Koniec kuponów w systemie kaucyjnym w Polsce. Kaucja przechodzi na kartę

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
2026-05-26 11:39

Polski system kaucyjny wchodzi w nową erę. Papierowe kupony, które są zmorą konsumentów, odchodzą w przeszłość – ich miejsce zajmuje bezpośrednia wypłata kaucji na kartę płatniczą. Jak to działa w praktyce? System automatycznie oblicza należną kwotę kaucji. Urządzenie inicjuje wypłatę na terminalu płatniczym, a konsument potwierdza operację, przykładając kartę.

Dwa nowoczesne recyklomaty do zwrotu butelek w sklepie Kaufland, oferujące szybki zwrot kaucji na kartę, widoczne pod dużym napisem ZWROT BUTELEK na czerwonej ścianie. Innowacyjne rozwiązania systemu kaucyjnego opisano na Super Biznes.

i

Autor: Eska Dwa nowoczesne recyklomaty do zwrotu butelek w sklepie Kaufland, oferujące szybki zwrot kaucji na kartę, widoczne pod dużym napisem "ZWROT BUTELEK" na czerwonej ścianie. Innowacyjne rozwiązania systemu kaucyjnego opisano na Super Biznes.
  • Polski system kaucyjny przechodzi transformację – papierowe kupony odchodzą w przeszłość, a ich miejsce zajmuje bezpośrednia wypłata na kartę płatniczą
  • To zmiana systemowa, która oznacza koniec czekania w kolejkach sklepowych i terminy ważności kuponu, które konsumenci przedtem ignorowali
  • Nowe rozwiązania integrują zbiórkę opakowań z automatyczną wypłatą na kartę w kilkadziesiąt sekund – proces odbywający się bez papieru
  • Dodatkowo nowoczesne urządzenia mogą być instalowane wszędzie, nie tylko w punktach sprzedaży – przy sklepach, na osiedlach, w przestrzeni publicznej
Super Biznes SE Google News

Koniec papierowych kuponów w polskim systemie kaucyjnym – dlaczego to przełom?

Polski system kaucyjny zmienia się radykalnie. Papierowe kupony, które dotychczas stanowiły standard, przechodzą do historii. Dotychczasowy model opierał się na prostym schemacie: konsument oddaje opakowanie, otrzymuje papierowy kupon, a następnie musi go zrealizować w wyznaczonym sklepie w określonym czasie. Praktyka pokazała jednak, że to rozwiązanie ma poważne wady.

Kupony traciły ważność, konsumenci rezygnowali z rozliczeń, a papier szybko zalegał w szufladach zamiast trafiać do ponownego użytku. To była główna przyczyna, dla której system kaucyjny nie funkcjonował tak efektywnie, jak projektodawcy go sobie wyobrażali. Wygoda – lub raczej jej brak – okazała się głównym hamulcem dla całego systemu.

Teraz sytuacja się zmienia. Nowoczesne rozwiązania, takie jak te opracowane przez ACTION S.A. i Fiserv Polska, eliminują papierowe kupony z równania. Wypłata kaucji trafia bezpośrednio na kartę płatniczą użytkownika w kilkadziesiąt sekund, bez żadnych papierów i bez konieczności wizyt w konkretnym sklepie. To podejście ma potencjał, by faktycznie sprawić, że system kaucyjny będzie działać tak, jak zaplanowano – efektywnie i przyjaźnie dla konsumentów.

Jak działa nowa płatność – kaucja na kartę w kilkadziesiąt sekund

Proces zmienia się diametralnie. Zamiast papierowych kuponów, mamy automatyczną, błyskawiczną transakcję finansową. Praktyka wygląda teraz następująco:

Użytkownik oddaje opakowania do recyklomatu. System automatycznie oblicza należną kwotę kaucji. Urządzenie inicjuje wypłatę na terminalu płatniczym, a konsument potwierdza operację, przykładając kartę – również w formie mobilnej, np. Apple Pay lub Google Pay. Środki trafiają na rachunek karty w bardzo krótkim czasie, zwykle w kilkadziesiąt sekund.

