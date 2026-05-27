Niemcy chcą przyspieszyć decyzję dla Ukrainy

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział, że podczas czerwcowego szczytu Unii Europejskiej zaproponuje nadanie Ukrainie statusu „członka stowarzyszonego”.

Taki model dawałby Kijowowi bliższą współpracę z Unią jeszcze przed pełnym wejściem do Wspólnoty. Ukraina nie miałaby jednak prawa głosu. Pomysł Berlina od razu wywołał dyskusję w europejskich stolicach.

Polska mówi "żadnych skrótów"

Warszawa do propozycji Niemiec podchodzi bardzo ostrożnie. Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki podkreślił w Brukseli, że Polska chce utrzymania obecnych zasad rozszerzania Unii Europejskiej.

– Jesteśmy przywiązani do procesu opartego na zasługach – zaznaczył polityk.

Oznacza to, że Ukraina, tak jak wcześniej inne kraje, musi spełnić wszystkie wymagania, przejść negocjacje i uzgodnić okresy przejściowe. Dopiero wtedy możliwe będzie pełne członkostwo.

„To wielka szansa dla gospodarki”

Niemczycki przypomniał, że wejście dużych państw do Unii Europejskiej zawsze oznacza trudne rozmowy.

– Wpływ na rynek wewnętrzny jest wtedy dużo większy – mówił.

Jednocześnie zaznaczył, że obecność Ukrainy w Unii Europejskiej może być ogromną szansą gospodarczą. Polska dobrze pamięta własne wejście do UE w 2004 roku i korzyści, jakie z tego wynikły.

– W geostrategicznym interesie Polski i całej UE leży obecność Ukrainy w klubie – podkreślił wiceszef MSZ.

Mocne słowa o Putinie

Podczas rozmowy pojawił się też temat rosyjskich gróźb i ataków rakietowych. Chodzi m.in. o systemy Oriesznik, które mogą przenosić głowice nuklearne.

Niemczycki nie miał wątpliwości, że Rosja próbuje zastraszyć Europę.

– Putin stosuje tę taktykę, aby siać strach. Ale to nie działa – powiedział stanowczo.

Ambasada Polski zostaje w Kijowie

Rosja ostrzegała ostatnio zagraniczne placówki dyplomatyczne przed możliwymi atakami na Kijów i sugerowała ewakuację personelu.

Polska ambasada nie zamierza jednak opuszczać ukraińskiej stolicy. Placówka działa normalnie, podobnie jak misja Unii Europejskiej i inne zachodnie ambasady. Zdaniem ekspertów jest to jasny sygnał, że Europa nie chce ulec rosyjskiej presji.

