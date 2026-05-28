Aż 2,4 miliona Polaków zapłaciło w 2024 roku podatek według 32-procentowej stawki, co oznacza wzrost o blisko pół miliona osób w porównaniu do poprzedniego roku.

Główną przyczyną wzrostu jest brak waloryzacji progu podatkowego (120 tys. zł rocznie), który stoi w miejscu, mimo rosnących pensji.

Zjawisko to, nazywane "pełzającym opodatkowaniem", sprawia, że nominalnie wyższe zarobki niekoniecznie oznaczają większą siłę nabywczą, ale prowadzą do wyższych podatków.

Ważne: wyższa 32% stawka podatku dotyczy tylko tej części dochodu, która przekracza 120 tys. zł rocznie, a nie całości zarobków.

Rośnie liczba Polaków w drugim progu podatkowym

Liczba Polaków, którzy oddają fiskusowi niemal jedną trzecią swoich dochodów, rośnie w lawinowym tempie. Z najnowszych danych przedstawionych przez wiceministra finansów Marcina Łobodę wynika, że w rozliczeniu za 2024 rok aż 2,4 miliona podatników zapłaciło podatek według 32-procentowej stawki. To oznacza, że w wyższy próg podatkowy wpadło o blisko pół miliona osób więcej niż w rozliczeniu za rok 2023. Wtedy, jak podaje resort finansów, było to 1,93 mln osób, co stanowiło 7,6 proc. wszystkich podatników. Obecnie podatnicy z wyższą stawką to już prawie 10 proc. ogółu.

Dlaczego coraz więcej osób wpada w wyższy próg podatkowy?

Odpowiedź jest prosta: rosną pensje, ale próg podatkowy stoi w miejscu. Próg dochodowy, po przekroczeniu którego wpadamy w wyższą stawkę podatkową, wynosi 120 tys. zł rocznie i nie był zmieniany od 2022 roku. W tym samym czasie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej znacząco wzrosło, napędzane inflacją i presją płacową.

W efekcie coraz szersza grupa Polaków, której pensje nominalnie rosną, wpada w pułapkę wyższego opodatkowania. Główną przyczyną tego zjawiska jest brak waloryzacji progu dochodowego, od którego płaci się wyższy podatek 32 proc. Oznacza to, że nawet jeśli siła nabywcza pensji nie rośnie znacząco, to z powodu przekroczenia progu kwotowego, do budżetu państwa trzeba oddać więcej pieniędzy. To zjawisko w ekonomii nazywane jest pełzającym opodatkowaniem – realnie nie stajemy się bogatsi, ale płacimy wyższe podatki.

Drugi próg podatkowy – kogo obowiązuje i ile wynosi?

Polski system podatkowy opiera się na skali dwustopniowej. Oznacza to, że osoby rozliczające się według zasad ogólnych płacą podatek według dwóch stawek:

12 proc. – dla dochodów nieprzekraczających 120 tys. zł rocznie (po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł).

32 proc. – od nadwyżki ponad kwotę 120 tys. zł rocznie.

To bardzo ważna zasada: wyższą stawką objęta jest tylko ta część dochodu, która przekracza próg 120 tys. zł, a nie całość zarobków. Przykładowo, jeśli ktoś zarobił w ciągu roku 150 tys. zł, to podatek 12 proc. zapłaci od kwoty 90 tys. zł (120 tys. zł minus 30 tys. zł kwoty wolnej), a stawką 32 proc. opodatkowana zostanie tylko nadwyżka, czyli 30 tys. zł (150 tys. zł minus 120 tys. zł). Dane Ministerstwa Finansów pokazują, że grupa osób zarabiających powyżej tej kwoty rośnie bardzo dynamicznie.

