Często pijesz ziołowe herbatki? GIS wycofuje suplement, w którym wykryto Salmonellę!

Pilne ostrzeżenie GIS: Ten suplement diety z Salmonellą został wycofany!

Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące zdrowia konsumentów. W trakcie rutynowych kontroli Państwowa Inspekcja Sanitarna natrafiła na alarmujące odkrycie. W jednej z pięciu próbek popularnego suplementu diety Verdin Fix Kompozycja 6 ziół wykryto obecność niebezpiecznych bakterii z rodzaju Salmonella spp. To poważna informacja dla wszystkich, którzy sięgają po ten produkt wspomagający trawienie.

Eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego jednoznacznie ocenili, że zanieczyszczona partia suplementu diety może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia. Ryzyko to jest szczególnie wysokie, jeśli bakterie zostaną przeniesione na inne powierzchnie, na przykład poprzez dotyk dłoni po kontakcie z suchym produktem. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku przygotowania naparu zgodnie z instrukcją, czyli zalania gorącą wodą, ryzyko narażenia na żywe bakterie Salmonella w gotowym naparze jest znacząco ograniczone.

Co robi producent i służby sanitarne?

Producent suplementu, firma USP Zdrowie Sp. z o.o. z Warszawy, zareagował natychmiast po otrzymaniu informacji o wykryciu skażenia. Podjęto decyzję o dobrowolnym wycofaniu z obrotu całej kwestionowanej partii produktu oraz o wstrzymaniu dalszych dostaw z magazynów. Obecnie organy urzędowej kontroli żywności, we ścisłej współpracy z producentem, prowadzą szczegółowe postępowanie wyjaśniające, aby ustalić źródło zanieczyszczenia i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.

Jakie są objawy zatrucia Salmonellą i co robić?

Zakażenie bakteriami Salmonella może prowadzić do salmonellozy, objawiającej się najczęściej silnymi bólami brzucha, biegunką, gorączką oraz wymiotami. Objawy te mogą pojawić się od 6 do 72 godzin po spożyciu skażonej żywności. W przypadku zaobserwowania takich symptomów po spożyciu wspomnianego suplementu, bezwzględnie należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Więcej szczegółowych informacji na temat salmonellozy oraz jej objawów znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sekcji poświęconej chorobom zakaźnym.

Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić opakowanie suplementu diety Verdin Fix Kompozycja 6 ziół, który masz w domu. Jeśli numer partii zgadza się z tym podanym w ostrzeżeniu, niezwłocznie pozbądź się produktu. Twoje zdrowie jest najważniejsze!

Co musisz wiedzieć?

Produkt: Suplement diety Verdin Fix Kompozycja 6 ziół, 20 saszetek (36 g)

Suplement diety Verdin Fix Kompozycja 6 ziół, 20 saszetek (36 g) Numer partii: L:26/062P

L:26/062P Data minimalnej trwałości: 31.03.2028

31.03.2028 Producent: USP Zdrowie Sp. z o.o., Poleczki 35, 02-822 Warszawa

