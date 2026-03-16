Dodatki do emerytur niemal stanęły! Podwyżki mogą wynieść zaledwie kilka złotych

Prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur na 2027 rok, oparty na danych GUS o wynagrodzeniach i inflacji, wynosi około 2,88%.

Oznacza to, że minimalna emerytura (obecnie 1879,91 zł) może wzrosnąć o około 55 zł brutto, osiągając około 1933 zł.

Wzrost ten jest znacznie niższy niż 5,3% waloryzacja z 2026 roku, co wynika z niższej inflacji w 2026 roku.

Waloryzacja obejmie również dodatki do emerytur i rent, które mogą wzrosnąć od około 0,50 zł do ok. 38 zł miesięcznie, w zależności od ich wysokości.

Waloryzacja emerytur a dane GUS

Podstawą do ustalenia przyszłorocznej waloryzacji świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) są dwa wskaźniki publikowane przez Główny Urząd Statystyczny – tempo wzrostu wynagrodzeń oraz inflacja w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów.

Jak wynika z danych opublikowanych 19 lutego, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026 r. wyniosło 9002,47 zł. Oznacza to wzrost o 6,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem rok wcześniej.

Drugim kluczowym elementem jest poziom inflacji. Z najnowszych informacji przekazanych przez GUS 13 marca wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2026 r. wzrosły o 2,1 proc. rok do roku.

Po zestawieniu obu wskaźników i zastosowaniu ustawowego mechanizmu obliczeń prognozowany wskaźnik waloryzacji świadczeń może wynieść 2,88 proc.

Ile mogą wzrosnąć emerytury w 2027 roku

Jeśli taki poziom waloryzacji się utrzyma, wzrost świadczeń będzie wyraźnie niższy niż w bieżącym roku.

Od 1 marca 2026 roku emerytury i renty zostały podniesione o 5,3 proc., co było efektem wyższej inflacji w poprzednich miesiącach. Tymczasem niższy wzrost cen w 2026 r. oznacza automatycznie mniejszą podwyżkę w kolejnym roku.

Przy wskaźniku 2,88 proc. minimalna emerytura wynosząca obecnie 1879,91 zł mogłaby wzrosnąć o około 55 zł, osiągając poziom około 1933 zł brutto.

Dodatki do emerytur i rent także z podwyżką

Waloryzacja obejmuje nie tylko podstawowe świadczenia, lecz także dodatki wypłacane razem z emeryturą lub rentą. Wzrost ma charakter procentowy, dlatego faktyczna kwota podwyżki zależy od wysokości konkretnego dodatku. Szacuje się, że przy waloryzacji na poziomie 2,88 proc. dodatki mogłyby wzrosnąć od około 0,50 zł do ok. 38 zł miesięcznie.

Największa podwyżka dotyczyłaby dodatku do renty inwalidy wojennego. Jego wysokość mogłaby wzrosnąć z 1333,24 zł do około 1371,68 zł, czyli o 38,44 zł.

Większość dodatków – m.in. dodatek kombatancki, pielęgnacyjny czy dodatek za tajne nauczanie – wynosi obecnie 348,22 zł. Po waloryzacji zwiększyłyby się one o około 10,04 zł miesięcznie.

Z kolei dodatek dla sieroty zupełnej, którego obecna wysokość to 654,48 zł, mógłby wzrosnąć do około 673,35 zł, co oznacza podwyżkę o 18,87 zł.

