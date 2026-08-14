Czy 15 sierpnia Lidl jest otwarty? Najważniejsze informacje

15 sierpnia przypada w Polsce Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Zgodnie z polskim prawem zakazującym handlu w najważniejsze święta państwowe i kościelne, wszystkie duże supermarkety oraz dyskonty muszą pozostać zamknięte. Odpowiedź jest więc prosta: 15 sierpnia Lidl będzie nieczynny. Tego dnia nie zrobisz tam bieżących zakupów spożywczych, dlatego warto pomyśleć o uzupełnieniu zapasów z odpowiednim wyprzedzeniem.

Godziny otwarcia sklepów – jak zaplanować zakupy przed weekendem?

W 2026 roku 15 sierpnia wypada w sobotę. Ponieważ kolejny dzień to niedziela, która na ogół jest dniem niehandlowym, czeka nas weekend bez dostępu do dużych sklepów spożywczych. Sieć zazwyczaj pracuje w standardowych lub lekko wydłużonych godzinach w dniach bezpośrednio poprzedzających święta. Poniżej znajdziesz zestawienie ułatwiające organizację zakupów w tym okresie:

14 sierpnia 2026 (piątek): sklepy otwarte w standardowych godzinach (najczęściej od 6:00 do 22:00 lub 23:00)

sklepy otwarte w standardowych godzinach (najczęściej od 6:00 do 22:00 lub 23:00) 15 sierpnia 2026 (sobota): nieczynne (święto państwowe)

nieczynne (święto państwowe) 16 sierpnia 2026 (niedziela): nieczynne (niedziela niehandlowa)

nieczynne (niedziela niehandlowa) 17 sierpnia 2026 (poniedziałek): sklepy otwarte w standardowych godzinach

Jeżeli zabraknie Ci podstawowych produktów w dni wolne od pracy, ratunkiem pozostaną małe osiedlowe sklepiki (w których za ladą stanie właściciel) oraz stacje benzynowe.