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Prababcie chcą być docenione
„My, prababcie, wnosimy tę petycję z potrzeby serca” – piszą autorki dokumentu, który trafił do Senatu.
Ich pomysł jest prosty. Chodzi o jeden dzień w roku, podczas którego najstarsze pokolenie rodziny miałoby zostać szczególnie docenione i uhonorowane.
Prababcie i pradziadkowie mieliby tego dnia dostać coś znacznie ważniejszego niż drogie prezenty – uwagę swoich bliskich.
Bez drogich prezentów i wielkich uroczystości
Pomysłodawczynie podkreślają, że nie chodzi im o kolejne komercyjne święto.
Nie chcą, aby Dzień Prababci i Pradziadka oznaczał obowiązkowe kupowanie prezentów czy organizowanie wielkich imprez.
Telefon, laurka, odwiedziny, wspólne zdjęcie, rodzinna herbata – właśnie takie gesty miałyby być najważniejsze.
Autorki petycji chcą również, aby tego dnia dzieci mogły poznawać historie swoich najstarszych krewnych. To okazja do rozmowy, wspomnień i przekazywania rodzinnych historii kolejnym pokoleniom.
Nowe święto już we wrześniu?
Autorki petycji nie wskazały konkretnej daty. Zaproponowały jednak, aby Dzień Prababci i Dzień Pradziadka przypadał we wrześniu.
Pomysł nie jest całkowicie bez poparcia. Z dokumentów dołączonych do petycji wynika, że poparcie dla inicjatywy wyraziły m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie.
Teraz sprawą będzie musiał zająć się Senat.
Jest jednak pewien problem
Pojawia się pytanie: czy Senat w ogóle może ustanowić takie święto?
Dzień Babci i Dzień Dziadka, które obchodzimy 21 i 22 stycznia, nie są bowiem świętami państwowymi. Ich nazwy nie znajdują się w żadnym akcie prawnym, a tradycja ich obchodzenia ma charakter nieformalny.
Dlatego nie jest jasne, jakie dokładnie rozwiązanie miałoby zostać przyjęte w przypadku Dnia Prababci i Pradziadka.
„Jeden dzień w roku”
Autorki petycji przekonują jednak, że najważniejszy jest sam gest.
Chcą, aby najstarsze pokolenie dostało swój dzień – nie po to, żeby wydawać pieniądze, ale żeby pamiętać o ludziach, którzy często są skarbnicą rodzinnych historii.
Czy Senat poprze pomysł? O tym zdecydują dalsze prace nad petycją. Jeśli inicjatywa zyska poparcie, w polskim kalendarzu może pojawić się kolejne rodzinne święto.
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