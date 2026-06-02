Hurtowe ceny paliw 2 czerwca 2026. Fatalne informacje przed długim weekendem dla tankujących diesla

Anna Wojnowska
2026-06-02 8:55

Dzisiejsze notowania przynoszą radykalne, sięgające blisko 150 zł na metrze sześciennym podwyżki cen oleju napędowego. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku benzyny, gdzie po dniach obniżek obserwujemy zatrzymanie trendu u większości dostawców, co wkrótce zwiastuje zróżnicowaną sytuację na pylonach stacji paliw.

Ręka osoby w niebieskiej kurtce tankującej samochód na stacji paliw, w tle widać inne pojazdy i pylony. Obraz symbolizuje rosnące ceny paliw, co analizuje Super Biznes.

i

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Ręka osoby w niebieskiej kurtce tankującej samochód na stacji paliw, w tle widać inne pojazdy i pylony. Obraz symbolizuje rosnące ceny paliw, co analizuje Super Biznes.

Ceny hurtowe paliw na 02.06.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Po zauważalnej serii obniżek w końcówce maja, początek czerwca przynosi wyraźne odbicie i zmianę nastrojów na krajowym rynku hurtowym. Zestawienie dzisiejszych ofert czołowych graczy rynkowych obrazuje potężną presję kosztową, w szczególności w segmencie oleju napędowego.

  • Orlen: benzyna Pb95 wyceniana jest na 5207 zł/m³, a olej napędowy (ON) kosztuje 5628 zł/m³.
  • Aramco: benzyna Pb95 oferowana jest w cenie 5207 zł/m³, natomiast olej napędowy sprzedawany jest po 5627 zł/m³.
  • BP Europa: stawka netto za benzynę Pb95 wynosi 5207 zł/m³, a za ON równe 5628 zł/m³.

Najtańszą benzynę Pb95 oferują dziś solidarnie wszyscy z trzech badanych dostawców – cena zrównała się na dokładnie tym samym poziomie (5207 zł/m³). W przypadku oleju napędowego zacięta rywalizacja wskazała jednego lidera: najtaniej wyceniono to paliwo w rafineriach Aramco, chociaż przewaga nad polskim i europejskim konkurentem jest wręcz symboliczna i wynosi zaledwie 1 zł na metrze sześciennym.

Polecany artykuł:

Cieśnina Ormuz otwarta za tydzień? Słowa Trumpa dają nadzieję

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Ostatnie notowania z maja przyzwyczaiły odbiorców do regularnych cięć stawek, jednak dzisiejsza sesja gwałtownie odwraca ten wektor, co jasno wpisuje się w scenariusz zawirowań w cennikach. Najbardziej jaskrawym przejawem tego zjawiska są dynamiczne wzrosty cen oleju napędowego w porównaniu do ostatnich tabel z 30 maja.

Najgłębszej podwyżki na dieslu dokonało Aramco, u którego cena oleju napędowego podskoczyła aż o 147 zł/m³ (co wprost przekłada się na blisko 1,5 grosza wzrostu na litrze). Orlen i BP Europa również mocno podbiły swoje notowania – obaj dostawcy podnieśli hurtową cenę ON o 128 zł/m³. Diametralnie inaczej zachowuje się segment benzyny. Orlen i BP Europa zachowały ceny Pb95 na identycznym poziomie co w poprzednim notowaniu (0 zł różnicy), wstrzymując dotychczasowy cykl obniżek. Równolegle Aramco zdecydowało się na drobną korektę w górę, dodając do ceny Pb95 skromne 7 zł/m³. W przypadku benzyny 98-oktanowej zmiany w obu kierunkach były wręcz kosmetyczne (Aramco +4 zł/m³, Orlen i BP obniżka o 2 zł/m³).

Polecany artykuł:

Benzyna znów poniżej 6 zł za litr! Diesel też ostro potaniał

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Dzisiejszy, gwałtowny wystrzał cen hurtowych oleju napędowego to bezpośredni efekt eskalacji rynkowej niepewności na arenie globalnej. Światowy rynek naftowy dusi się w uścisku napięć geopolitycznych, przez co notowania ropy Brent oscylują na drastycznie wysokim pułapie blisko 94,22 USD za baryłkę. Widmo bezpośredniego zaangażowania mocarstw i zablokowania przepustowości Cieśniny Ormuz budzi lęk o globalną podaż. Co gorsza, papierowe zapowiedzi krajów zrzeszonych w formacie OPEC+ o zwiększeniu wydobycia nie mają dziś odzwierciedlenia w realiach – ograniczona przepustowość logistyczna skutecznie betonuje deficyt surowca.

Przed całkowitym dramatem na pylonach w Polsce wciąż chroni nas umacniający się, potężny złoty. Kurs USD/PLN (3,6351) działa jak silny bufor; solidne fundamenty naszej gospodarki zasilanej funduszami unijnymi i rosnącym PKB pozwalają łagodzić ogromną presję surowcową. Niemniej jednak analitycy oceniają sprawę chłodno: dopóki polityka i wojna na Bliskim Wschodzie nie dadzą sygnału do deeskalacji, krajowe rafinerie będą zmuszone ulegać światowym trendom i windować hurtowe stawki.

Warto pamiętać, że zmiany w hurcie zawsze potrzebują dłuższego dystansu, aby uderzyć w kieszenie detalistów. Dzisiejsze, radykalne wręcz podwyżki w cennikach hurtowych oznaczają, że kierowcy nieodwracalnie stracili perspektywę dalszych obniżek i muszą przygotować się na widoczny, wręcz dotkliwy wzrost cen oleju napędowego na pylonach jeszcze w tym tygodniu.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ORLEN
BP
CENY PALIW