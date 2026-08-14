Czy Lidl jest otwarty 15 sierpnia 2026? Godziny otwarcia sklepów w najbliższą sobotę

Redakcja se.pl
2026-08-14 11:23

Planujesz zakupy w połowie miesiąca i zastanawiasz się, jak będą pracować sklepy? 15 sierpnia przypada ważne święto państwowe, co bezpośrednio wpływa na handel. Sprawdź, kiedy zaplanować wizytę w sklepie, aby uniknąć rozczarowania i zamkniętych drzwi.

Wózek z torbą Lidl w sklepie. O tym, czy Lidl jest otwarty 15 sierpnia, przeczytasz na stronie radia Eska.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Czy Lidl jest otwarty 15 sierpnia 2026? Godziny otwarcia sklepów

Czy 15 sierpnia Lidl jest otwarty? Najważniejsze informacje

15 sierpnia przypada w Polsce Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Zgodnie z polskim prawem zakazującym handlu w najważniejsze święta państwowe i kościelne, wszystkie duże supermarkety oraz dyskonty muszą pozostać zamknięte. Odpowiedź jest więc prosta: 15 sierpnia Lidl będzie nieczynny. Tego dnia nie zrobisz tam bieżących zakupów spożywczych, dlatego warto pomyśleć o uzupełnieniu zapasów z odpowiednim wyprzedzeniem.

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Godziny otwarcia sklepów – jak zaplanować zakupy przed weekendem?

W 2026 roku 15 sierpnia wypada w sobotę. Ponieważ kolejny dzień to niedziela, która na ogół jest dniem niehandlowym, czeka nas weekend bez dostępu do dużych sklepów spożywczych. Sieć zazwyczaj pracuje w standardowych lub lekko wydłużonych godzinach w dniach bezpośrednio poprzedzających święta. Poniżej znajdziesz zestawienie ułatwiające organizację zakupów w tym okresie:

  • 14 sierpnia 2026 (piątek): sklepy otwarte w standardowych godzinach (najczęściej od 6:00 do 22:00 lub 23:00)
  • 15 sierpnia 2026 (sobota): nieczynne (święto państwowe)
  • 16 sierpnia 2026 (niedziela): nieczynne (niedziela niehandlowa)
  • 17 sierpnia 2026 (poniedziałek): sklepy otwarte w standardowych godzinach

Jeżeli zabraknie Ci podstawowych produktów w dni wolne od pracy, ratunkiem pozostaną małe osiedlowe sklepiki (w których za ladą stanie właściciel) oraz stacje benzynowe.

Kartki na dzień dobry 15 sierpnia
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