Tu płacą najwyższe emerytury! To nie Warszawa. Rekordzista ma 50 tys. zł z ZUS

Tylko nieliczni mają rekordowe świadczenia socjalne

Choć rekordzista otrzymuje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawrotną emeryturę sięgającą 54 tys. zł miesięcznie, większość polskich seniorów może o takich pieniądzach tylko pomarzyć.

Najnowsze dane pokazują jednak, że miejsce zamieszkania ma ogromny wpływ na wysokość świadczenia.

Śląsk numerem jeden. Tu emeryci dostają najwięcej

Najwyższe średnie emerytury w Polsce wypłacane są w województwie śląskim. Przeciętne świadczenie przekracza tam 5150 zł brutto. To wynik zdecydowanie lepszy niż w pozostałych częściach kraju.

Prawdziwym liderem okazał się Rybnik. Średnia emerytura wypłacana przez tamtejszy oddział ZUS wynosi aż 5668,80 zł brutto. Niewiele mniej dostają seniorzy w Chorzowie, gdzie przeciętne świadczenie przekracza 5577 zł.

Co ciekawe, nawet Zabrze, gdzie mieszka emerytalny rekordzista Polski pobierający około 54 tys. zł miesięcznie, nie jest liderem pod względem średniej wysokości wypłat.

Warszawa dopiero za Śląskiem

Dla wielu osób może to być spore zaskoczenie. Województwo mazowieckie nie zajęło nawet drugiego miejsca. Wyprzedził je jeszcze Dolny Śląsk.

Owszem, w samej Warszawie emerytury są bardzo wysokie. W dwóch oddziałach ZUS średnia przekracza 5,2 tys. zł miesięcznie. Jednak sytuacja poza stolicą wygląda już zupełnie inaczej.

W Radomiu przeciętna emerytura wynosi nieco ponad 4 tys. zł, a w Siedlcach i Płocku także utrzymuje się na znacznie niższym poziomie niż w Warszawie.

Tu seniorzy dostają najmniej

Na drugim końcu zestawienia znalazły się województwa lubelskie i podlaskie. Tam przeciętna emerytura wynosi około 4075 zł brutto.

Oznacza to, że różnica między liderem a najsłabszym regionem przekracza już 1 tys. zł miesięcznie. W skali roku daje to ponad 12 tys. zł różnicy.

Emerytura zależy od zarobków

Eksperci przypominają, że wysokość emerytury nie jest dziełem przypadku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze pod uwagę przede wszystkim zgromadzone składki oraz wiek przejścia na emeryturę.

Zasada jest prosta - im wyższe były zarobki i im dłużej ktoś pracował, tym większe ma szanse na wysokie świadczenie. Znaczenie mają także kapitał początkowy oraz coroczna waloryzacja składek.

Jak sprawdzić swoją przyszłą emeryturę?

Każdy ubezpieczony może sprawdzić prognozę swojego świadczenia. Wystarczy zalogować się do platformy eZUS i skorzystać z kalkulatora emerytalnego. Pomoc można też uzyskać u doradców emerytalnych w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Eksperci zwracają uwagę, że sama emerytura z ZUS może nie wystarczyć do utrzymania dotychczasowego poziomu życia. Dlatego coraz większą rolę odgrywają dodatkowe formy oszczędzania, takie jak IKE, IKZE czy Pracownicze Plany Kapitałowe.

Emerytalne eldorado jest na Śląsku

Najnowsze dane pokazują wyraźnie, że Polska emerytalna jest mocno podzielona. Podczas gdy seniorzy w Rybniku czy Chorzowie mogą liczyć na świadczenia przekraczające 5,5 tys. zł brutto, mieszkańcy najbiedniejszych regionów kraju muszą zadowolić się kwotami niewiele przekraczającymi 4 tys. zł. A różnica z roku na rok staje się coraz bardziej widoczna.

