Przełom w Unii Europejskiej. Węgry ustąpiły w sprawie weta

To decyzja, na którą od miesięcy czekały stolice wielu państw Unii Europejskiej. Węgry wycofały blokadę dotyczącą 6,6 miliarda euro z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Informację potwierdziła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

Oznacza to odblokowanie ogromnych pieniędzy związanych z pomocą wojskową dla Ukrainy oraz zwrot kosztów poniesionych przez państwa członkowskie.

Miliardy euro były zamrożone przez ponad rok

Fundusz został utworzony po to, by wspierać bezpieczeństwo i stabilność międzynarodową. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę pieniądze zaczęto wykorzystywać do finansowania pomocy wojskowej dla Kijowa.

Mechanizm działał w prosty sposób. Kraje unijne przekazywały Ukrainie broń, amunicję i sprzęt wojskowy, a następnie otrzymywały zwrot części kosztów z Brukseli.

W 2024 roku ten system został jednak zablokowany przez Węgry. Zamrożono wówczas aż 6,6 miliarda euro.

Polska też czekała na pieniądze

Skutki blokady odczuły nie tylko instytucje unijne, ale także poszczególne państwa.

Wstrzymane zostały między innymi finansowe zwroty należne Polsce. Chodziło o około 450 milionów euro za przekazane wcześniej wsparcie wojskowe dla Ukrainy.

Teraz szansa na odzyskanie tych środków znacząco wzrosła.

Bruksela ma nowy pomysł

Odblokowanie pieniędzy nie oznacza jednak, że cała kwota zostanie rozdysponowana według wcześniejszych zasad.

Kaja Kallas zaproponowała kompromisowe rozwiązanie. Część środków miałaby trafić do państw członkowskich jako zwrot poniesionych kosztów, a pozostała część zostałaby przeznaczona na nowe pakiety pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Według szefowej unijnej dyplomacji taki podział ma pogodzić interesy wszystkich stron.

Kolejne miliardy już w drodze

To nie koniec dobrych wiadomości dla Kijowa. Komisja Europejska zapowiedziała, że jeszcze w czerwcu Ukraina otrzyma kolejne ogromne wsparcie finansowe.

Mowa o 9,1 miliarda euro z unijnej pożyczki przeznaczonej na pomoc dla państwa walczącego z rosyjską agresją. Prawie 6 miliardów euro ma zostać przeznaczone na cele obronne.

Dodatkowo Bruksela poinformowała o wypłacie kolejnej transzy w wysokości 2,8 miliarda euro w ramach specjalnego programu wsparcia dla Ukrainy.

Wojna trwa, a pomoc płynie

Od początku pełnoskalowej wojny Unia Europejska przeznaczyła dziesiątki miliardów euro na wsparcie Ukrainy. Część środków trafia na uzbrojenie, część pomaga utrzymać funkcjonowanie państwa i jego instytucji.

Wycofanie weta przez Węgry może okazać się jednym z najważniejszych politycznych ruchów ostatnich miesięcy w Unii Europejskiej. Dzięki temu zamrożone miliardy wracają do gry, a Ukraina może liczyć na kolejne wsparcie w czasie trwającej wojny.

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