Betonujemy Polskę na potęgę. Prezes Wód Polskich ostrzega

Marta Balko
2026-06-02 12:07

Podczas Kongresu Wodnego w Bydgoszczy eksperci alarmują w sprawie polskiej gospodarki wodnej. Kluczowa jest retencja wody, która ma przeciwdziałać suszy. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Mateusz Balcerowicz ostrzega, że przez postępującą "betonozę" bezpowrotnie tracimy cenną wodę.

  • Dlaczego betonowanie miast i działek pogłębia problem suszy w Polsce.
  • Co według ekspertów każdy z nas może zrobić, by oszczędzać wodę.
  • Czym jest retencja i dlaczego jest kluczowa dla gospodarki wodnej.
  • Jak Bydgoszcz staje się przykładem dla innych miast w kwestii gromadzenia deszczówki.

Każdą kroplę warto zatrzymać i zagospodarować – mówią eksperci podczas Kongresu Wodnego w Bydgoszczy. To okazja do rozmów o zmianach klimatu i coraz częstszych ekstremalnych zjawiskach pogodowych, takich jak susze i powodzie. Im więcej betonu, tym mniej wody.

Bydgoszcz świetnym przykładem

- Dobrym przykładem jest tu właśnie miasto Bydgoszcz, które buduje zbiorniki retencyjne, ale jest kilka przykładów więcej w całej Polsce. Należy zwracać uwagę samorządowcom, wszystkim odpowiedzialnym za gospodarkę przestrzenną, że ta gospodarka wodna zaczyna się właściwie na Twojej nieruchomości, na Twojej działce. Jeżeli Ty ją zabetonujesz czy w jakikolwiek inny sposób uszczelnisz, to ta woda gdzieś musi spłynąć, a Ty tę wodę tracisz i musisz się z tym po prostu liczyć – podkreśla Mateusz Balcerowicz prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Trzeba działać na wszystkich szczeblach

Potrzebne są działania na wszystkich szczeblach – od państwa i samorządów po każdego z nas. Gospodarka wodna zaczyna się „na działce”. - To są działania takie jak w szkole nas uczą, czyli od początku. Zamykamy kran w czasie mycia zębów ale i też racjonalnie gospodarujemy wodą, dbamy i gromadzimy deszczówkę, próbujemy racjonalnie korzystać z wody. I to wszystko poskłada się w wielki dodatni bilans - zaznacza dr Dawid Szatten z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zbiorniki na wodę opadową

Eksperci wskazują, że kluczowe jest zatrzymywanie wody w krajobrazie i odbudowa naturalnych zasobów wodnych, co ma przeciwdziałać skutkom betonowania i regulacji rzek. Właśnie Bydgoszcz stawia obecnie na rozwój retencji i systemów gromadzenia wody – od dłuższego czasu w różnych częściach miasta powstają zbiorniki na wodę opadową. Trzeci Kongres Wodny potrwa dwa dni – 1 i 2 czerwca.

