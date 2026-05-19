Puste kapsle Tymbarku to zaplanowana akcja marketingowa, w której marka oddaje głos konsumentom, aby sami tworzyli nowe hasełka.

Fani mogą zgłaszać własne, pozytywne teksty na stronie twojkapsel.pl, a wybrane hasła trafią pod kapsle Tymbarku w całej Polsce.

Konkurs trwa do 15 czerwca 2026 roku, a najciekawsze propozycje będą drukowane na milionach butelek.

Do wygrania są nagrody tygodniowe (Blind Boxy o wartości 500 zł) oraz główne – 1000 zł miesięcznie przez rok dla trzech najlepszych autorów z każdego tygodnia.

Gdzie podziały się hasła z kapsli Tymbarku? Marka wyjaśnia zamieszanie

Od kilku tygodni w mediach społecznościowych wrzało. Zdjęcia i filmiki pustych kapsli po napojach Tymbark pojawiały się masowo, a użytkownicy zadawali jedno pytanie: co się stało z kultowymi hasełkami? Firma długo milczała, podsycając ciekawość, ale w końcu przerwała ciszę. Okazuje się, że to nie wpadka produkcyjna, a zaplanowana na dużą skalę akcja marketingowa. Głos w sprawie zabrał między innymi popularny influencer Jakub Patec Patecki, który w nagraniu na TikToku prosto z miejscowości Tymbark ogłosił, że marka oddaje kapsle w ręce konsumentów.

„Słuchamy naszych konsumentów. Dlatego chcemy zrobić coś, czego nie zrobiła jeszcze żadna duża marka w kategorii napojów w Polsce: oficjalnie oddać współtworzenie ikonicznego elementu marki naszym konsumentom” – podkreśla Zespół Tymbark w oficjalnym komunikacie. To właśnie fani napoju zdecydują, jakie nowe hasełka Tymbarku pojawią się pod kapslami. Marka podkreśla, że Kapsel od zawsze był symbolem drobnej radości, a teraz to sami konsumenci zdecydują, jakie słowa będą ją wywoływać w całej Polsce.

Jak wziąć udział w konkursie Tymbarku i stworzyć własne hasło?

Zasady akcji są bardzo proste. Tymbark zachęca do tworzenia własnych, pozytywnych tekstów – takich, które poprawiają humor, wspierają, bawią lub po prostu są miłym gestem. Chodzi o to, by nowe hasła niosły dobrą energię i pasowały do idei małych powodów do uśmiechu, z której słyną produkty firmy. Pomysły można zgłaszać za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej konkursu: twojkapsel.pl.

To nie jest zwykła zabawa. Najciekawsze i najpopularniejsze propozycje zostaną wybrane, wydrukowane pod kapslami Tymbarku i trafią do regularnej sprzedaży w sklepach w całym kraju. Oznacza to, że każdy ma szansę zobaczyć swój tekst na milionach butelek. Co tydzień jury będzie wybierać hasła, które zdobyły największe uznanie wśród głosujących. To one jako pierwsze wejdą do puli nowych tekstów pod kapslami.

Konkurs Tymbark 2026: nagrody i terminy. Co można wygrać?

Akcja ma nie tylko wymiar wizerunkowy, ale też oferuje konkretne nagrody dla najbardziej kreatywnych uczestników. Konkurs potrwa od 18 maja do 15 czerwca 2026 roku. W każdym tygodniu trwania akcji autorzy 100 haseł, które zdobędą najwięcej głosów, otrzymają nagrody w postaci tzw. Blind Boxów o wartości 500 zł każdy.

To jednak nie wszystko. Tymbark przygotował też nagrody główne. Trzech najlepszych autorów z każdego tygodnia konkursowego otrzyma dodatkowo 1000 zł miesięcznie przez rok, czyli łącznie 12 000 zł „na przyjemności”. To pokazuje, jak poważnie marka podchodzi do zaangażowania swoich klientów i jak bardzo ceni ich kreatywność. Oddając w ręce fanów tak ważny element swojej tożsamości, Tymbark nie tylko rozwiązuje zagadkę pustych kapsli, ale też realnie włącza ich we współtworzenie jednego z najbardziej rozpoznawalnych produktów na polskim rynku.

