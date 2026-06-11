Hurtowe ceny paliw 11.06.2026. Rynek tnie ceny diesla, benzyna mocno w górę

Ceny hurtowe paliw na 11.06.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Czwartkowa sesja na polskim rynku hurtowym cechuje się bardzo dużą i kierunkowo rozbieżną dynamiką. Z jednej strony olej napędowy wyraźnie tanieje, z drugiej – benzyna z każdym dniem drożeje, co prowadzi do zauważalnego spłaszczenia różnicy cenowej między oboma głównymi produktami rafineryjnymi.

Dzisiejsze stawki netto za metr sześcienny benzyny 95-oktanowej (Pb95) i oleju napędowego (ON) kształtują się następująco:

Orlen: Pb95 – 5236 zł, ON – 5599 zł

Pb95 – 5236 zł, ON – 5599 zł Aramco: Pb95 – 5238 zł, ON – 5598 zł

Pb95 – 5238 zł, ON – 5598 zł BP Europa: Pb95 – 5236 zł, ON – 5599 zł

Analizując dzisiejsze tabele ofertowe, miano najtańszego dostawcy benzyny Pb95 dzielą obecnie ex aequo Orlen oraz BP Europa z ceną 5236 zł/m³. Z kolei w przypadku oleju napędowego miano cenowego lidera wywalczyło dziś Aramco oferując paliwo po 5598 zł/m³, choć jego przewaga nad resztą stawki wynosi zaledwie symboliczną złotówkę na metrze sześciennym.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Porównanie dzisiejszych cenników z notowaniami ze środy (10.06.2026) uwypukla realizację scenariusza przeciwstawnych wektorów. Największej podwyżki w przypadku benzyny Pb95 dokonało dziś Aramco, windując jej cenę aż o 54 zł/m³ (co oznacza ponad 5 groszy na każdym litrze w hurcie). Orlen i BP Europa nie pozostały daleko w tyle, solidarnie podnosząc swoje cenniki dla Pb95 o 53 zł/m³.

Na rynku oleju napędowego obserwujemy zjawisko dokładnie odwrotne. Liderem cięć po raz kolejny zostało Aramco, które zredukowało hurtową stawkę za ON o 52 zł/m³. Pozostali kluczowi gracze – Orlen i BP Europa – odpowiedzieli na ten ruch obniżką na poziomie 51 zł/m³. Mamy zatem do czynienia z bardzo rzadko spotykaną anomalią, gdzie w ramach jednej sesji hurtowe podwyżki na benzynie są niemal idealnie symetryczne wobec skali potężnych obniżek cen diesla.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Rozbieżne zachowanie polskiego rynku hurtowego silnie wymyka się globalnym fundamentom. Sytuacja na światowych rynkach jest zdominowana przez geopolitykę – ropa Brent wyceniana jest na około 93,47 USD za baryłkę, co oznacza drastyczny, 53-procentowy wzrost od początku roku. Zbrojny konflikt na linii USA-Iran i blokada kluczowej Cieśniny Ormuz sprawiają, że zapowiedziane przez OPEC+ lipcowe podniesienie limitów wydobycia o 188 tys. baryłek dziennie pozostaje bezwartościowe ze względów logistycznych.

Dodatkowym obciążeniem dla polskich rafinerii jest słabnący złoty. Utrzymujący się kurs na poziomie 3,6826 PLN za dolara wywiera potężną i odczuwalną w cyklu miesięcznym presję kosztową na krajowy sektor paliwowy. Dlaczego zatem Orlen i inni dostawcy tak silnie obniżają dziś cenę diesla, odcinając się od giełdowych trendów w Europie? Kluczem są tutaj rządowe mechanizmy osłonowe na czele z obniżonym do 8% podatkiem VAT, redukcją akcyzy do unijnego minimum i wprowadzeniem maksymalnych cen detalicznych. Krajowy rynek jest obecnie sterowany przez te polityczne instrumenty izolacyjne i interwencyjne strategie czołowych dostawców, co zaburza naturalną rynkową korelację.

Dzisiejsze, tak wyraźne obniżki w cennikach hurtowych dają kierowcom ogromną nadzieję na tańsze tankowanie diesla na stacjach jeszcze przed końcem obecnego tygodnia. Jednocześnie trzeba pamiętać, że ubiegające się z globalnym nurtem rosnące hurtowe notowania benzyny mogą przełożyć się na korekty cen tego paliwa w górę już w najbliższych dniach.