Mały atom ruszy z miejsca? Nowy gracz może wejść do spółki Orlenu

Rewolucja w polskim atomie! Rząd szykuje wielkie zmiany w kluczowej spółce

Projekt budowy małych reaktorów jądrowych, który od miesięcy utknął w martwym punkcie, może wreszcie nabrać rozpędu. Według ustaleń Business Insider Polska trwają rozmowy o zmianach właścicielskich w spółce Orlen Synthos Green Energy (OSGE).

Do akcjonariatu miałby dołączyć Polski Fundusz Rozwoju, a niewykluczone, że także prywatni inwestorzy.

Rząd chce przełamać impas

Obecnie właścicielami OSGE są Orlen i należący do Michała Sołowowa Synthos. Jednak współpraca między partnerami od miesięcy nie układa się najlepiej, a projekt pierwszych małych reaktorów jądrowych stoi w miejscu.

Według informacji Business Insider Polska za nową koncepcją zmian stoi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Trwają negocjacje, które mają doprowadzić do poszerzenia grona udziałowców i usprawnić podejmowanie decyzji.

Jak twierdzą źródła portalu, pierwsze rozstrzygnięcia mogą zapaść jeszcze w sierpniu.

Do gry może wejść Polski Fundusz Rozwoju

Najpoważniejszym kandydatem do wejścia do spółki jest Polski Fundusz Rozwoju. W kuluarach mówi się również o możliwości zaproszenia prywatnych firm związanych z energetyką.

Celem jest stworzenie nowego modelu właścicielskiego, w którym odpowiedzialność, ryzyko i przyszłe zyski byłyby lepiej podzielone między wszystkich partnerów.

Pierwszy mały reaktor ma powstać we Włocławku

Najbardziej zaawansowany projekt dotyczy budowy pierwszego reaktora SMR we Włocławku. Według planów miałby on rozpocząć pracę na początku lat 30.

Wśród kolejnych możliwych lokalizacji wymienia się również Bełchatów, Turów i Pątnów. Rząd liczy, że małe reaktory pomogą zastąpić stopniowo wycofywane elektrownie węglowe.

Orlen chce zachować kontrolę

Z informacji Business Insider Polska wynika, że Orlen jest otwarty na pojawienie się nowego inwestora, ale zależy mu na utrzymaniu silnej pozycji w projekcie.

Koncern chce mieć aż 80 proc. udziałów w spółce celowej odpowiedzialnej za budowę pierwszego reaktora we Włocławku. W tej sprawie trwają rozmowy z Michałem Sołowowem.

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara już wcześniej publicznie przyznawał, że obecny model współpracy nie odpowiada rzeczywistemu zaangażowaniu finansowemu koncernu.

Czy SMR-y naprawdę są przyszłością?

Małe reaktory jądrowe od lat przedstawiane są jako tańsza i szybsza alternatywa dla wielkich elektrowni atomowych. Zwolennicy przekonują, że łatwiej znaleźć dla nich prywatnych inwestorów i krócej trwa ich budowa.

Jest też duże grono sceptyków. Część ekspertów i osób zbliżonych do rządu zwraca uwagę, że technologia wciąż nie została szeroko sprawdzona w praktyce, a procedury bezpieczeństwa są niemal tak samo wymagające jak przy budowie dużych elektrowni jądrowych.

Decydujące tygodnie dla polskiego atomu

Jeśli rozmowy zakończą się sukcesem, OSGE zyska nowych udziałowców i ma otrzymać impuls do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji. To może być najważniejsza zmiana w projekcie od momentu powstania spółki.

Stawka jest ogromna. Od powodzenia programu zależy nie tylko budowa pierwszych małych reaktorów jądrowych w Polsce, ale także przyszłość krajowej transformacji energetycznej. Jeśli obecny impas uda się przełamać, mały atom może wreszcie przestać być ambitnym planem na papierze i stać się realną inwestycją.

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