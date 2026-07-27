Premier Tusk zapowiedział możliwość wprowadzenia regulowanych cen paliw na dwa ostatnie tygodnie wakacji, jeśli ceny ropy na światowych rynkach ponownie wzrosną.

Celem jest ochrona kierowców przed podwyżkami w okresie powrotów, zwłaszcza w obliczu niedawnego skoku cen ropy powyżej 100 dol. za baryłkę.

Propozycja pojawia się po skierowaniu przez Prezydenta do TK ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, z którego 4 mld zł miało być przeznaczone na obniżanie cen.

Nowe rozwiązanie jest rozważane po wygaśnięciu wcześniejszego programu "Ceny Paliwa Niżej", który obniżał VAT i akcyzę, kosztując budżet około 4,7 mld zł.

Obniżki cen paliw na stacjach. Jest reakcja na naszą publikację

Jak pisaliśmy wcześniej, Ministerstwo Energii odpisało na nasze pytania o powrót obniżonego Vat-u i akcyzy na paliwa płynne w piątek (24 lipca). Z odpowiedzi wynikało, że na razie nie ma co liczyć na ponowne obniżki cen paliw. Tymczasem w poniedziałek (27 lipca) premier Donald Tusk powiedział już coś zupełnie innego. Padła konkretna zapowiedź.

Rozmawiałem z ministrem finansów. Jeśli się okaże, że sytuacja znowu jest niestabilna, że ceny znowu mogą pójść w górę, to zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji - wprowadzić, mimo tej blokady, regulowane ceny – powiedział cytowany przez PAP Tusk podczas konferencji prasowej w Głuchołazach.

CENY PALIW NIE POWINNY ZASKAKIWAĆ?!

Wcześniej Ministerstwo Energii tak odpowiedziało na nasze pytania:

Sytuacja na rynku ropy naftowej i paliw jest na bieżąco monitorowana. Wzrost cen jest związany z czynnikami zewnętrznymi, w tym sytuacją geopolityczną oraz dynamiką zmian na światowych rynkach surowcowych. Ewentualne działania w odpowiedzi na zmiany sytuacji rynkowej wymagają bieżącej analizy oraz uzgodnień z udziałem właściwych instytucji i resortów, w tym Ministerstwa Finansów, z uwzględnieniem całokształtu uwarunkowań gospodarczych. Polska posiada zabezpieczone dostawy paliw dzięki zdywersyfikowanym kierunkom dostaw oraz utrzymywanym zapasom.

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