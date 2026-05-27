Niemcy chcą Ukrainę szybciej w UE! Polska wyraziła się jasno

Dariusz Brzostek
PAP
2026-05-27 9:40

Nowy pomysł Niemiec na Ukrainę wywołał polityczne poruszenie w Europie. Kanclerz Friedrich Merz chce, by Kijów dostał specjalny status w Unii Europejskiej jeszcze przed pełnym członkostwem. Polska jednak nie zamierza iść na skróty. Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki postawił sprawę jasno: Ukraina powinna przejść normalną drogę akcesji. Padły też mocne słowa pod adresem Rosji i Władimira Putina.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i kanclerz Niemiec Friedrich Merz uściskają sobie dłonie, z Donaldem Tuskiem w tle. Politycy omawiają kwestie akcesji Ukrainy do UE.

Niemcy chcą przyspieszyć decyzję dla Ukrainy

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział, że podczas czerwcowego szczytu Unii Europejskiej zaproponuje nadanie Ukrainie statusu „członka stowarzyszonego”.

Taki model dawałby Kijowowi bliższą współpracę z Unią jeszcze przed pełnym wejściem do Wspólnoty. Ukraina nie miałaby jednak prawa głosu. Pomysł Berlina od razu wywołał dyskusję w europejskich stolicach.

Polska mówi "żadnych skrótów"

Warszawa do propozycji Niemiec podchodzi bardzo ostrożnie. Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki podkreślił w Brukseli, że Polska chce utrzymania obecnych zasad rozszerzania Unii Europejskiej.

– Jesteśmy przywiązani do procesu opartego na zasługach – zaznaczył polityk.

Oznacza to, że Ukraina, tak jak wcześniej inne kraje, musi spełnić wszystkie wymagania, przejść negocjacje i uzgodnić okresy przejściowe. Dopiero wtedy możliwe będzie pełne członkostwo.

„To wielka szansa dla gospodarki”

Niemczycki przypomniał, że wejście dużych państw do Unii Europejskiej zawsze oznacza trudne rozmowy.

Wpływ na rynek wewnętrzny jest wtedy dużo większy – mówił.

Jednocześnie zaznaczył, że obecność Ukrainy w Unii Europejskiej może być ogromną szansą gospodarczą. Polska dobrze pamięta własne wejście do UE w 2004 roku i korzyści, jakie z tego wynikły.

– W geostrategicznym interesie Polski i całej UE leży obecność Ukrainy w klubie – podkreślił wiceszef MSZ.

Mocne słowa o Putinie

Podczas rozmowy pojawił się też temat rosyjskich gróźb i ataków rakietowych. Chodzi m.in. o systemy Oriesznik, które mogą przenosić głowice nuklearne.

Niemczycki nie miał wątpliwości, że Rosja próbuje zastraszyć Europę.

– Putin stosuje tę taktykę, aby siać strach. Ale to nie działa – powiedział stanowczo.

Ambasada Polski zostaje w Kijowie

Rosja ostrzegała ostatnio zagraniczne placówki dyplomatyczne przed możliwymi atakami na Kijów i sugerowała ewakuację personelu.

Polska ambasada nie zamierza jednak opuszczać ukraińskiej stolicy. Placówka działa normalnie, podobnie jak misja Unii Europejskiej i inne zachodnie ambasady. Zdaniem ekspertów jest to jasny sygnał, że Europa nie chce ulec rosyjskiej presji.

