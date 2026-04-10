KRUS rozpoczęło wypłatę trzynastek dla emerytów i rencistów, a dziś na konta seniorów trafi kolejna transza.Dodatkowe świadczenie w wysokości 1978,49 zł brutto przysługuje uprawnionym automatycznie, bez składania wniosków.Sprawdź, kiedy dokładnie możesz spodziewać się przelewu i czy Twoja trzynastka jest już w drodze!

Kolejne wypłaty już dziś i w następnych dniach

KRUS rozpoczął przekazywanie środków w dniach 7 i 8 kwietnia. Teraz przyszedł czas na kolejne transze – jedna z nich przypada na 10 kwietnia. To jednak nie koniec. Następne wypłaty zaplanowano jeszcze na trzy terminy: 15, 20 oraz 25 kwietnia.

Oznacza to, że osoby pobierające emerytury i renty rolnicze mogą spodziewać się pieniędzy w zależności od swojego indywidualnego harmonogramu świadczeń. W praktyce trzynastka trafia na konto razem z regularną wypłatą, bez dodatkowych formalności.

Kto dostanie trzynastkę z KRUS?

Dodatkowe świadczenie przysługuje osobom, które na dzień 31 marca 2026 r. miały prawo do jednego z określonych świadczeń. Chodzi przede wszystkim o emerytury rolnicze, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne oraz rodzicielskie świadczenia uzupełniające.

Warto podkreślić, że trzynastka przysługuje tylko raz – nawet jeśli dana osoba pobiera kilka świadczeń jednocześnie. W takiej sytuacji wypłacana jest jedna dodatkowa kwota.

Ile wynosi trzynastka w 2026 roku?

Wysokość świadczenia jest jednakowa dla wszystkich uprawnionych. W 2026 r. trzynastka wynosi tyle, co najniższa emerytura, czyli dokładnie 1978,49 zł brutto.

Od tej kwoty potrącana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy, co oznacza, że ostateczna kwota „na rękę” będzie nieco niższa. Mimo to dla wielu osób jest to istotne wsparcie domowego budżetu.

Wypłata bez wniosku

Jedną z najważniejszych informacji dla seniorów jest fakt, że nie trzeba składać żadnych dokumentów. KRUS wypłaca trzynastkę automatycznie, z urzędu, na podstawie posiadanych danych.

To oznacza, że osoby uprawnione nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań – pieniądze trafią na konto lub zostaną dostarczone w taki sam sposób jak standardowe emerytury i renty.

KRUS czy ZUS? Kto wypłaci pieniądze

W niektórych przypadkach pojawia się pytanie, która instytucja odpowiada za wypłatę. Jeśli KRUS wypłaca świadczenie w zbiegu z innym, to właśnie ta instytucja przekazuje trzynastkę.

Z kolei w sytuacji, gdy świadczenia są rozdzielone między KRUS i ZUS, dodatkowe pieniądze może wypłacić Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wszystko zależy od konkretnego przypadku i struktury wypłacanych świadczeń.

Pieniądze trafiają już teraz

Kwietniowe wypłaty trzynastek są już w toku, a kolejne przelewy realizowane są zgodnie z harmonogramem. Dla wielu emerytów i rencistów to jeden z ważniejszych momentów w roku – dodatkowe środki mogą znacząco odciążyć domowy budżet.

Jeśli termin wypłaty przypada właśnie dziś lub w najbliższych dniach, warto sprawdzić konto. Pieniądze są już w drodze.

