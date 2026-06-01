Od wtorku benzyna 95-oktanowa nie przekroczy 5,95 zł/litr, a olej napędowy 6,26 zł/litr, co stanowi kolejny spadek cen maksymalnych w porównaniu do poprzednich dni

Maksymalne ceny paliw są codziennie ustalane przez Ministerstwo Energii, a przekroczenie limitów przez stacje grozi karą finansową do miliona złotych

Kluczowym powodem obecnych obniżek są tymczasowe ulgi podatkowe, w tym obniżka VAT na paliwa z 23% do 8% oraz niższa akcyza

Po 15 czerwca, jeśli tymczasowe ulgi podatkowe nie zostaną przedłużone, ceny paliw na stacjach mogą ponownie znacząco wzrosnąć.

Niższe ceny paliw od wtorku. Ile zapłacimy na stacjach?

Kierowcy mogą odetchnąć. Od wtorku 2 czerwca 2026 roku na stacjach paliw obowiązują niższe limity cenowe. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem Ministra Energii litr benzyny 95-oktanowej nie może kosztować więcej niż 5,95 zł. W przypadku benzyny 98 cena maksymalna wynosi 6,54 zł, a oleju napędowego – 6,26 zł.

To zauważalny spadek w porównaniu z poniedziałkiem, kiedy limity wynosiły odpowiednio 6,05 zł dla Pb95, 6,63 zł dla Pb98 i 6,34 zł dla oleju napędowego. Różnica jest jeszcze bardziej widoczna, gdy spojrzymy na ceny z 31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia limitów. Wtedy za litr diesla trzeba było zapłacić maksymalnie 7,60 zł. Zgodnie z poniedziałkowym obwieszczeniem Ministra Energii, we wtorek maksymalne ceny paliw będą niższe niż w poniedziałek.

Jak ustalane są maksymalne ceny paliw?

Skąd biorą się te codzienne zmiany? To efekt specjalnych przepisów, które nałożyły na resort energii obowiązek codziennego wyznaczania limitów cenowych. Ministerstwo Energii w każdy dzień roboczy publikuje obwieszczenie, w którym podaje stawki na następny dzień. Jeśli ogłoszenie ma miejsce tuż przed weekendem lub świętami, podane ceny obowiązują aż do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa drożej, niż pozwala na to limit, jest surowo karana. Przedsiębiorcy, który złamie przepisy, grozi kara finansowa w wysokości nawet do 1 miliona złotych. Kontrole na stacjach w całym kraju prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Zgodnie z przepisami, resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie, które określa maksymalne ceny paliw na kolejny dzień.

Dlaczego paliwo tanieje? Kluczowe są podatki

Spadki cen to nie tylko efekt sytuacji na rynkach światowych. Duży wpływ ma na to sposób, w jaki ustalana jest cena maksymalna, oraz obowiązujące ulgi podatkowe. Formuła, według której obliczany jest limit, obejmuje średnią cenę hurtową paliw, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, stałą marżę sprzedażową w wysokości 30 groszy na litr oraz podatek VAT.

Jednak kluczowym elementem, który obecnie obniża rachunki na stacjach, jest tymczasowa obniżka podatków. Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie, które obniżyło podatek VAT na paliwa z 23 do 8 proc. Dodatkowo akcyza na benzynę jest niższa o 29 groszy na litrze, a na olej napędowy o 28 groszy, co sprowadza ją do najniższego poziomu dopuszczonego w Unii Europejskiej. Kluczowym elementem, który obecnie obniża ceny paliw, jest tymczasowa obniżka podatku VAT z 23 do 8 proc. oraz obniżona akcyza. Oznacza to, że po 15 czerwca, jeśli ulgi podatkowe nie zostaną przedłużone, ceny na pylonach mogą ponownie wyraźnie wzrosnąć, nawet jeśli ceny hurtowe pozostaną na podobnym poziomie.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]