W sobotę sklepy zamkną drzwi

W tym tygodniu na duże zakupy zostaje już tylko piątek. W sobotę 15 sierpnia obowiązuje zakaz handlu, ponieważ tego dnia przypada ustawowo wolne od pracy święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Oznacza to, że zamknięte będą największe supermarkety, dyskonty i galerie handlowe. Dla wielu osób będzie to oznaczało konieczność wcześniejszego zaopatrzenia lodówki.

Co ważne, sobota jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc zakaz handlu nie jest tym razem związany z niedzielą niehandlową.

W piątek warto zrobić zapasy

Piątek jest ostatnim dniem w tym tygodniu, kiedy można zrobić normalne zakupy w dużych sieciach. Sklepy będą tego dnia pracować normalnie, a niektóre sieci zapowiedziały nawet wydłużenie godzin otwarcia.

Warto jednak sprawdzić godziny konkretnej placówki. Szczególnie jeśli ktoś planuje zakupy późnym wieczorem.

Są wyjątki od zakazu

Nie oznacza to, że w sobotę absolutnie wszystkie punkty handlowe będą zamknięte. Przepisy przewidują wyjątki.

Otwarte mogą być m.in. małe sklepy, w których za ladą stanie ich właściciel. Działać mogą także placówki objęte innymi wyjątkami przewidzianymi w przepisach.

Na wielkie zakupy w supermarkecie nie ma jednak co liczyć.

ZUS też zamknięty

15 sierpnia to niejedyny dzień, o którym warto pamiętać. W piątek 14 sierpnia zamknięte będą wszystkie placówki ZUS. Tego dnia nie będzie można również skorzystać z pomocy konsultantów infolinii ZUS.

Nieczynne będą także Centrala NFZ i oddziały wojewódzkie NFZ.

Pomimo długiego weekendu pacjenci nie zostają jednak całkowicie bez pomocy. Całodobowa i bezpłatna infolinia NFZ będzie działała przez całą dobę.

Kiedy najlepiej zrobić zakupy?

Najbezpieczniej nie czekać do soboty i zrobić większe zakupy już w piątek. Szczególnie jeśli w planach jest weekendowy wyjazd, grill albo rodzinne spotkanie.

15 sierpnia większość dużych sklepów pozostanie bowiem zamknięta, a w niedzielę sytuacja będzie podobna ze względu na obowiązujący zakaz handlu.

Dla spóźnialskich pozostaną głównie małe sklepy i inne placówki objęte wyjątkami. Warto więc wcześniej sprawdzić lodówkę i nie zostawiać zakupów na ostatnią chwilę.

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