Oszczędności Rafała Trzaskowskiego i jego żony na koniec 2025 r. znacząco wzrosły, przekraczając 385 tys. zł, 4,6 tys. dol. i 18,7 tys. euro.

Prezydent Warszawy w 2025 r. zarobił na stanowisku mniej niż rok wcześniej, uzyskując ponad 225 tys. zł.

W majątku prezydenta znajdują się trzy mieszkania wyceniane łącznie na ponad 3 mln zł oraz dwie działki, w tym jedna z domkiem letniskowym.

Dodatkowe dochody Trzaskowskiego w 2025 r. pochodziły z praw autorskich (m.in. ZAiKS, Znak) oraz wykładów, sumując się do ponad 150 tys. zł.

Rosnące oszczędności, mniejsza pensja z ratusza

W Biuletynie Informacji Publicznej warszawskiego ratusza pojawiło się najnowsze oświadczenie majątkowe prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego za 2025 rok. Mimo że jego pensja z tytułu pełnienia funkcji włodarza stolicy była niższa niż rok wcześniej, jego prywatne oszczędności wyraźnie urosły. Na koniec 2025 roku Rafał Trzaskowski, wspólnie z żoną Małgorzatą, zgromadził 385,4 tys. zł, 4,6 tys. dolarów oraz 18,7 tys. euro. Dla porównania, w oświadczeniu za 2024 rok wykazał 243,4 tys. zł, 3,4 tys. dolarów i 2 230 euro. Oznacza to, że tylko w złotówkach na jego koncie przybyło ponad 140 tys. zł.

Zarobki Rafała Trzaskowskiego w stołecznym ratuszu nieznacznie spadły. W 2025 roku zarobił on jako prezydent miasta nieco ponad 225 tys. zł. Rok wcześniej jego wynagrodzenie na tym stanowisku wyniosło 235,1 tys. zł. Jak więc udało mu się powiększyć majątek, zarabiając mniej na kluczowym stanowisku? Odpowiedź tkwi w dodatkowych źródłach dochodu.

SE: Maryla Rodowicz wyprzedaje majątek. To prezent od byłego męża

Zarobki Rafała Trzaskowskiego to nie tylko pensja z ratusza

Spadek pensji w ratuszu z nawiązką zrekompensowały prezydentowi Warszawy inne wpływy. Dodatkowe zarobki Rafała Trzaskowskiego z praw autorskich i wykładów w 2025 roku wyniosły łącznie ponad 156 tys. zł, co wyjaśnia wzrost oszczędności mimo niższej pensji. Największy zastrzyk gotówki pochodził z wykładów, które przyniosły mu 71,6 tys. zł. Do tego doszły znaczące dochody z tytułu praw autorskich:

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS: 38,8 tys. zł,

Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK: 31,4 tys. zł,

Związek Artystów Wykonawców "STOART": 8,7 tys. zł,

Uniwersytet Civitas: 7,5 tys. zł,

Polskie Radio: 98 zł.

Poza gotówką, w skład majątku Rafała Trzaskowskiego wchodzą również nieruchomości. Jest on właścicielem lub współwłaścicielem trzech mieszkań. Największe z nich ma 103,5 mkw. i jest wyceniane na 1,3 mln zł. Drugie mieszkanie, o powierzchni 79 mkw., warte jest 1,2 mln zł. Trzecia nieruchomość, należąca do jego żony, to lokal o powierzchni 38 mkw. i wartości 500 tys. zł. Całkowity majątek Rafała Trzaskowskiego w nieruchomościach obejmuje trzy mieszkania, których łączna wartość szacowana jest na 3 mln zł. Do tego dochodzą dwie działki (jedna niezabudowana, druga z domkiem letniskowym), samochód Volvo z 2011 roku oraz meble i antyki odziedziczone po rodzicach.

58