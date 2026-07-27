Obniżki cen paliw na stacjach. Tusk reaguje na naszą publikację. To powiedział

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
Polska Agencja Prasowa
2026-07-27 13:24

Znów płacimy krocie za tankowanie, a kierowcy z niepokojem patrzą na słupki na stacjach. Wcześniej pisaliśmy, że na powrót do „CPN” nie ma mowy. Tymczasem rząd Donalda Tuska zareagował na materiał „Super Expressu”. Premier zapowiedział, że jeśli koszmar cenowy się utrzyma, to obniżki wrócą, ale na krótki czas.

Premier Donald Tusk z mikrofonem unosi dłoń w geście zwycięstwa. O cenach paliw przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: AKPA/ AKPA
  • Premier Tusk zapowiedział możliwość wprowadzenia regulowanych cen paliw na dwa ostatnie tygodnie wakacji, jeśli ceny ropy na światowych rynkach ponownie wzrosną.
  • Celem jest ochrona kierowców przed podwyżkami w okresie powrotów, zwłaszcza w obliczu niedawnego skoku cen ropy powyżej 100 dol. za baryłkę.
  • Propozycja pojawia się po skierowaniu przez Prezydenta do TK ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, z którego 4 mld zł miało być przeznaczone na obniżanie cen.
  • Nowe rozwiązanie jest rozważane po wygaśnięciu wcześniejszego programu "Ceny Paliwa Niżej", który obniżał VAT i akcyzę, kosztując budżet około 4,7 mld zł.

Obniżki cen paliw na stacjach. Jest reakcja na naszą publikację

Jak pisaliśmy wcześniej, Ministerstwo Energii odpisało na nasze pytania o powrót obniżonego Vat-u i akcyzy na paliwa płynne w piątek (24 lipca). Z odpowiedzi wynikało, że na razie nie ma co liczyć na ponowne obniżki cen paliw. Tymczasem w poniedziałek (27 lipca) premier Donald Tusk powiedział już coś zupełnie innego. Padła konkretna zapowiedź.

Rozmawiałem z ministrem finansów. Jeśli się okaże, że sytuacja znowu jest niestabilna, że ceny znowu mogą pójść w górę, to zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji - wprowadzić, mimo tej blokady, regulowane ceny – powiedział cytowany przez PAP Tusk podczas konferencji prasowej w Głuchołazach.

CENY PALIW NIE POWINNY ZASKAKIWAĆ?!

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Wcześniej Ministerstwo Energii tak odpowiedziało na nasze pytania:

Sytuacja na rynku ropy naftowej i paliw jest na bieżąco monitorowana. Wzrost cen jest związany z czynnikami zewnętrznymi, w tym sytuacją geopolityczną oraz dynamiką zmian na światowych rynkach surowcowych. Ewentualne działania w odpowiedzi na zmiany sytuacji rynkowej wymagają bieżącej analizy oraz uzgodnień z udziałem właściwych instytucji i resortów, w tym Ministerstwa Finansów, z uwzględnieniem całokształtu uwarunkowań gospodarczych. Polska posiada zabezpieczone dostawy paliw dzięki zdywersyfikowanym kierunkom dostaw oraz utrzymywanym zapasom.

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DONALD TUSK