Niemcy chcą przyspieszyć decyzję dla Ukrainy
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział, że podczas czerwcowego szczytu Unii Europejskiej zaproponuje nadanie Ukrainie statusu „członka stowarzyszonego”.
Taki model dawałby Kijowowi bliższą współpracę z Unią jeszcze przed pełnym wejściem do Wspólnoty. Ukraina nie miałaby jednak prawa głosu. Pomysł Berlina od razu wywołał dyskusję w europejskich stolicach.
Polska mówi "żadnych skrótów"
Warszawa do propozycji Niemiec podchodzi bardzo ostrożnie. Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki podkreślił w Brukseli, że Polska chce utrzymania obecnych zasad rozszerzania Unii Europejskiej.
– Jesteśmy przywiązani do procesu opartego na zasługach – zaznaczył polityk.
Oznacza to, że Ukraina, tak jak wcześniej inne kraje, musi spełnić wszystkie wymagania, przejść negocjacje i uzgodnić okresy przejściowe. Dopiero wtedy możliwe będzie pełne członkostwo.
„To wielka szansa dla gospodarki”
Niemczycki przypomniał, że wejście dużych państw do Unii Europejskiej zawsze oznacza trudne rozmowy.
– Wpływ na rynek wewnętrzny jest wtedy dużo większy – mówił.
Jednocześnie zaznaczył, że obecność Ukrainy w Unii Europejskiej może być ogromną szansą gospodarczą. Polska dobrze pamięta własne wejście do UE w 2004 roku i korzyści, jakie z tego wynikły.
– W geostrategicznym interesie Polski i całej UE leży obecność Ukrainy w klubie – podkreślił wiceszef MSZ.
Mocne słowa o Putinie
Podczas rozmowy pojawił się też temat rosyjskich gróźb i ataków rakietowych. Chodzi m.in. o systemy Oriesznik, które mogą przenosić głowice nuklearne.
Niemczycki nie miał wątpliwości, że Rosja próbuje zastraszyć Europę.
– Putin stosuje tę taktykę, aby siać strach. Ale to nie działa – powiedział stanowczo.
Ambasada Polski zostaje w Kijowie
Rosja ostrzegała ostatnio zagraniczne placówki dyplomatyczne przed możliwymi atakami na Kijów i sugerowała ewakuację personelu.
Polska ambasada nie zamierza jednak opuszczać ukraińskiej stolicy. Placówka działa normalnie, podobnie jak misja Unii Europejskiej i inne zachodnie ambasady. Zdaniem ekspertów jest to jasny sygnał, że Europa nie chce ulec rosyjskiej presji.