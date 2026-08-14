Tyle maksymalnie zapłacimy za paliwo

Minister Energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w poniedziałek 17 sierpnia. Kierowcy mogą zapłacić najwyżej:

- Pb95 – 6,41 zł/l

- Pb98 – 7,20 zł/l

- diesel – 7,37 zł/l

To jednak ceny maksymalne wynikające z rządowej formuły. Stacje mogą sprzedawać paliwo taniej.

Cena maksymalna jest wyliczana na podstawie średniej ceny hurtowej paliwa w Polsce. Do tego doliczane są m.in. akcyza, opłata paliwowa, marża sprzedażowa w wysokości 30 gr na litrze oraz VAT.

VAT na paliwo mocno w dół

Kierowcy mają powód do zadowolenia. Od 17 sierpnia do końca sierpnia VAT na benzynę i olej napędowy zostanie obniżony z 23 do 8 proc.

Premier Donald Tusk zapowiadał, że dzięki temu ceny paliw powinny być niższe o około 90 groszy do ponad 1 zł za litr w porównaniu z sytuacją, gdyby obniżki nie wprowadzono.

Ulga będzie jednak obowiązywała tylko przez dwa tygodnie – do 31 sierpnia.

Wraca program „Ceny Paliwa Niżej”

Obniżka VAT-u jest częścią powrotu programu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Pierwsza odsłona programu została wprowadzona pod koniec marca, gdy gwałtownie rosły ceny ropy w związku z konfliktem USA i Izraela z Iranem.

Program obowiązywał do końca czerwca. Obejmował m.in. obniżony VAT na wybrane paliwa, maksymalne ceny na stacjach oraz czasową obniżkę akcyzy.

Dotychczasowy koszt programu wyniósł około 4,7 mld zł. Teraz państwo ponownie sięga do kieszeni. Sama dwutygodniowa obniżka VAT-u na paliwa będzie kosztować budżet około 495 mln zł.

Ceny będą zmieniać się codziennie

Kierowcy muszą pamiętać, że podane stawki nie będą obowiązywać przez cały tydzień. Minister Energii publikuje obwieszczenia dotyczące maksymalnych cen paliw na kolejny dzień.

W poniedziałek zostanie więc ogłoszona stawka obowiązująca we wtorek. Oznacza to, że ceny maksymalne mogą się zmieniać wraz z sytuacją na rynku paliw.

Dla kierowców najważniejsze jest jednak to, że od poniedziałku zaczyna działać obniżony VAT. To właśnie on ma przynieść największą ulgę przy tankowaniu pod koniec wakacji.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]