Majątek i wielka emerytura Kaczyńskiego. Co posiada prezes PiS?

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-07-24 13:34

Prawo i Sprawiedliwość przeżywa największy kryzys od lat. Jarosław Kaczyński ogłosił, że około 30 posłów opuszcza partię po odmowie podpisania deklaracji lojalności. W tle mówi się już o nowym klubie parlamentarnym Mateusza Morawieckiego. W dwóch prawicowych ugrupowaniach stery będą trzymać zamożni politycy. Z oświadczenia majątkowego wiemy ile oszczędności ma prezes PiS, jaką pobiera emeryturę i ile zostało mu do spłaty kredytu.

Kaczyński: "Jest po wszystkim"

Jarosław Kaczyński nie pozostawił złudzeń. Podczas konferencji prasowej potwierdził, że kilkudziesięciu parlamentarzystów zrezygnowało z członkostwa w PiS po tym, jak odmówili podpisania deklaracji lojalności.

Wszyscy wiedzieli, jakie będą konsekwencje. Taką decyzję podjęli – mówił prezes partii.

We wtorek sprawą zajmie się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który formalnie przyjmie odejścia parlamentarzystów do wiadomości. Kaczyński podkreślił, że kierownictwo próbowało znaleźć kompromis, ale działalność stowarzyszenia Rozwój Plus uznało za zagrożenie dla jedności ugrupowania.

Nie mogło być zgody na podział partii. Jest w jakimś sensie po wszystkim – podsumował lider PiS.

Morawiecki szykuje własny klub?

Według informacji pojawiających się w mediach politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego nie zamierzają walczyć o pozostanie w partii. Coraz częściej mówi się o powołaniu nowego klubu parlamentarnego, który mógłby liczyć nawet około 40 posłów i senatorów. 

W dwóch prawicowych, teraz rywalizujących ze sobą ugrupowaniach, stery będą trzymać zamożni politycy. Zarówno były premier Mateusz Morawiecki, jak i prezes Prawa i Sprawiedliwości mogą pochwalić się niebagatelnymi oszczędnościami.  

Kaczyński pokazał majątek

W cieniu politycznego zamieszania media opublikowały najnowsze oświadczenie majątkowe prezesa PiS. Z dokumentu wynika, że Jarosław Kaczyński zgromadził 363 406 zł oszczędności. To o ponad 17 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

Lider PiS posiada również jedną trzecią domu o powierzchni 150 mkw., którego wartość oszacowano na 2,2 mln zł. Nie wykazał natomiast akcji, udziałów w spółkach ani oszczędności w walutach obcych.

Emerytura robi wrażenie

Największą uwagę przyciągają dochody prezesa PiS. W ubiegłym roku otrzymał 140 906,97 zł emerytury. Do tego doszło 138 413 zł uposażenia poselskiego oraz 47 603 zł diety parlamentarnej. Łącznie daje to ponad 326 tys. zł. 

Jarosław Kaczyński w dokumencie ponownie wskazał także, że pełni funkcję przewodniczącego rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego. Jest to jednak funkcja honorowa, za którą nie pobiera wynagrodzenia.

W oświadczeniu znalazła się także informacja o kredycie w SKOK Stefczyka. Na koniec ubiegłego roku do spłaty pozostało 29 660 zł, czyli o ponad 15 tys. zł mniej niż rok wcześniej. 

Bez samochodu i luksusów

Dokument pokazuje również, że Jarosław Kaczyński nie wykazał samochodu ani innych ruchomości o wartości przekraczającej 10 tys. zł. Od lat jego majątek pozostaje podobny i opiera się głównie na oszczędnościach, udziale w domu oraz dochodach z emerytury i pracy w Sejmie.

Najnowsze oświadczenie nie przynosi więc rewolucji, ale pozwala dokładnie zobaczyć, jak wygląda majątek jednego z najważniejszych polityków w Polsce.

PiS przed najtrudniejszym testem

Rozłam w największej partii opozycyjnej może zmienić układ sił na polskiej scenie politycznej. Jeśli politycy związani z Mateuszem Morawieckim rzeczywiście utworzą własny klub, PiS stanie przed największym wyzwaniem od wielu lat.

Zdaniem analityków słowa Jarosława Kaczyńskiego o tym, że "jest po wszystkim", pokazują, że czasu na porozumienie w zasadzie już nie ma.

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JAROSŁAW KACZYŃSKI
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (PIS)
OSZCZĘDNOŚCI