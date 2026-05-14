Grupa Żabka utrzymała najwyższy rating MSCI ESG na poziomie AAA, plasując się w top 8% firm handlowych świata i potwierdzając swoje liderstwo w zrównoważonym rozwoju.

Wysoki wynik w rankingu MSCI ESG to nie tylko prestiż, ale także sygnał dla inwestorów o dojrzałości modelu biznesowego Żabki i jej odporności na rosnące regulacje.

Znany restaurator Mateusz Gessler został nowym ambasadorem Żabki, promując zbilansowane i smaczne posiłki z oferty gastronomicznej, w tym Żabka Menu.

Pierwszą akcją z Mateuszem Gesslerem jest kampania "Śniadania na bogato", oferująca ponad 30 rodzajów kanapek, np. panini i tosty, dostępne za 6,99 zł.

Co to jest rating MSCI ESG?

Grupa Żabka ogłosiła, że utrzymała najwyższą możliwą ocenę w międzynarodowym ratingu MSCI ESG. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych na świecie narzędzi, które służy do oceny, jak firmy radzą sobie z zarządzaniem w obszarze zrównoważonego rozwoju. Analiza obejmuje tysiące spółek z różnych rynków i sektorów, a pod uwagę brane są trzy kluczowe czynniki: środowisko (E – environmental), społeczeństwo (S – social) i ład korporacyjny (G – governance). Utrzymanie przez Grupę Żabka najwyższej oceny MSCI ESG na poziomie AAA potwierdza jej silną pozycję wśród globalnych liderów w zakresie zarządzania środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym. Oznacza to, że firma nie tylko skutecznie zarządza ryzykiem, ale także wyznacza standardy w swojej branży.

Co w praktyce oznacza rating ESG dla Żabki?

Wysoki wynik w rankingu to nie tylko prestiż. Przede wszystkim jest to jasny sygnał dla inwestorów i partnerów biznesowych. Ocena na poziomie AAA plasuje Grupę Żabka w ścisłym gronie 8% najwyżej ocenianych firm z branży handlowej na świecie. W praktyce potwierdza to, że model biznesowy spółki jest dojrzały i odporny na rosnące oczekiwania regulacyjne. Dla międzynarodowych rynków kapitałowych, gdzie rating MSCI ESG jest kluczowym punktem odniesienia, tak wysoka nota wzmacnia wiarygodność firmy i może przyciągać inwestorów instytucjonalnych, którzy coraz częściej poszukują firm działających w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. To dowód, że czynniki pozafinansowe są na stałe wpisane w strategię i codzienne działania firmy.

Mateusz Gessler nową twarzą Żabki

Równolegle do działań na poziomie korporacyjnym, sieć postawiła na wzmocnienie swojej oferty skierowanej bezpośrednio do klientów. Nowym ambasadorem oferty gastronomicznej Żabki został restaurator Mateusz Gessler, znany z popularnych programów telewizyjnych i wielopokoleniowych tradycji kulinarnych w swojej rodzinie. Jego zadaniem będzie promowanie gotowych posiłków, w tym produktów marek własnych oraz dań z linii Żabka Menu. Jak sam podkreśla, współpraca ma sens, bo jakość jedzenia jest ważna, nawet jeśli żyjemy w ciągłym biegu.

- Żyjemy szybko, ale to nie znaczy, że powinniśmy rezygnować z jakości i przyjemności jedzenia oraz wartościowych posiłków. Dlatego cieszę się, że mogę wspierać ofertę gastronomiczną w Żabce, dostępną niemal na każdym rogu – mówi restaurator Mateusz Gessler.

Współpraca z restauratorem Mateuszem Gesslerem ma na celu promowanie zbilansowanych posiłków marek własnych sieci oraz tych z oferty Żabka Menu. Ma to pokazać klientom, że szybkie jedzenie może być jednocześnie smaczne i przygotowane z dbałością o składniki.

Co znany szef kuchni będzie promował w Żabce?

Pierwszym efektem współpracy jest kampania pod hasłem „Śniadania na bogato. Zacznij dzień jak szef”. W jej ramach sieć promuje ponad 30 rodzajów kanapek, które można przygotować na ciepło w sklepie w około trzy minuty. W ofercie znalazły się m.in. różne rodzaje panini, tosty czy popularne kanapki trójkątne Tomcio Paluch. Wszystkie produkty objęte promocją dostępne są w cenie 6,99 zł za sztukę. Działania te wpisują się w strategię sieci, która od lat rozwija ofertę dań gotowych, odpowiadając na rosnące zainteresowanie konsumentów kuchniami świata i potrzebę znalezienia szybkich, ale dobrze zbilansowanych posiłków.

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Inpost [IMPACT 2026]