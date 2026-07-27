Wyciekły nagrania z przesłuchania Kaczyńskiego ws. „dwóch wież”. Jest ruch prokuratury. Kto wypuścił nagrania do mediów?

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-07-27 16:36

Głośny wyciek nagrań Jarosława Kaczyńskiego z przesłuchania w sprawie „dwóch wież”. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła już śledztwo prokuratury w tej sprawie. Na celowniku jest jedna osoba – pełnomocnik austriackiego biznesmena, Roman Giertych. Za ujawnienie materiałów grożą 2 lata więzienia.

Jarosław Kaczyński w ciemnym garniturze z wpiętą polską flagą. O wycieku nagrań z przesłuchania prezesa PiS pisze SE Superbiz.
Autor: Super Express Jarosław Kaczyński
  • Prokuratura Okręgowa w Warszawie bada wyciek nagrań z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego w sprawie tzw. „dwóch wież”, opublikowanych przez portal goniec.pl.
  • Nagrania pochodzą z kilkugodzinnego przesłuchania prezesa PiS z 10 czerwca, dotyczącego sporu o 1,3 mln euro z firmą Srebrna.
  • Śledztwo w sprawie oszustwa na kwotę ponad 1,3 mln euro, w której zeznawał Kaczyński, zostało umorzone.
  • Prokuratura podejrzewa, że za wyciekiem stoi pełnomocnik pokrzywdzonego, Roman Giertych, który jako jedyny miał dostęp do akt.

Nagrania z przesłuchania prezesa PiS wyciekły do sieci

W poniedziałek w internecie zawrzało. Portal goniec.pl opublikował na YouTubie fragmenty nagrań wideo z czerwcowego przesłuchania w charakterze świadka Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o głośną sprawę tak zwanych „dwóch wież”, w której prezes PiS zeznawał 10 czerwca 2026 roku jako świadek. Pokrzywdzonym w sprawie „dwóch wież” jest austriacki biznesmen Gerald Birgfellner.

Jak wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, nagranie stanowi załącznik do protokołu przesłuchania. Oznacza to, że jest częścią akt śledztwa i objęte jest tajemnicą.

Polecany artykuł:

Majątek i wielka emerytura Kaczyńskiego. Co posiada prezes PiS?
DWIE WIEŻE KACZYŃSKIEGO I SZPITAL POŁUDNIOWY! OTRUCIE NAWROCKIEGO JEST NIEPOWAŻNE | Dudek o Polityce

Kto stoi za wyciekiem nagrań z Jarosławem Kaczyńskim?

Prokuratura nie owija w bawełnę i jasno wskazuje, kto jej zdaniem może być odpowiedzialny za całe zamieszanie. – Jedyną osobą która wystąpiła o dostęp do całości akt sprawy był jeden z pełnomocników pokrzywdzonego, uprzednio pouczony o treści art. 241 § kk. – napisał na portalu X prok. Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.W zeszły czwartek (23 lipca) na łamach „Gazety Wyborczej” pojawił się artykuł o umorzeniu śledztwa ws. „dwóch wież”. – Informuję, że do czasu opublikowania tego artykułu tylko jedna osoba odebrała odpis postanowienia i był to ten sam pełnomocnik pokrzywdzonego, pana Birgfellnera – wyjaśnił prok. Skiba. Jednocześnie zaprzeczył, by „przeciek” mógł wyjść z prokuratury.Sprawą wycieku nie będzie się jednak zajmować ta sama jednostka. Jak poinformował prokurator Skiba, śledztwo trafi teraz do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. – Wyznaczamy do sprawy inną jednostkę, żeby zachować zasadę obiektywizmu – wyjaśnił.

Polecany artykuł:

Tusk wyrzuca kolejną osobę z BGK! To były prezes spółki Srebrna

Wyciek nagrań z prokuratury. Giertych odpowiada na zarzuty

Pełnomocnikiem Austriaka był w tej sprawie Roman Giertych. Polityk KO odniósł się do sytuacji. – Rzecznik prokuratury mówi nieprawdę. Przede wszystkim prokuratura miała dostęp do akt. Pan Skiba wskazując, że wystąpiłem o dostęp, nie wskazuje na to, że mamy dzisiaj do czynienia z aferą związaną z wyciekiem z prokuratury różnych rzeczy dotyczących afery Zondacrypto. Wyciek w sprawie Jarosława Kaczyńskiego pochodzi moim zdaniem z prokuratury — stwierdził w rozmowie z "Faktem". Za ujawnienie bez zezwolenia kat sprawy do 2 lat więzienia.

Roman Giertych w młodości. Kim był
Galeria zdjęć 7
Słynne teksty polityków! Tego nie da się zapomnieć. Znasz wszystkie?
Pytanie 1 z 10
"Planeta nam się po prostu spali"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROMAN GIERTYCH
JAROSŁAW KACZYŃSKI