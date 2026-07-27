Maria Skłodowska-Curie na banknocie euro?

Nowe euro może mieć polski akcent. Europejski Bank Centralny zaprezentował projekty przyszłych banknotów i zachęca mieszkańców Unii Europejskiej do udziału w głosowaniu.

Jedna z propozycji przewiduje umieszczenie na banknocie 20 euro wizerunku Marii Skłodowskiej-Curie, jednej z najwybitniejszych uczonych w historii.

Polka obok największych postaci Europy

EBC przygotował dwa zestawy projektów nowych banknotów. Jeden nawiązuje do europejskiej kultury, drugi do przyrody.

Wśród wybitnych postaci, które mogłyby znaleźć się na nowych banknotach, są prawdziwe legendy. Na projektach pojawili się: Maria Callas na 5 euro, Ludwig van Beethoven na 10 euro, Maria Skłodowska-Curie na 20 euro, Miguel de Cervantes na 50 euro, Leonardo da Vinci na 100 euro oraz Bertha von Suttner na 200 euro.

Dla Polaków to właśnie propozycja z dwukrotną laureatką Nagrody Nobla może być największym powodem do dumy.

Bociany, zimorodki i europejskie rzeki

Drugi zestaw projektów pokazuje zupełnie inne oblicze Europy. Zamiast słynnych postaci pojawiają się symbole przyrody, między innymi bocian biały, zimorodek oraz europejskie rzeki.

Jak podkreśliła prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, ptaki i rzeki nie znają granic i dlatego świetnie oddają ideę wspólnej Europy.

Każdy może oddać głos

Europejski Bank Centralny uruchomił internetową ankietę, w której mieszkańcy Unii Europejskiej mogą wskazać swoje ulubione projekty.

Głosowanie potrwa do 21 września 2026 roku. Równolegle podobne badanie zostanie przeprowadzone wśród mieszkańców strefy euro przez niezależną firmę badawczą.

Do udziału w konsultacjach zachęca także była prezes Narodowego Banku Polskiego Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jak podkreśla, od decyzji obywateli zależy, które projekty mają największe szanse na realizację.

Czy będzie nazwisko Skłodowskiej?

Jedna kwestia wciąż pozostaje otwarta. Na zaprezentowanych projektach nie ma jeszcze nazwisk postaci, które przedstawiają.

To ważne zwłaszcza w przypadku polskiej noblistki. Kilka miesięcy temu Europejski Bank Centralny wywołał dyskusję, przedstawiając uczoną jako "Marie Curie (z domu Skłodowską)". Teraz bank zapowiada, że jeśli ostatecznie Maria Skłodowska-Curie znajdzie się na nowym banknocie, sposób zapisania jej imienia i nazwiska zostanie ustalony dopiero po szerokich konsultacjach.

Nowe banknoty coraz bliżej

Łącznie do konkursu na nowe euro wpłynęło ponad 1200 projektów z całej Europy. Do finału zakwalifikowano 10 propozycji – po pięć dla każdego z dwóch motywów.

Ostateczna decyzja o tym, jak będą wyglądały nowe banknoty euro i czy znajdzie się na nich Maria Skłodowska-Curie, ma zapaść jeszcze do końca 2026 roku. Jeśli zwycięży projekt z polską noblistką, będzie to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla Polki w historii wspólnej europejskiej waluty.

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