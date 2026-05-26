Koniec kuponów w systemie kaucyjnym w Polsce. Kaucja przechodzi na kartę

- Polski system kaucyjny przechodzi transformację – papierowe kupony odchodzą w przeszłość, a ich miejsce zajmuje bezpośrednia wypłata na kartę płatniczą
- To zmiana systemowa, która oznacza koniec czekania w kolejkach sklepowych i terminy ważności kuponu, które konsumenci przedtem ignorowali
- Nowe rozwiązania integrują zbiórkę opakowań z automatyczną wypłatą na kartę w kilkadziesiąt sekund – proces odbywający się bez papieru
- Dodatkowo nowoczesne urządzenia mogą być instalowane wszędzie, nie tylko w punktach sprzedaży – przy sklepach, na osiedlach, w przestrzeni publicznej
Koniec papierowych kuponów w polskim systemie kaucyjnym – dlaczego to przełom?
Polski system kaucyjny zmienia się radykalnie. Papierowe kupony, które dotychczas stanowiły standard, przechodzą do historii. Dotychczasowy model opierał się na prostym schemacie: konsument oddaje opakowanie, otrzymuje papierowy kupon, a następnie musi go zrealizować w wyznaczonym sklepie w określonym czasie. Praktyka pokazała jednak, że to rozwiązanie ma poważne wady.
Kupony traciły ważność, konsumenci rezygnowali z rozliczeń, a papier szybko zalegał w szufladach zamiast trafiać do ponownego użytku. To była główna przyczyna, dla której system kaucyjny nie funkcjonował tak efektywnie, jak projektodawcy go sobie wyobrażali. Wygoda – lub raczej jej brak – okazała się głównym hamulcem dla całego systemu.
Teraz sytuacja się zmienia. Nowoczesne rozwiązania, takie jak te opracowane przez ACTION S.A. i Fiserv Polska, eliminują papierowe kupony z równania. Wypłata kaucji trafia bezpośrednio na kartę płatniczą użytkownika w kilkadziesiąt sekund, bez żadnych papierów i bez konieczności wizyt w konkretnym sklepie. To podejście ma potencjał, by faktycznie sprawić, że system kaucyjny będzie działać tak, jak zaplanowano – efektywnie i przyjaźnie dla konsumentów.
Jak działa nowa płatność – kaucja na kartę w kilkadziesiąt sekund
Proces zmienia się diametralnie. Zamiast papierowych kuponów, mamy automatyczną, błyskawiczną transakcję finansową. Praktyka wygląda teraz następująco:
Użytkownik oddaje opakowania do recyklomatu. System automatycznie oblicza należną kwotę kaucji. Urządzenie inicjuje wypłatę na terminalu płatniczym, a konsument potwierdza operację, przykładając kartę – również w formie mobilnej, np. Apple Pay lub Google Pay. Środki trafiają na rachunek karty w bardzo krótkim czasie, zwykle w kilkadziesiąt sekund.
To rozwiązanie wprowadził Fiserv Polska, właściciel marki PolCard. Integracja ta stanowi pierwszą na polskim rynku system, w którym kaucja wraca do konsumenta w taki sposób. Mechanizm opiera się na technologiach umożliwiających realizowanie płatności w czasie rzeczywistym – tak zwanych real-time paymentach.Połączenie recyklomatów z usługą zwrotu kaucji na kartę wpisuje się w szerszy trend integracji usług finansowych z infrastrukturą miejską i handlową. Jak podkreśla Elżbieta Burliga, Dyrektorka ds. Rozwoju Biznesu w Fiserv Polska:
„Dzięki temu system kaucyjny staje się częścią codziennych nawyków konsumentów – podobnie jak płatności bezgotówkowe czy korzystanie z automatów samoobsługowych. Z perspektywy operatorów oznacza to także nowe możliwości, m.in. ograniczenie kosztów operacyjnych dzięki automatyzacji płatności, uproszczenie rozliczeń oraz zwiększenie rotacji klientów poprzez wygodniejsze doświadczenie użytkownika."
Dodatkowo kaucja wypłacona na kartę nie ma terminu ważności – w przeciwieństwie do kuponu, który tracił ważność i trafiał do kosza zamiast być realizowanym. To pozornie mały szczegół, ale stanowi ogromną różnicę dla całego systemu.
Kompresja i wygoda – rozwiązanie problemu przechowywania butelek
Ale zmiana w systemie kaucyjnym to nie tylko kwestia elektronicznych płatności. Równie ważnym elementem jest modernizacja samych urządzeń do zbierania opakowań. Recyklomaty opracowane przez ACTION S.A. dodają do tego puzzle kluczowy element – fizyczne rozwiązanie problemu, który dotyczy każdego konsumenta w Polsce.
Problem jest prosty: gdzie przechowywać puste butelki przed oddaniem ich do zwrotu? W małych mieszkaniach to realna uciążliwość. Zgniecione opakowania zajmują dużo przestrzeni, mieszkanie szybko się zagraca, a konsument rezygnuje z całego procesu.
Recyklomaty EcoAction rozwiązują ten problem dzięki wbudowanemu kompresorowi, który przywraca pierwotny kształt zgniecionym butelkom PET. Po przyjęciu opakowań materiał jest kompresowany do 93 procent i belowany na miejscu. Efekt jest spektakularny: surowiec z 12 worków 120 litrów mieści się w jednej kostce o wymiarach zaledwie 75 × 60 × 50 cm.
Wysoka kompresja ma efekt kaskadowy. Zmniejsza objętość odpadów, redukuje koszty transportu, a nawet czterokrotnie zmniejsza częstotliwość opróżniania urządzenia. To oznacza, że recyklomaty mogą być instalowane bliżej użytkowników – przy sklepach, na osiedlach, w przestrzeni miejskiej, tam gdzie naturalnie się pojawia się konsument.
Jak mówi Krzysztof Gajda, Senior Corporate Business Manager w ACTION S.A.: „Butelkomaty EcoAction to w zupełności projekt polski, od pomysłu, przez projekt, aż po dystrybucję. System kaucyjny zakłada, że opakowania oddawane są w stanie pozwalającym na ich identyfikację, ale nasze urządzenia umożliwiają zwracanie również wcześniej zgniecionych butelek dzięki wbudowanemu kompresorowi."