Elita biznesu przy prezydencie

Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w Pałacu Prezydenckim w środę 25 marca. Piotr Żak znalazł się w 63-osobowym gronie przedsiębiorców i menedżerów, którzy mają wspierać prezydenta swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wśród powołanych są także m.in. Krzysztof Pawiński – prezes Grupy Maspex, Dariusz Sapiński, szef firmy Mlekovita, Rafał Modrzewski – współzałożyciel i prezes firmy Iceye, Mateusz Staniszewski – jeden z twórców ElevenLabs i Jarosław Królewski – prezes firmy Synerise.

Jak poinformowano w komunikacie Kancelarii Prezydenta, Rada Biznesu ma być platformą współpracy między państwem a prywatnymi firmami. Jej zadaniem jest wypracowywanie pomysłów, które mają wzmocnić konkurencyjność polskiej gospodarki.

Kim jest Piotr Żak? Sylwetka młodego biznesmena

Piotr Żak jest młodszym synem miliardera Zygmunta Solorza, twórcy Grupy Polsat Plus. Ludziom biznesu znany jest jako menedżer branży medialnej i technologicznej. Od lat interesuje się projektami cyfrowymi. Wspiera również rozwój start-upów związanych z mediami i komunikacją marketingową.

Mimo młodego wieku (34 lata) ma bogate doświadczenie w biznesie. Od połowy stycznia 2024 roku kieruje Telewizją Polsat, a od końca 2025 roku jest również prezesem Cyfrowego Polsatu. Piotr Żak zasiadał lub zasiada w radach nadzorczych wielu dużych spółek m.in.: Netii, Polkomtela, Asseco Poland czy Interii.

Studia w Polsce i za granicą

Szef Polsatu zdobywał wykształcenie zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski. Ukończył ekonomię na University of London, a także studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Teraz przed nim kolejne zadanie – współtworzenie rekomendacji gospodarczych dla prezydenta Karola Nawrockiego. W Radzie Biznesu ma pomagać w przygotowywaniu rozwiązań, które wspierają przedsiębiorczość, inwestycje i rozwój polskich firm.

Prezydent jasno określił działania Rady Biznesu

Podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki jasno określił priorytet powołania rady. Eksperci mają znaleźć sposób, aby Polska wydostała się z sytuacji, którą ekonomiści określają mianem "pułapki średniego rozwoju".

To stan, w którym gospodarka kraju traci swoje dotychczasowe przewagi konkurencyjne, ale nie jest w stanie konkurować z najbardziej rozwiniętymi krajami w obszarze innowacji i zaawansowanych technologii.

PTNW - Renata Kaznowska