Tysiące rolników muszą pilnie sprawdzić swoje dokumenty. 1 czerwca mija ważny termin dla osób, które oprócz prowadzenia gospodarstwa rolnego osiągają dochody z działalności gospodarczej. Jeśli nie złożą odpowiedniego oświadczenia lub zaświadczenia, mogą stracić ubezpieczenie społeczne w KRUS już od następnego dnia. Konsekwencje mogą być dotkliwe zarówno finansowo, jak i organizacyjnie.

Nie każdy rolnik musi składać dokumenty

Obowiązek dotyczy rolników i domowników, którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym w KRUS, a jednocześnie prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracują przy jej prowadzeniu.

W praktyce chodzi między innymi o osoby prowadzące własne firmy usługowe, handlowe, transportowe, remontowe czy agroturystyczne. Jeśli chcą nadal korzystać z ubezpieczenia w KRUS, muszą wykazać, że ich podatek dochodowy za 2025 rok nie przekroczył ustawowego limitu.

Ostatni dzwonek na złożenie dokumentów

Zasadniczo dokumenty należy składać do 31 maja każdego roku. W 2026 roku ten dzień wypadł jednak w niedzielę, dlatego termin został automatycznie przesunięty na poniedziałek 1 czerwca. To oznacza, że dziś jest ostatni dzień na dopełnienie formalności. Po upływie terminu może być już za późno.

Kluczowe znaczenie ma tzw. roczna kwota graniczna podatku. Za 2025 rok została ona ustalona na poziomie 4576 zł. Rolnik musi potwierdzić, że należny podatek dochodowy od przychodów z działalności gospodarczej nie przekroczył tej kwoty. Może to zrobić na dwa sposoby: przedstawiając zaświadczenie z urzędu skarbowego lub składając własne oświadczenie. Najważniejsze jest jednak, aby dokument dotarł do KRUS w terminie.

Od 2 czerwca można stracić ubezpieczenie

Najpoważniejsze konsekwencje grożą osobom, które nie złożą dokumentów na czas. W takim przypadku KRUS może wyłączyć je z systemu ubezpieczenia społecznego rolników już od 2 czerwca. Taki sam skutek może nastąpić również wtedy, gdy okaże się, że należny podatek za 2025 rok przekroczył dopuszczalny limit. Dla wielu osób oznaczałoby to konieczność przejścia do innego systemu ubezpieczeniowego i związane z tym dodatkowe koszty.

Eksperci przypominają, że osoby prowadzące działalność gospodarczą obok gospodarstwa rolnego powinny jak najszybciej sprawdzić swoją sytuację. W razie wątpliwości warto skontaktować się bezpośrednio z placówką KRUS. Choć formalność wydaje się niewielka, jej niedopełnienie może skutkować utratą prawa do dalszego korzystania z ubezpieczenia społecznego rolników. A na złożenie dokumentów zostały już ostatnie godziny.

