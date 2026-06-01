Minister Balczun potwierdził kontynuację prac nad fuzją PZU i Pekao, która ma stworzyć potężną grupę finansową z udziałem Skarbu Państwa.

W planowanej reorganizacji to Bank Pekao ma stanąć na czele nowej grupy, a nie PZU, i będzie jedynym podmiotem notowanym na giełdzie.

Fuzja ma uwolnić nawet 20 mld zł kapitału, co jest odpowiedzią na unijne regulacje i ma zoptymalizować strukturę obu podmiotów.

Realizacja przedsięwzięcia wymaga skomplikowanych zmian legislacyjnych (4 ustawy) do końca 2026 roku, co w obecnej sytuacji politycznej stanowi największe wyzwanie.

Co dalej z fuzją PZU i Pekao? Minister Balczun zabiera głos

Sprawa połączenia dwóch filarów polskiego rynku finansowego, czyli Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń i Banku Pekao, znów nabiera tempa. Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie padła kluczowa deklaracja. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun jednoznacznie potwierdził, że prace nad fuzją PZU i Pekao będą kontynuowane. To sygnał, że rząd Donalda Tuska nie zamierza rezygnować z ambitnego planu stworzenia potężnej grupy finansowej, której Skarb Państwa pozostanie kluczowym udziałowcem z pakietem około 27 procent akcji.

Minister Balczun przyznał, że na stole leży kilka scenariuszy, ale cel pozostaje ten sam: doprowadzić transakcję do końca. Nie ukrywał jednak, że droga do tego celu będzie wyboista.

Jestem przekonany, że prace będą kontynuowane. Na stole jest kilka scenariuszy. Mamy świadomość tego, że ten projekt wymaga ścieżki legislacyjnej, ustawodawczej. W wariancie bazowym scenariusza to są cztery nowelizacje ustaw. Wiemy, w jakiej sytuacji politycznej jesteśmy i jak reaguje pałac prezydencki na inicjatywy rządowe — stwierdził minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Jak ma wyglądać połączenie PZU i Banku Pekao?

Plan reorganizacji jest skomplikowany, ale jego główne założenie można opisać prosto: to bank, a nie ubezpieczyciel, ma stać na czele nowej grupy. Docelowo na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowany będzie tylko Bank Pekao. Aby to osiągnąć, konieczny jest podział PZU. Z ubezpieczyciela zostanie wydzielona spółka holdingowa oraz druga, w 100 proc. od niej zależna, która poprowadzi całą działalność operacyjną w zakresie ubezpieczeń.

Następnie, w kluczowym kroku, holding PZU połączy się z Bankiem Pekao. Cała reorganizacja grupy PZU zakłada, że to Bank Pekao, a nie ubezpieczyciel, stanie na czele nowego podmiotu i będzie notowany na giełdzie. W efekcie tej operacji dotychczasowi akcjonariusze PZU mają otrzymać akcje Pekao – zarówno te, które ubezpieczyciel już posiada, jak i te pochodzące z nowej emisji.

Fuzja PZU i Pekao: Jaki jest cel i co może stanąć na przeszkodzie?

Po co ta cała operacja? Jak wskazał minister Wojciech Balczun, to przede wszystkim odpowiedź na unijne regulacje, a konkretnie dyrektywę Solvency II, która narzuca instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym surowe wymogi kapitałowe. Połączenie sił to sposób na optymalizację struktury i uwolnienie ogromnych pieniędzy. Połączenie sił ma przynieść ogromne korzyści – szacuje się, że fuzja PZU i Pekao może uwolnić nadwyżkę kapitałową na poziomie nawet 20 mld zł.

Mimo że obie spółki podpisały memorandum o współpracy już w czerwcu 2025 roku, termin jego realizacji został niedawno przesunięty. Nowa data graniczna to 31 grudnia 2027 roku. Jest jednak twardy warunek: kluczowe zmiany w prawie muszą zostać opublikowane do końca 2026 roku i wejść w życie najpóźniej w kwietniu 2027 roku. To właśnie legislacja jest największym znakiem zapytania. Minister Wojciech Balczun zaznaczył, że projekt wymaga skomplikowanej ścieżki legislacyjnej, co w obecnej sytuacji politycznej jest największym wyzwaniem. Jego słowa o reakcjach pałacu prezydenckiego na inicjatywy rządowe jasno pokazują, że ostateczny sukces tego gigantycznego przedsięwzięcia zależy nie tylko od woli spółek, ale przede wszystkim od politycznej zgody na najwyższych szczeblach władzy.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]