Morawiecki rozbije PiS od środka? Ultimatum Kaczyńskiego mija w czwartek

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-07-23 11:17

To mogą być najważniejsze godziny dla Prawa i Sprawiedliwości od czasu utraty władzy. W czwartek w południe Jarosław Kaczyński ma spotkać się z Mateuszem Morawieckim, a jeszcze tego samego dnia o północy wygasa ultimatum postawione działaczom związanym ze stowarzyszeniem „Rozwój Plus”. Jeśli strony się nie dogadają, w PiS może dojść do największego rozłamu od lat.

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki na tle niebieskich pasów. O sporze w partii PiS przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Art Service/Super Express

Godziny prawdy dla PiS

Atmosfera w partii jest coraz bardziej napięta. Kierownictwo PiS zażądało od swoich działaczy opuszczenia stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Chodzi przede wszystkim o „Rozwój Plus”, założony przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Kto nie podporządkuje się decyzji władz partii, musi liczyć się z procedurą wykluczenia z PiS. W czwartek o północy mija wyznaczony termin.

Morawiecki nie zamierza ustępować

Były premier zapewnia, że nie chce opuszczać PiS. „Jestem w PiS i tutaj jest moje miejsce” – deklarował w ostatnich dniach. Jednocześnie podkreśla, że stowarzyszenie „Rozwój Plus” ma dalej działać, bo jego celem jest budowa silnej Polski.

W partii słychać jednak głosy, że obie strony idą na zderzenie czołowe.

Milioner w centrum politycznej burzy

Na konflikt nakłada się także zainteresowanie majątkiem byłego premiera. Z ostatniego oświadczenia majątkowego Mateusza Morawieckiego wynika, że zgromadził pokaźne oszczędności w złotówkach, euro i dolarach, posiada kilka nieruchomości, w tym dom i mieszkania, a także wartościowe papiery i udziały

Jak wynika z oświadczenia majątkowego Mateusza Morawieckiego obligacje skarbowe są warte 3,88 mln zł oraz wszystkie nieruchomości wycenione zostały na ponad 8,5 mln zł.

To od lat jeden z najzamożniejszych polityków PiS, dlatego jego decyzje mają znaczenie nie tylko polityczne, ale również wizerunkowe.

Rozłam czy porozumienie?

Czwartkowe spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim może przesądzić o przyszłości największej partii opozycyjnej. Jeśli nie dojdzie do kompromisu, w PiS może rozpocząć się nowy rozdział wewnętrznej wojny, której skutki odczuje cała polska scena polityczna.

Odpowiedź poznamy już za kilka godzin.

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