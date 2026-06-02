Kurierzy w Boże Ciało – jak wyglądają dostawy w dzień ustawowo wolny?

Święto Bożego Ciała, które w 2026 roku przypada w czwartek 4 czerwca, to dzień ustawowo wolny od pracy. Wiele osób, żyjąc w erze natychmiastowych dostaw i wygodnych zakupów online, zapomina, że logistyka nie omija kalendarza świąt państwowych. Jeśli zastanawiasz się, czy kurierzy Boże Ciało spędzają w trasie – odpowiedź brzmi: zdecydowanie nie. Dla osób czekających na zakupy, przepisy oznaczają bardzo konkretne ograniczenia.

Tego dnia nie są realizowane doręczenia przesyłek do domów i biur.

Firmy logistyczne nie odbierają paczek nadawanych przez klientów czy e-sklepy.

Większość infolinii oraz stacjonarnych biur obsługi klienta jest nieczynna.

Jeżeli po cichu liczyłeś, że czwartkowy poranek przyniesie wyczekiwaną paczkę pod drzwi, musisz uzbroić się w cierpliwość. Twoja przesyłka prawdopodobnie utknęła w bezpiecznej sortowni, czekając na kolejny dzień roboczy.

InPost a długi weekend: czy z paczkomatu wyjmę przesyłkę?

InPost jest obecnie logistycznym ratunkiem dla milionów Polaków. Jak wygląda ich świąteczny harmonogram? W czwartek (4 czerwca) kurierzy mają całkowicie wolne. Do urządzeń nie trafią żadne nowe zamówienia. Masz jednak powód do ulgi – same automaty funkcjonują bez przerwy przez całą dobę. Jeśli Twoja paczka została doręczona do skrytki najpóźniej w środę (3 czerwca), wyciągniesz ją bez problemu, na przykład podczas czwartkowego, odprężającego spaceru.

Sytuacja ożywia się już w piątek, 5 czerwca. To dla InPost powrót do pełnych obrotów i standardowej pracy logistycznej. Kurierzy znów wyjadą na ulice, starając się nadrobić zaległości z dnia wolnego. Pamiętaj też, że o ile w e-sklepie zaznaczysz odpowiednią opcję, w weekend działa specjalna usługa dostaw, dzięki której część paczek może dotrzeć do maszyn również w sobotę.

Praca DPD i DHL na przełomie maja i czerwca

Zastanawiasz się, jak w ten wyjątkowo długi weekend działają kurierzy w Boże Ciało pod szyldami tak popularnych przewoźników, jak DPD czy DHL? Standardy pozostają te same. 4 czerwca to dla nich pełna pauza operacyjna. Próżno szukać żółtych i czerwonych samochodów na osiedlowych uliczkach. W to święto nie funkcjonują nawet usługi ekspresowe czy kurierzy dedykowani.

O wiele ważniejsze jest to, jak zaplanowano piątek po Bożym Ciele. Choć wielu pracowników w naszym kraju decyduje się na odbiór wolnego, by wydłużyć swój wypoczynek, dla firm kurierskich 5 czerwca to najzwyklejszy dzień roboczy. Kurierzy obu firm będą realizować standardowe trasy, dostarczając zniecierpliwionym klientom zaległe paczki. Musisz jednak uzbroić się w dozę wyrozumiałości – ogromna kumulacja przesyłek po jednym dniu pauzy sprawia, że godziny doręczeń mogą być odczuwalnie przesunięte w stosunku do tego, do czego jesteś przyzwyczajony na co dzień.

Nie daj się zaskoczyć – jak mądrze planować e-zakupy na długi weekend?

Jeśli czekasz na ważne akcesoria na czerwcowy wyjazd lub prezent okolicznościowy, unikaj nerwowego wyczekiwania na dzwonek do drzwi. Długie weekendy to ogromne wyzwanie dla łańcucha dostaw, dlatego zawsze kieruj się dwiema prostymi zasadami.

Ostatni dzwonek to wtorek. Towar opłacony w poniedziałek lub wtorek (1-2 czerwca) z dużą pewnością trafi do Ciebie jeszcze przed czwartkiem. Jeśli jednak sfinalizujesz zamówienie w środę po południu, nie miej złudzeń – Twoja paczka wyruszy w docelową trasę najwcześniej w piątek. Zwracaj uwagę na deklaracje sklepów. Pamiętaj, że pobranie towaru z magazynu i przygotowanie do wysyłki pochłania cenne godziny. Nawet najszybszy kurier świata nie nadrobi opóźnień wynikających z zatorów operacyjnych w samym e-sklepie.

Świadome planowanie dostaw oszczędzi Ci masy niepotrzebnego stresu. Teraz, kiedy dokładnie wiesz, jak pracują kurierzy, Boże Ciało możesz wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem – na bezstresowy relaks z dala od ekranów i nerwowego sprawdzania aplikacji mobilnych.