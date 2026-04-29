Czas przewagi. Kongres, gdzie zapadają decyzje już 28 maja 2026 roku

8 maja w Muzeum Wojska Polskiego odbędzie się Polski Kongres Gospodarczy, najważniejsze wydarzenie gospodarcze w Warszawie, gromadzące 2000 liderów biznesu, administracji i nauki.

Kongres pod hasłem „Czas przewagi” skupi się na wypracowaniu nowych kierunków i narzędzi wzrostu, aby Polska utrzymała konkurencyjność w obliczu wyczerpywania się dotychczasowego modelu rozwoju.

Wydarzenie z udziałem przedstawicieli rządu (m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Gawkowski) oraz liderów największych firm, poruszy kluczowe tematy w sześciu ścieżkach, w tym geoekonomię, bezpieczeństwo energetyczne i wpływ AI.

Program obejmuje rozmowy 1:1, wystąpienia keynote i debaty, a zakończy go panel dyskusyjny z udziałem sił politycznych na temat strategicznych projektów dla rozwoju polskiej gospodarki.

Debaty Kongresu będą się odbywać pod hasłem „Czas przewagi”. Organizatorzy wspólnie z uczestnikami – przedsiębiorcami, przedstawicielami zarządów największych polskich firm oraz administracji publicznej – będą szukać odpowiedzi na kluczowe pytania o to, jak utrzymać konkurencyjność i budować przewagę gospodarczą Polski w kolejnych latach. W obliczu wyczerpywania się dotychczasowego modelu rozwoju, konieczne staje się wypracowanie nowych kierunków i narzędzi wzrostu.

- Polski Kongres Gospodarczy będzie największym wydarzeniem biznesowym w Warszawie. To spotkanie dwóch tysięcy liderów, którzy przyjadą nie po to, by prowadzić kolejne ogólne dyskusje, lecz by szukać realnych odpowiedzi na najważniejsze wyzwania stojące dziś przed polską gospodarką i przekuwać je w konkretne decyzje. Agenda Kongresu powstała w oparciu o rozmowy z setkami firm, dlatego odzwierciedla rzeczywiste potrzeby biznesu i realne wyzwania stojące przed Polską. – podkreśla Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP. - O sile tego wydarzenia najlepiej świadczy grono potwierdzonych gości. To osoby, które realnie wpływają na kształt polskiej gospodarki: liderzy największych firm i właściciele przedsiębiorstw oraz przedstawiciele rządu. W najbliższych dniach ogłosimy gościa specjalnego, którego wystąpienie otworzy debaty Kongresu - dodaje Joanna Makowiecka-Gatza.

W Kongresie udział już zapowiedzieli przedstawiciele rządu m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Obrony Narodowej; Krzysztof Gawkowski, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Cyfryzacji; Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych, Miłosz Motyka, Minister Energii oraz Tomasz Siemoniak, Minister, Koordynator Służb Specjalnych.

Debaty Kongresu odbędą się w sześciu ścieżkach tematyczny: Geoekonomia, Ambicja, Odporność, Energia, Człowiek i Przyszłość. Program koncentruje się na kilku najważniejszych obszarach: roli Polski w zmieniającym się układzie gospodarczym świata, bezpieczeństwie energetycznym i kosztach energii, odporności państwa i biznesu na kryzysy oraz wpływie nowych technologii – w tym sztucznej inteligencji i danych – na konkurencyjność gospodarki.

Ważnym elementem wydarzenia będą także rozmowy o budowie polskich globalnych marek oraz skalowaniu biznesu w warunkach rosnącej rywalizacji międzynarodowej.

Intensywna formuła Kongresu obejmuje rozmowy 1:1, wystąpienia keynote, 25 i 55 minutowe debaty. Obrady Kongresu zakończy panel dyskusyjny z udziałem wszystkich konstruktywnych sił politycznych. Rozmowa będzie dotyczyć strategicznych projektów dla rozwoju polskiej gospodarki, które wykraczają poza horyzont bieżących sporów politycznych.

