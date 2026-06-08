Zięć Trumpa chce postawić hotel w rezerwacie. Ostre protesty. „Ty złodzieju!”

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-06-08 16:37

W Albanii zawrzało. Zięć prezydenta USA Donalda Trumpa Jared Kushner chce postawić luksusowy hotel na jednej z bezludnych wysp. Inwestycja może bezpowrotnie zniszczyć bezcenne przyrodniczo obszary. Tysiące wściekłych osób wyszło na ulicę.

  • Tysiące Albańczyków protestuje, domagając się dymisji premiera Ediego Ramy i wycofania kontrowersyjnego projektu budowy luksusowego kurortu.
  • Projekt, planowany przez firmę powiązaną z Jaredem Kushnerem, ma powstać na bezludnej wyspie i w chronionym obszarze mokradeł z rzadkimi gatunkami zwierząt.
  • Premier Rama odmawia wstrzymania inwestycji, twierdząc, że Albania musi pozostać gościnna dla inwestorów.
  • Firma Kushnera otrzymała specjalny status inwestora.

Dlaczego tysiące Albańczyków protestują w Tiranie?

Protestujący od pięciu dni gromadzą się w stolicy kraju, Tiranie, domagając się dymisji premiera Ediego Ramy. W tłumie widać transparenty z hasłami „Ojczyzna nie jest na sprzedaż”, a z gardeł tysięcy ludzi wydobywają się okrzyki „Edi Rama, ty złodzieju”. Bezpośrednim powodem gniewu jest projekt budowy luksusowego kurortu, za którym stoi firma powiązana z Jaredem Kushnerem, zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa.

Inwestycja ma objąć bezludną do tej pory wyspę Sazan oraz tereny chronionego obszaru przybrzeżnego Vjosa-Narta. To cenne przyrodniczo mokradła, na których żyją m.in. flamingi, foki i żółwie morskie. Głównym powodem, dla którego wybuchły protesty w Albanii, jest plan budowy luksusowego kompleksu turystycznego na terenach o wysokiej wartości przyrodniczej. Napięcie dodatkowo podsycił incydent z soboty, kiedy podczas demonstracji prywatni ochroniarze zaatakowali i zranili kilku protestujących.

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Jakie jest stanowisko premiera Ediego Ramy?

Premier Edi Rama nie zamierza jednak ustępować. Choć szef rządu zaproponował spotkanie z protestującymi, aby załagodzić sytuację, to jednocześnie twardo podkreślił, że „nie ma absolutnie żadnych szans na wstrzymanie inwestycji, dopóki piastuje swoje stanowisko”. Jak poinformował albański parlament, negocjacje w sprawie projektu wciąż trwają, a ostateczne warunki nie zostały jeszcze uzgodnione. Mimo społecznego sprzeciwu, rząd premiera Ediego Ramy nie zamierza blokować inwestycji Jareda Kushnera, a firma z nią powiązana otrzymała już od władz specjalny status inwestora. W oficjalnym oświadczeniu premier Edi Rama stwierdził, że „bardzo ważne jest, aby Albania pozostała gościnna, uczciwa i żeby uniknęła piętna kraju, w którym inwestorzy spotykają się z wrogością”.

Zięć Trumpa chce postawić hotel w rezerwacie. Ostre protesty. „Ty złodzieju!”
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