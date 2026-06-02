InPost zwiększa inwestycje we Francji o 500 mln euro, osiągając łącznie 1,4 mld euro do 2030 roku.

Prezydent Francji Emmanuel Macron osobiście podziękował InPostowi za tę gigantyczną inwestycję, która stworzy 750 nowych miejsc pracy.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację sortowni, dynamiczną rozbudowę sieci Paczkomatów (Mondial Relay) oraz poprawę jakości usług.

InPost, będący już największym polskim inwestorem we Francji, stawia na innowacje i wyprzedzanie konkurencji, niezależnie od jej pochodzenia.

Gigantyczna inwestycja InPostu we Francji

Decyzja o zwiększeniu nakładów inwestycyjnych zapadła na wysokim szczeblu – podczas prestiżowego szczytu inwestorów Choose France w Wersalu. To właśnie tam prezes Grupy InPost, Rafał Brzoska, ogłosił, że firma przeznaczy dodatkowe 500 mln euro na rozwój swojej działalności nad Sekwaną. Tym samym całkowita kwota, jaką polski gigant logistyczny zainwestuje we Francji do końca dekady, sięgnie zawrotnych 1,4 mld euro.

Wydarzenie miało wyjątkową rangę. Prezes Brzoska był jedynym polskim przedsiębiorcą zaproszonym na kolację z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem. Jak sam przyznał, to efekt dobrych relacji i rozmowy, którą odbyli miesiąc wcześniej w Gdańsku. Ogłoszenie tak dużej inwestycji dodatkowo wzmocniło pozycję InPostu jako kluczowego partnera dla francuskiej gospodarki.

Prezydent Macron podziękował po polsku

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył w poniedziałek na corocznym szczycie Choose France w Wersalu, że ogłoszone w tym roku inwestycje są owocem reform, wytrwałości i „ekosystemu”, który stworzono w ostatnich latach. Celem Choose France jest przyciągnięcie inwestorów do Francji.Wieczorem na platformie X francuski prezydent wymieniał w komentarzach poszczególnych inwestorów, zaznaczając, że firmy te „wybierają Francję”. Wymienił również inwestycję Grupy Inpost. „Inpost wybiera Francję” - napisał, podkreślając, że „pierwsza europejska platforma dostaw samoobsługowych” zamierza zainwestować we Francji dodatkowe 500 mln euro do 2030 roku, tworząc 750 miejsc pracy. Macron zakończył ten komentarz zwrotem po polsku - „Dziękuję!”.

Na co InPost przeznaczy dodatkowe 500 mln euro?

Pieniądze nie zostaną wydane przypadkowo. Plan inwestycyjny InPostu opiera się na trzech solidnych filarach, które mają zrewolucjonizować francuski rynek dostaw.

Po pierwsze, firma skupi się na automatyzacji i modernizacji swoich obiektów logistycznych. Chodzi tu głównie o kluczowe sortownie w Harnes, Troyes, Brive i Le Mans. Nowoczesne technologie mają znacząco zwiększyć ich przepustowość i efektywność. Po drugie, InPost zamierza kontynuować dynamiczną rozbudowę sieci automatów Paczkomat, które we Francji działają pod marką Mondial Relay. Po trzecie, celem jest dalsza poprawa jakości usług, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla sprzedawców e-commerce.

Francja to dla Grupy InPost jeden z kluczowych rynków, dlatego zdecydowaliśmy o zwiększeniu programu inwestycyjnego o pół miliarda euro (...). Jesteśmy największym polskim inwestorem na tym rynku, co pokazuje, że polska firma potrafi skutecznie i z sukcesem walczyć o europejskiego konsumenta – podkreśla Rafał Brzoska, prezes zarządu i założyciel Grupy InPost.

Realizacja tych ambitnych planów przełoży się też bezpośrednio na rynek pracy. InPost zapowiada stworzenie co najmniej 750 dodatkowych miejsc pracy w całej Francji.

Jak InPost radzi sobie na tle chińskiej konkurencji?

Ekspansja na tak dużą skalę nie odbywa się w próżni. Rynek e-commerce jest coraz bardziej konkurencyjny, a na horyzoncie wyraźnie widać potężnych graczy z Chin. Jak InPost zamierza sobie z nimi radzić? Rafał Brzoska ma jasną strategię: wyprzedzać, a nie oglądać się za siebie.

Wydaje mi się, że zamiast patrzeć na konkurentów, rozglądać się na boki czy za siebie, kto nas goni, powinniśmy wyznaczać zupełnie nowe szlaki, jeśli chodzi o rozwój i dlatego robimy to w taki, a nie inny sposób, czyli chcemy być zawsze kilka kroków przed konkurencją, nieważne czy ona jest z Chin, z Niemiec czy z innego kraju – powiedział prezes InPostu w rozmowie z PAP.

Szef InPostu zwrócił też uwagę na konieczność dostosowania się wszystkich graczy do europejskich regulacji. Jego zdaniem platformy z Chin zaczynają dostrzegać wymogi narzucane przez Unię Europejską, a kluczem do uczciwej konkurencji jest przestrzeganie tych samych zasad przez wszystkich.

InPost największym polskim inwestorem we Francji

Nowy plan to kontynuacja strategii, którą InPost realizuje od kilku lat. Wszystko zaczęło się w lipcu 2021 roku od przejęcia francuskiej marki Mondial Relay. Od tamtej pory firma zainwestowała już 900 mln euro, uruchomiła 20 nowych obiektów logistycznych i stworzyła 600 miejsc pracy.

Efekty są imponujące. Sieć automatów paczkowych Mondial Relay, która w momencie przejęcia liczyła zaledwie 300 maszyn, dziś ma ich już ponad 11 000. Firma obsługuje około 60 000 sprzedawców internetowych we Francji, a jej pozycja niekwestionowanego lidera na polskim rynku i jednego z czołowych graczy w Europie stale się umacnia. Ogłoszone właśnie inwestycje InPost we Francji tylko potwierdzają, że polska firma ma apetyt na znacznie więcej.

Niektórzy pytają jak to możliwe że Francja jest 6 rok z rzędu europejskim krajem przyciągającym najwięcej inwestycji? To w skrócie:Wczoraj w Pałacu Wersalskim ogłosiłem zwiększenie naszej inwestycji InPost we Francji z z 900 milionów do 1,4 miliarda euro 🇵🇱🇫🇷❤️Kilka godzin… pic.twitter.com/omFrW2mOMa— Rafał Brzoska (@RBrzoska) June 2, 2026

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Inpost [IMPACT 2026]