Benzyna Pb95 zbliża się do 7 zł/l, diesel już powyżej 8 zł/l

Autogaz też drożeje – ponad 3 zł/l w większości stacji

Skok cen paliwa to efekt drogiej ropy i napięć geopolitycznych

Kierowcy planują ograniczać jazdę i szukać tańszych stacji przed świętami

5 trików na tańsze tankowanie: porównuj ceny online, korzystaj z promocji, tankuj przy głównych trasach, unikaj paliwa premium i planuj trasę, by nie tankować awaryjnie

Według najnowszych danych od 16 marca podwyżki na stacjach objęły praktycznie wszystkie rodzaje paliw. Benzyna 95 drożeje, a diesel – który jeszcze niedawno był nieco tańszy – przekroczył barierę 8 zł za litr na niektórych stacjach. To skutek globalnych podwyżek cen ropy na światowych rynkach i napięć na Bliskim Wschodzie.

Eksperci ostrzegają, że to jeszcze nie koniec drożyzny. Prognozy wskazują, że w kolejnych dniach ceny benzyny mogą nadal rosnąć i zbliżać się do poziomu 7,3–7,4 zł za litr, a diesel utrzyma się powyżej 7,8–8 zł. Autogaz też nie pozostaje tani – jego cena może przekraczać 3 zł za litr.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz

Ceny rosną z dnia na dzień – kierowcy coraz głośniej narzekają na skokowe podwyżki i fakt, że tankowanie staje się coraz większym obciążeniem dla domowego budżetu przed świątecznymi wyjazdami.

Dla wielu kierowców to prawdziwy szok cenowy tuż przed świętami, bo jeszcze kilka tygodni temu paliwo było wyraźnie tańsze. Teraz część kierowców zastanawia się, czy nie lepiej ograniczyć jazdę i oszczędzać na baku, zanim sytuacja jeszcze bardziej wymknie się spod kontroli.

Wielkanoc 2026 może się okazać najdroższą w historii pod względem kosztów tankowania – a kierowcy już planują, jak ograniczyć wydatki na paliwo.

Jak tankować taniej przed świętami? 5 prostych trików

1. Porównuj ceny online

Skorzystaj z serwisów takich jak AutoCentrum, e-petrol czy Ceneo Paliwa, aby sprawdzić aktualne ceny w Twoim regionie.

2. Wybieraj godziny i dni z promocjami

Niektóre sieci dyskontowe oferują niższe ceny paliwa rano lub w wybrane dni tygodnia.

3. Tankuj w dużych miastach lub przy głównych trasach

Często stacje poza miastem są droższe, a promocje pojawiają się w dużych aglomeracjach.

4. Uważaj na shrinkflację w paliwie premium

Diesel premium czy Pb98 czasem kosztuje dużo więcej, a różnica w jakości paliwa jest minimalna. Czasem lepiej zatankować standardową benzynę 95 lub ON.

5. Ogranicz dodatkowe tankowania

Planuj trasę, korzystaj z aplikacji mapowych, by nie tankować „awaryjnie” w droższych stacjach.