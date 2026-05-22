Polska armia pilnie poszukuje specjalistów z obszarów IT, medycyny i logistyki, oferując atrakcyjne ścieżki kariery w związku z modernizacją i wyzwaniami cyberbezpieczeństwa.

Możesz pracować dla wojska zarówno w mundurze, jak i na etatach cywilnych.

Wojsko oferuje bogaty pakiet darmowych szkoleń, w tym prawo jazdy kategorii C+E, uprawnienia operatora dronów czy zaawansowane kursy z cyberbezpieczeństwa.

Zarobki dla żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zaczynają się od 6,5 tys. zł, co czyni służbę konkurencyjną pod względem finansowym.

Jakich specjalistów szuka polska armia? Informatycy i lekarze na czele listy

Polska armia przechodzi głęboką modernizację, a to oznacza nie tylko zakup nowego sprzętu, ale przede wszystkim inwestycję w ludzi. Rekrutacja nabrała tempa, a lista poszukiwanych fachowców jest długa i konkretna. Wszystko opiera się na rozporządzeniu ministra obrony narodowej z 18 lutego 2026 roku, które jasno określa, jakie kwalifikacje są dziś dla wojska najcenniejsze.

Na absolutnym szczycie priorytetów znajdują się specjaliści od nowych technologii. Współczesne zagrożenia coraz częściej mają charakter cyfrowy, dlatego armia pilnie potrzebuje informatyków, ekspertów od cyberbezpieczeństwa, kryptologów i analityków danych.

– Wojsko Polskie poszukuje obecnie przede wszystkim specjalistów z obszarów nowoczesnych technologii, medycyny oraz logistyki – podkreśla cytowany przez Forsal kpt. Michał Gełej, rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. – Nowoczesne technologie i cyberbezpieczeństwo to priorytetowy obszar związany z rozwojem wojsk obrony cyberprzestrzeni. Poza ekspertami IT, wojsko aktywnie rekrutuje także operatorów systemów bezzałogowych (dronów), mechaników, elektroników oraz inżynierów. Równie ważne jest zaplecze medyczne – armia ma przygotowane specjalne ścieżki kariery dla lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek.

Czy praca w wojsku zawsze oznacza noszenie munduru?

Wiele osób myśli, że praca dla sił zbrojnych to wyłącznie służba w mundurze i regularne ćwiczenia na poligonie. To jednak mit. Armia oferuje dużą elastyczność i tysiące etatów cywilnych, które pozwalają wykorzystać swoje umiejętności bez konieczności zostawania zawodowym żołnierzem.

– Nie zawsze trzeba zostać żołnierzem zawodowym, aby realizować zadania dla wojska. Na przykład lekarz może być zarówno wojskowym lekarzem, jak i cywilnym w szpitalu wojskowym, informatyk może pracować jako specjalista IT albo służyć jako żołnierz w cyberwojskach – wyjaśnia kpt. Gełej.

Okazuje się, że praca w wojsku nie musi wiązać się z zakładaniem munduru, co dla wielu kandydatów jest kluczową informacją. Decyzję o charakterze służby można podjąć już na początku rekrutacji. Wystarczy zgłosić swoje preferencje i kwalifikacje w najbliższym Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR) lub bezpośrednio w wybranej jednostce.

Ile można zarobić w wojsku i na jakie darmowe kursy można liczyć?

Stabilność zatrudnienia to nie jedyny atut. Służba w Wojsku Polskim staje się coraz bardziej konkurencyjna finansowo. Obecnie uposażenie dla żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w stopniu szeregowego zaczyna się od kwoty 6,5 tys. zł brutto.

Co więcej, armia daje unikalną szansę na zdobycie cennych uprawnień całkowicie za darmo. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji przygotowało bogaty pakiet szkoleń dla żołnierzy dobrowolnej służby zasadniczej, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz służby zawodowej. Dzięki temu można bezpłatnie zdobyć między innymi:

prawo jazdy kategorii C, C+E oraz D,

uprawnienia operatora koparek, ładowarek i innych maszyn budowlanych,

certyfikaty operatora dronów,

uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR),

kursy spawacza, nurka czy sternika motorowodnego,

zaawansowane szkolenia z zakresu teleinformatyki i cyberbezpieczeństwa.

Źródło: Forsal.pl