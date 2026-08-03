Ministerstwo Energii prowadzi rozmowy z Orlenem w celu rozszerzenia promocji i obniżenia marż, co ma przełożyć się na tańsze paliwo na stacjach.

Rząd rozważa wprowadzenie regulowanych cen paliw na ostatnie dwa tygodnie wakacji, jeśli sytuacja cenowa na rynku ponownie się pogorszy.

Po wygaśnięciu programu CPN, który kosztował 4,7 mld zł, ceny paliw wzrosły, a ministrowie Motyka i Domański pracują nad nowym rozwiązaniem finansowym.

Pomimo deklaracji Orlenu o minimalnych marżach, minister energii widzi pole do dalszych obniżek i rozszerzenia zakresu promocyjnego dla kierowców.

Czy Orlen obniży ceny paliw?

Wysokie ceny na pylonach stacji benzynowych to problem, z którym rząd Donalda Tuska próbuje sobie poradzić. Jednym z pomysłów jest przekonanie największego gracza na rynku do ustępstw. Minister energii Miłosz Motyka potwierdził, że jego resort rozmawia z państwowym koncernem, by na stacjach pojawiło się tańsze paliwo Orlen. Mówiąc wprost: ministerstwo chce, by Orlen rozszerzył swoje akcje promocyjne i obniżył marże.

– Jeżeli chodzi o rozmowy z Orlenem, to są to rozmowy przede wszystkim pod kątem właśnie minimalnych marż detalicznych, o tym rozmawiamy – wyjaśnił minister energii Miłosz Motyka.

Polityk przyznał, że według deklaracji prezesa Orlenu, marże koncernu są już na minimalnym poziomie. Mimo to, zdaniem ministra, wciąż jest pole do działania. "Pewnego rozszerzenia wymaga też ten zakres promocyjny, który Orlen ma" – dodał Miłosz Motyka.

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Kiedy ceny paliw spadną?

Rozmowy z Orlenem to niejedyna deska ratunku dla kierowców. Rząd Donalda Tuska ma jednak w zanadrzu drugi pomysł, który mógłby wpłynąć na ceny paliw jeszcze w sierpniu 2026 roku. Chodzi o czasowe wprowadzenie cen regulowanych, o czym wspominał już premier Donald Tusk.

– Jeśli okaże się, że sytuacja znowu będzie bardzo niestabilna i ceny ponownie mogą pójść w górę, to zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji wprowadzić (...) regulowane ceny – mówił szef rządu.

Minister Miłosz Motyka potwierdził 3 sierpnia w TVP Info, że plan jest aktualny. Wspólnie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim ma pracować nad znalezieniem pieniędzy na sfinansowanie takiej operacji.

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