To rozwiązanie wprowadził Fiserv Polska, właściciel marki PolCard. Integracja ta stanowi pierwszą na polskim rynku system, w którym kaucja wraca do konsumenta w taki sposób. Mechanizm opiera się na technologiach umożliwiających realizowanie płatności w czasie rzeczywistym – tak zwanych real-time paymentach.Połączenie recyklomatów z usługą zwrotu kaucji na kartę wpisuje się w szerszy trend integracji usług finansowych z infrastrukturą miejską i handlową. Jak podkreśla Elżbieta Burliga, Dyrektorka ds. Rozwoju Biznesu w Fiserv Polska:

„Dzięki temu system kaucyjny staje się częścią codziennych nawyków konsumentów – podobnie jak płatności bezgotówkowe czy korzystanie z automatów samoobsługowych. Z perspektywy operatorów oznacza to także nowe możliwości, m.in. ograniczenie kosztów operacyjnych dzięki automatyzacji płatności, uproszczenie rozliczeń oraz zwiększenie rotacji klientów poprzez wygodniejsze doświadczenie użytkownika."

Polecany artykuł:

Oddajesz butelki do automatu? Fiskus może upomnieć się o podatek

Dodatkowo kaucja wypłacona na kartę nie ma terminu ważności – w przeciwieństwie do kuponu, który tracił ważność i trafiał do kosza zamiast być realizowanym. To pozornie mały szczegół, ale stanowi ogromną różnicę dla całego systemu.

Kompresja i wygoda – rozwiązanie problemu przechowywania butelek

Ale zmiana w systemie kaucyjnym to nie tylko kwestia elektronicznych płatności. Równie ważnym elementem jest modernizacja samych urządzeń do zbierania opakowań. Recyklomaty opracowane przez ACTION S.A. dodają do tego puzzle kluczowy element – fizyczne rozwiązanie problemu, który dotyczy każdego konsumenta w Polsce.

Problem jest prosty: gdzie przechowywać puste butelki przed oddaniem ich do zwrotu? W małych mieszkaniach to realna uciążliwość. Zgniecione opakowania zajmują dużo przestrzeni, mieszkanie szybko się zagraca, a konsument rezygnuje z całego procesu.

Recyklomaty EcoAction rozwiązują ten problem dzięki wbudowanemu kompresorowi, który przywraca pierwotny kształt zgniecionym butelkom PET. Po przyjęciu opakowań materiał jest kompresowany do 93 procent i belowany na miejscu. Efekt jest spektakularny: surowiec z 12 worków 120 litrów mieści się w jednej kostce o wymiarach zaledwie 75 × 60 × 50 cm.

Wysoka kompresja ma efekt kaskadowy. Zmniejsza objętość odpadów, redukuje koszty transportu, a nawet czterokrotnie zmniejsza częstotliwość opróżniania urządzenia. To oznacza, że recyklomaty mogą być instalowane bliżej użytkowników – przy sklepach, na osiedlach, w przestrzeni miejskiej, tam gdzie naturalnie się pojawia się konsument.

Jak mówi Krzysztof Gajda, Senior Corporate Business Manager w ACTION S.A.: „Butelkomaty EcoAction to w zupełności projekt polski, od pomysłu, przez projekt, aż po dystrybucję. System kaucyjny zakłada, że opakowania oddawane są w stanie pozwalającym na ich identyfikację, ale nasze urządzenia umożliwiają zwracanie również wcześniej zgniecionych butelek dzięki wbudowanemu kompresorowi."

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]
QUIZ. Czy ta firma jest polska, czy zagraniczna? Same wielkie nazwy
Pytanie 1 z 13
Bakkaland to firma:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

system kaucyjny