej. Godziny otwarcia takich placówek są zróżnicowane – najczęściej mieszczą się w przedziale 8:00–20:00 lub 10:00–18:00.

