Jak jest otwarta Biedronka przed Bożym Ciałem? Specjalne godziny otwarcia na długi weekend

Biedronka godziny otwarcia – Boże Ciało 2026 i dni przedświąteczne

Planujesz większe zakupy na nadchodzący długi weekend? Sieć dyskontów Biedronka przygotowała spore udogodnienia dla swoich klientów, aby każdy mógł na spokojnie zaopatrzyć się w niezbędne produkty bez konieczności stania w kilometrowych kolejkach. W odpowiedzi na wzmożony ruch, w dniach od 2 do 6 czerwca 2026 roku, ponad 3000 sklepów tej popularnej sieci będzie otwartych do godziny 23:30 lub nawet dłużej.

Pamiętaj jednak, że polska ustawa o zakazie handlu w niedziele i święta obowiązuje bezwzględnie. W czwartek, 4 czerwca 2026 roku, przypada uroczystość Bożego Ciała, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Tego dnia wszystkie placówki sieci Biedronka będą całkowicie zamknięte. Oto dokładny, dzień po dniu, harmonogram pracy sklepów Biedronka na ten czerwcowy okres:

2 czerwca (wtorek): sklepy otwarte do 23:30 lub dłużej

3 czerwca (środa): sklepy otwarte do 23:30 lub dłużej

4 czerwca (czwartek - Boże Ciało): sklepy nieczynne

5 czerwca (piątek): sklepy otwarte do 23:30 lub dłużej

6 czerwca (sobota): sklepy otwarte do 23:30 lub dłużej

7 czerwca (niedziela): sklepy nieczynne (niedziela niehandlowa)

Zakupy w długi weekend czerwcowy 2026. Co z innymi popularnymi sklepami?

Oczywiście Biedronka to nie jedyne miejsce, w którym na bieżąco modyfikuje się czas pracy w gorących, okołoświątecznych okresach. Ze względu na twardy zakaz handlu 4 czerwca (Boże Ciało), również inne duże, popularne sieci handlowe, takie jak Lidl, Kaufland, Auchan, Carrefour czy Dino, decydują się na przedłużenie godzin działania w dniach bezpośrednio sąsiadujących ze świętem. Możesz mieć pewność, że w środę (3 czerwca) przed długim weekendem oraz w piątek po nim (5 czerwca) większość z tych hipermarketów i dyskontów w Polsce również będzie czynna do późnych godzin wieczornych – nierzadko do 22:00 lub 23:00.

Podobnie jednak jak w przypadku Biedronki, w czwartek (4 czerwca) wielkopowierzchniowe supermarkety będą zamknięte na cztery spusty. Warto wziąć to koniecznie pod uwagę podczas organizowania rodzinnego spotkania czy wyjazdu na grilla za miasto i sfinalizować listę wydatków jeszcze przed dniem świątecznym.

W galerii poniżej zobaczysz, jak kiedyś obchodzono w Polsce Boże Ciało

11

Gdzie zrobić szybkie zakupy w Boże Ciało, gdy supermarkety są zamknięte?

Jeżeli zdarzy Ci się zapomnieć kupić chleba na śniadanie czy węgla na grilla jeszcze we wtorek lub środę, nic straconego – nie zostaniesz bez awaryjnych zapasów. Obecnie obowiązujące prawo dotyczące zakazu handlu przewiduje szereg użytecznych wyjątków, dzięki którym w dni świąteczne swobodnie dokonasz podstawowych sprawunków. Gdzie zrobisz je w czwartek, 4 czerwca 2026 roku?

W dniu świątecznym otwarte będą przede wszystkim te punkty, w których za ladą w celach zarobkowych stanie osobiście właściciel działalności lub pomoże mu w tym ktoś z najbliższej rodziny w ramach darmowej pomocy. Gdzie zatem szukać ratunku w trakcie Bożego Ciała?

W małych sklepach franczyzowych, takich jak Żabka, Lewiatan czy Carrefour Express. Są one z reguły otwarte, jednak warto sprawdzić wywieszkę na drzwiach – godziny działania mogą być skrócone wedle decyzji ajenta.

W mniejszych osiedlowych sklepach i u lokalnych "prywaciarzy".

Na całodobowych stacjach benzynowych (takich jak Orlen, BP, Circle K, Shell), które oprócz paliwa dysponują ogromnym i szerokim asortymentem spożywczym (od pieczywa i napojów, aż po lody, sosy i mrożonki).

W punktach pierwszej potrzeby: dyżurujących aptekach oraz wybranych kioskach i lokalach na dworcach kolejowych czy lotniskach.

Jak mądrze i bezstresowo zaplanować zakupy przed długim weekendem?

Mając świadomość tego, że w dniach 2-6 czerwca 2026 r. (z naturalnym wyłączeniem czwartku) największe dyskonty takie jak Biedronka będą do Twojej dyspozycji co najmniej do 23:30, nie musisz rzucać wszystkiego i biec do sklepu od razu po wyjściu z pracy. Najlepszą strategią, by oszczędzić nerwy i minąć najgęstsze tłumy, jest omijanie klasycznych godzin popołudniowego szczytu, które zazwyczaj przypadają między 15:00 a 18:00 w przedświąteczną środę.

Wyjazd na zakupy zorganizowany o 21:00 czy nawet o 22:00 to strzał w dziesiątkę – oszczędzisz ogrom czasu na kolejkach do kas samoobsługowych, swobodnie zaparkujesz pod sklepem i zrealizujesz listę zakupów. Przemyśl także od razu jadłospis na drugą połowę długiego weekendu. Koniec urlopowania, który przypada w niedzielę 7 czerwca, to niedziela wolna od handlu – wtedy też supermarkety będą zamknięte. Załatwienie tych spraw w piątek albo w sobotni wieczór to gwarancja wolnej głowy i relaksującego weekendu.