- Polska gospodarka w I kw. 2026 r. wzrosła o 3,5% r/r, co oznacza wyraźne spowolnienie tempa wzrostu z 4,1% w poprzednim kwartale.
- Konsumpcja prywatna (3,3%) i inwestycje firm (2,4%) rosły wolniej niż oczekiwano, co hamuje ogólny wzrost PKB.
- Mimo spowolnienia, wzrost PKB wciąż napędzały popyt krajowy (3,7%) oraz silne wydatki publiczne (6,0%).
- Dane GUS pokazują, że choć gospodarka nadal rośnie, straciła impet z końca 2025 roku, co wymaga dalszej analizy przyczyn.
Polska gospodarka zwalnia. Co mówią najnowsze dane GUS?
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował szczegółowe dane dotyczące Produktu Krajowego Brutto w pierwszych trzech miesiącach 2026 roku. Wynika z nich, że PKB Polski urósł w tym okresie o 3,5 proc., licząc rok do roku. Jest to wynik nieco lepszy od wstępnych, szybkich szacunków urzędu, które mówiły o wzroście na poziomie 3,4 proc.
Mimo korekty w górę, najnowsze dane pokazują wyraźne hamowanie. Wystarczy spojrzeć na ostatni kwartał 2025 roku, kiedy polska gospodarka rozwijała się w tempie 4,1 proc. Spowolnienie widać również w porównaniu kwartał do kwartału – tu wzrost wyniósł 0,6 proc., podczas gdy pod koniec ubiegłego roku było to 1,0 proc. Mówiąc prościej: gospodarka wciąż rośnie, ale straciła impet z końcówki ubiegłego roku.
Konsumpcja i inwestycje niższe od prognoz. Co ciągnie w dół PKB Polski?
Kiedy przyjrzymy się szczegółom, zobaczymy, co stoi za tym spowolnieniem. Kluczowe okazują się dwa wskaźniki: konsumpcja prywatna, czyli to, ile wydajemy na co dzień w sklepach i na usługi, oraz inwestycje firm. Oba te elementy wypadły gorzej, niż zakładali analitycy rynkowi.
Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się, że konsumpcja prywatna urośnie o 3,9 proc. Tymczasem najnowsze dane GUS pokazują wzrost jedynie o 3,3 proc. Oznacza to, że choć wciąż kupujemy więcej niż rok temu, to nasz zapał do wydawania pieniędzy nieco osłabł. Podobnie wygląda sytuacja z inwestycjami, czyli nakładami brutto na środki trwałe. Prognozy mówiły o wzroście na poziomie 3,0 proc., a rzeczywistość przyniosła wynik 2,4 proc. To pokazuje, że firmy ostrożniej podchodzą do nowych projektów i wydatków.
Mimo wszystko, ogólny obraz nie jest zły. Całkowity wzrost gospodarczy Polski był napędzany głównie przez popyt krajowy, który zwiększył się o 3,7 proc. Silnym punktem okazały się także wydatki publiczne, które wzrosły aż o 6,0 proc. rok do roku.
PKB Polski w I kw. 2026 r. – szczegółowe dane
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące składowych PKB, opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny.
|Składowa PKB
|I kw. 2026 (% r/r)
|IV kw. 2025 (% r/r)
|Spożycie ogółem
|3,9
|5,3
|Spożycie w sektorze gospodarstw domowych
|3,3
|4,3
|Spożycie publiczne
|6,0
|7,7
|Akumulacja brutto
|2,7
|2,3
|Nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje)
|2,4
|6,6
|Popyt krajowy
|3,7
|4,6
|Eksport
|5,6
|7,6
|Import
|6,1
|8,8
|Produkt Krajowy Brutto (PKB)
|3,5
|4,1