Koniec rodzinnego konfliktu?

Wszystko wskazuje na to, że wielomiesięczny konflikt w rodzinie Zygmunta Solorza zmierza do końca. Jak informuje „Puls Biznesu”, ojciec i jego dzieci mieli dojść do wstępnego porozumienia dotyczącego przyszłości ogromnego rodzinnego majątku.

Chodzi o Piotra Żaka, Aleksandrę Żak i Tobiasa Solorza. Według informacji dziennika to Piotr Żak ma w przyszłości stanąć na czele rodzinnego holdingu.

Porozumienie jest na razie wstępne. Szczegóły mają być jeszcze dopracowywane, a formalne wdrożenie ustaleń wymaga zgody rad fundacji.

Symboliczny powrót do jednej rodziny

Pierwszym publicznym sygnałem, że w rodzinie może dochodzić do przełomu, były 70. urodziny Zygmunta Solorza.

Na początku sierpnia miliarder świętował we Florencji. Po raz pierwszy na jednej uroczystości z jubilatem i jego czwartą żoną Justyną Kulką pojawiły się jego dzieci wraz z rodzinami.

Niektórzy uważają, że określenie „pojednanie” jest na wyrost, ale wszystko wskazuje na to, że rodzina najwyraźniej zakopała topór wojenny.

Piotr Żak przejmie stery?

Według nieoficjalnych informacji „Pulsu Biznesu” porozumienie wynegocjowano jeszcze przed urodzinowym spotkaniem we Florencji.

Dotyczy ono przyszłości najważniejszych spółek kontrolowanych przez dwie fundacje działające w Liechtensteinie.

Kluczowa zmiana ma dotyczyć roli samego Zygmunta Solorza. Miliarder miał zgodzić się na ograniczenie swoich uprawnień jako kurator fundacji.

Jednocześnie nie znika całkowicie z rodzinnego biznesu. Według ustaleń dziennika ma wrócić do rad nadzorczych głównych spółek, ale już jako członek honorowy.

„Jest wstępne porozumienie”

„Puls Biznesu” dotarł do osób znających kulisy negocjacji.

– Jest wstępne porozumienie sformułowane na piśmie. Żeby weszło w życie, zgodę muszą wyrazić rady fundacji. Obecnie jest to procedowane – przekazało gazecie jedno ze źródeł.

Drugie źródło wskazuje, że najważniejszym celem rodziny jest odbudowa wartości wspólnego majątku.

– Jest porozumienie, żeby budować wartość holdingu pod przewodnictwem Piotra Żaka. Rodzina chce się dogadać i teraz jest idealna okazja, by pogodzona odbudowała wartość majątku – powiedział rozmówca dziennika.

Wielkie imperium przed nowym otwarciem

Szczegóły ustaleń są na razie trzymane w ścisłej tajemnicy. Wiadomo jednak, że prace nad wprowadzeniem porozumienia w życie już trwają.

Jeśli plan zostanie ostatecznie zatwierdzony, będzie to ogromna zmiana w funkcjonowaniu rodzinnego imperium. Zygmunt Solorz pozostanie związany z biznesem, ale stery mają przejść w ręce jego syna Piotra Żaka.

Po miesiącach konfliktu rodzina ma więc szansę na nowe otwarcie. Teraz kluczowe będzie to, czy rady fundacji zaakceptują wynegocjowane porozumienie.

Bruce Springsteen został miliarderem. Muzyk dołączył do elitarnego grona!