Podróż za 10 złotych, czyli Dzień Dziecka z PKP Intercity

PKP Intercity z okazji Dnia Dziecka przygotowało specjalną promocję, która umożliwia najmłodszym podróżowanie po całej Polsce za symboliczną kwotę. To doskonała okazja, by zaplanować rodzinną wycieczkę i wspólnie odkrywać nowe miejsca. Sprzedaż biletów już ruszyła, a oferta jest ograniczona czasowo.

Kto może skorzystać z promocji 1 czerwca?

Z oferty mogą skorzystać dzieci i młodzież, które ukończyły 4 lata, ale nie mają jeszcze 16 lat. Promocja obowiązuje na przejazdy w dniu 1 czerwca 2026 roku. Co ważne, bilet promocyjny dotyczy jednorazowych podróży w drugiej klasie we wszystkich pociągach krajowych PKP Intercity, w tym EIP (Pendolino), EIC, IC oraz TLK. Zgodnie z regulaminem, podróż musi rozpocząć się 1 czerwca.

Jak i do kiedy kupić bilet promocyjny?

Bilet w cenie 10 zł brutto można nabyć w kasach biletowych na dworcach, a także online – za pośrednictwem serwisu e-IC oraz w aplikacji mobilnej PKP Intercity. Warto się pospieszyć, ponieważ sprzedaż biletów w ramach promocji kończy się 27 maja 2026 roku. Liczba biletów promocyjnych jest limitowana.

O czym należy pamiętać podczas podróży?

Podczas kontroli biletów w pociągu konieczne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Może to być na przykład dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, akt urodzenia lub książeczka zdrowia.

W przypadku przejazdu pociągami EIP oraz IC z obowiązkową rezerwacją, bilet promocyjny jest wydawany od razu ze wskazaniem miejsca do siedzenia. W pociągach kategorii TLK oraz IC bez obowiązkowej rezerwacji, bilet można nabyć z gwarancją lub bez gwarancji miejsca. Na przejazdy w wagonach sypialnych lub z miejscami do leżenia, oprócz biletu promocyjnego, należy dokupić odpowiednią rezerwację miejsca.

Warto również wiedzieć, że dzieci do 4. roku życia przez cały rok podróżują pociągami PKP Intercity bezpłatnie, na podstawie biletu z ulgą 100%.

Tańsze podróże także dla opiekunów

Rodzice i opiekunowie podróżujący z dziećmi również mogą liczyć na zniżki. PKP Intercity oferuje stałe promocje, takie jak:

Taniej z Bliskimi: 30% zniżki dla grup od 2 do 6 osób w pociągach TLK i IC.

30% zniżki dla grup od 2 do 6 osób w pociągach TLK i IC. Bilet Rodzinny: 30% zniżki dla grup od 2 do 5 osób (w tym z dzieckiem do 16 lat) w pociągach EIC i EIP.

30% zniżki dla grup od 2 do 5 osób (w tym z dzieckiem do 16 lat) w pociągach EIC i EIP. Karta Dużej Rodziny: posiadacze karty mogą uzyskać 30% zniżki, jeśli podróżują co najmniej dwie uprawnione osoby.

posiadacze karty mogą uzyskać 30% zniżki, jeśli podróżują co najmniej dwie uprawnione osoby. Bilet Seniora: osoby, które ukończyły 60 lat, mogą kupić bilet z 30% zniżką.

