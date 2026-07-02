Miliarder zamierza podbić Wyspy

Michał Sołowow znów zaskoczył rynek. Polski miliarder, od lat uznawany za najbogatszego człowieka w kraju, zamierza mocno zaznaczyć swoją obecność na Wyspach Brytyjskich. Jego firma Synthos Green Energy chce zbudować tam flotę małych reaktorów jądrowych, która może stać się jedną z największych prywatnych inwestycji atomowych w Europie.

Atomowy plan wart miliardy

Według zapowiedzi należącej do Sołowowa spółki, w Wielkiej Brytanii ma powstać aż 14 nowoczesnych reaktorów modułowych SMR. Łączna moc instalacji wyniesie 4,2 GW, co odpowiada około 11 proc. brytyjskiego zapotrzebowania na energię.

To nie jest mały projekt. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia może sięgnąć nawet 35 miliardów funtów. Sam koszt budowy jednego reaktora szacowany jest na 2,2–2,5 miliarda funtów.

– Projekt w Wielkiej Brytanii ustępuje skalą jedynie naszym planom realizowanym w Polsce – podkreśla Michał Sołowow.

Inwestor nie porzuca Polski

Miliarder uspokaja jednak, że brytyjska inwestycja nie oznacza wycofania się z krajowych projektów. Wręcz przeciwnie.

W Polsce Synthos Green Energy współpracuje z Orlenem nad budową małych reaktorów jądrowych. Spółka OSGE posiada już decyzje zasadnicze dla 26 planowanych jednostek w sześciu lokalizacjach. Pierwsze mają powstać we Włocławku na terenach zakładów chemicznych Orlenu.

– Obecność na rynku brytyjskim nie koliduje z harmonogramem prac w Polsce i nie stanowi dla nich alternatywy – zapewnia biznesmen.

Brytyjczycy otwierają drzwi dla małego atomu

Wielka Brytania stawia dziś mocno na rozwój energetyki jądrowej. Rząd przygotował specjalny program wspierający inwestorów zainteresowanych technologią SMR.

To właśnie dlatego Sołowow zdecydował się wejść na ten rynek. Jego firma utworzyła już spółkę SGE SMR UK Limited i rozpoczęła starania o realizację inwestycji.

– Nasz projekt zapewni gospodarce Wielkiej Brytanii wyraźną przewagę konkurencyjną – przekonuje najbogatszy Polak.

Powstanie nowy atomowy gigant?

Jedną z lokalizacji wskazywanych przez brytyjskie media i ekspertów jest Oldbury w hrabstwie Gloucestershire. To teren dawnej elektrowni jądrowej, która działała przez 45 lat i została zamknięta w 2012 roku.

W pierwszym etapie miałoby tam powstać sześć reaktorów BWRX-300. To właśnie tę technologię rozwija Sołowow wspólnie z amerykańsko-japońskim koncernem GE Vernova Hitachi Nuclear Energy.

Pierwszy taki reaktor powstaje już w Kanadzie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, brytyjskie jednostki ruszą w kolejnej dekadzie.

Światowe giganty wchodzą do gry

Przy projekcie nie zabraknie wielkich nazwisk światowego biznesu. Partnerami inwestycji mają być między innymi GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, koreański gigant Samsung C&T, a także Google Cloud.

Samsung uczestniczył wcześniej w budowie słynnego Burdż Chalifa w Dubaju, wież Petronas w Malezji oraz elektrowni jądrowych w Korei Południowej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Tak potężni partnerzy pokazują, że plany Sołowowa nie są jedynie odważną wizją, ale projektem, który ma realną szansę zmienić energetyczną mapę Europy.

Energia dla milionów rodzin

Jeżeli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem, energia z nowych reaktorów mogłaby trafiać do około 8 milionów gospodarstw domowych przez co najmniej 60 lat.

Pierwszy brytyjski blok ma rozpocząć komercyjną pracę w 2034 roku. Co ciekawe, będzie to dwa lata później niż planowane uruchomienie pierwszego małego reaktora budowanego przez Sołowowa i Orlen w Polsce.

Zdaniem analityków najbogatszy Polak nie zwalnia tempa. A jego atomowe ambicje sięgają dziś znacznie dalej niż granice naszego kraju.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]