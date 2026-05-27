InPost idzie o krok dalej: poznaj walizkę idealną do Paczkomatu

Firma właśnie zredefiniowała sposób, w jaki można podróżować. InPost zaprezentował "Parcel Suitcase" – specjalną walizkę z polikarbonu, która jest idealnie dopasowana do skrytki o gabarycie C w Paczkomacie. Jej wymiary (35 x 37 x 59 cm) i pojemność 56 litrów pozwalają maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń.

Co ją wyróżnia? Walizka posiada odpinane kółka, które przed nadaniem można schować do środka, oraz zamek szyfrowy dla większego bezpieczeństwa. Dzięki temu koniec z kolejkami na lotnisku i wysokimi kosztami nadania bagażu. To prawdziwa rewolucja w podróżowaniu.

InPost właśnie redefiniuje europejskie podróże!Prezentujemy @InPostPL Parcel Suitcase -to walizka z polikarbonu idealnie wypełniająca gabaryt C w Paczkomacie. Odpinane kółka, zamek szyfrowy, nadanie i odbiór w 8 krajach 🇵🇱🇫🇷🇮🇹🇪🇸🇵🇹🇳🇱🇧🇪🇱🇺 (wkrótce 🇬🇧!) Koniec z kolejkami i… pic.twitter.com/zIIoCnGlvi— Rafał Brzoska (@RBrzoska) May 27, 2026

Koniec z drukowaniem etykiet inPost i dodatkowymi aplikacjami

Do tej pory wysyłka bagażu za granicę za pośrednictwem Paczkomatu bywała kłopotliwa. Wymagała instalowania dodatkowych aplikacji, a co najgorsze – drukowania etykiet. jak informuje flyforfree.pl, teraz cały proces został maksymalnie uproszczony i zintegrowany z dobrze znaną aplikacją InPost Mobile.

Wszystko, co musisz zrobić, to przygotować paczkę, a następnie w aplikacji wygenerować kod nadania. Nie trzeba już nic drukować – wystarczy, że odręcznie napiszesz kod na paczce. Potem idziesz do dowolnego Paczkomatu, skanujesz kod QR i wkładasz walizkę do skrytki. To wszystko.

Ile to kosztuje? Ceny mogą Cię zaskoczyć

Największą zaletą nowego rozwiązania są koszty. Podczas gdy linie lotnicze liczą sobie za duży bagaż nawet kilkaset złotych, wysyłka za pośrednictwem InPost jest wielokrotnie tańsza. Jak wynika z informacji podanych przez firmę oraz doświadczeń użytkowników, przykładowe ceny prezentują się następująco:

Włochy : wysłanie dużej walizki to koszt około 50 zł.

: wysłanie dużej walizki to koszt około 50 zł. Hiszpania, Francja, Belgia czy Holandia: cena za dużą paczkę wynosi około 100-105 zł.

Dzięki temu możesz spakować wszystko, czego potrzebujesz, bez obaw o wysokie dopłaty na lotnisku. Usługa jest dostępna w siedmiu krajach: we Włoszech, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Hiszpanii oraz Portugalii, a wkrótce do listy ma dołączyć także Wielka Brytania.

Jak długo idzie paczka i czy to bezpieczne?

Zgodnie z oficjalnymi informacjami InPost, przewidywany czas dostawy przesyłki międzynarodowej wynosi od 3 do 5 dni roboczych, w zależności od kraju docelowego. Przykładowo, do Belgii czy Francji paczka powinna dotrzeć w 3 dni, a do Hiszpanii w 4 dni. Doświadczenia klientów potwierdzają, że przesyłki docierają bezpiecznie. Użytkownicy w mediach społecznościowych informują, że czas oczekiwania wynosi około tygodnia

Dziś akurat dotarły mi 2 duze paczki z Sycylii trwało to ok 8 dni, przesyłki w nienaruszonym stanie a zawartość obu to szklane płynne

- pisze użytkowniczka strony Fly4free: tanie latanie podróże turystyka na Facebooku.

Warto pamiętać, że każda przesyłka jest w cenie ubezpieczona do kwoty 5000 zł. Status swojej paczki możesz śledzić na bieżąco w aplikacji InPost Mobile.

Protip: zyskaj pełen spokój i śledź walizkę w czasie rzeczywistym

Chociaż aplikacja InPost oferuje śledzenie, dla dodatkowego spokoju ducha warto rozważyć włożenie do walizki małego lokalizatora Bluetooth. Dzięki temu zyskasz wgląd w położenie bagażu niemal na żywo, niezależnie od statusu w systemie przewoźnika. To niewielki wydatek, który zapewni ci ogromny komfort psychiczny. Najpopularniejsze opcje to:

Apple AirTag: najlepszy wybór dla użytkowników iPhone'a, korzystający z globalnej sieci urządzeń Apple do namierzania.

najlepszy wybór dla użytkowników iPhone'a, korzystający z globalnej sieci urządzeń Apple do namierzania. Samsung Galaxy SmartTag2: świetna alternatywa dla posiadaczy telefonów Samsung, działająca w oparciu o ekosystem SmartThings Find.

świetna alternatywa dla posiadaczy telefonów Samsung, działająca w oparciu o ekosystem SmartThings Find. NotiOne go! PLUS: polski lokalizator, który współpracuje z wieloma popularnymi aplikacjami, zwiększając sieć "zgłaszających" telefonów.

polski lokalizator, który współpracuje z wieloma popularnymi aplikacjami, zwiększając sieć "zgłaszających" telefonów. Chipolo ONE: wszechstronne urządzenie kompatybilne zarówno z systemem Android, jak i iOS.

Jak wysłać bagaż inPostem krok po kroku?

Przygotuj i zapakuj walizkę. Pamiętaj, aby zabezpieczyć ją np. folią stretch lub włożyć do kartonu. Maksymalna waga paczki to 25 kg. Otwórz aplikację InPost Mobile. Wybierz opcję wysyłki za granicę, a następnie kraj docelowy. Uzupełnij dane i opłać przesyłkę. Po dokonaniu płatności otrzymasz 9-cyfrowy kod nadania. Napisz kod na paczce. Zapisz go w widocznym miejscu, aby kurier mógł go łatwo zidentyfikować. Nadaj paczkę w Paczkomacie. Zeskanuj kod QR z aplikacji lub wpisz kod na ekranie maszyny, a skrytka otworzy się automatycznie.

