Podatek od oddanych butelek! Rząd Tuska wymaga daniny za zwrócone opakowania

Zwrot kaucji za butelki, które sam kupiłeś, nie podlega opodatkowaniu PIT, ponieważ jest to odzyskanie własnego wydatku.

Inaczej jest w przypadku butelek znalezionych lub z innego źródła – tu zwrot kaucji może być objęty podatkiem dochodowym PIT.

Samodzielne zbieranie butelek nie jest działalnością gospodarczą, a minister klimatu zapewnia, że konsumenci nie zapłacą podatku od standardowego zwrotu kaucji.

Od 1 października 2025 r. za plastikowe butelki i puszki zapłacimy 50 gr kaucji (bez paragonu), by osiągnąć unijne cele recyklingu.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, czy od pieniędzy otrzymanych za zwrot butelek i puszek w systemie kaucyjnym należy zapłacić podatek. Jak tłumaczy resort w odpowiedzi na pytania PAP, obowiązek podatkowy zależy od tego, czy konsument odzyskuje własne środki, czy zarabia na znalezionych opakowaniach.

Zasadniczo zwrot kaucji nie jest traktowany jako przychód w rozumieniu ustawy o PIT. Dzieje się tak w sytuacji, gdy konsument odzyskuje pieniądze, które wcześniej zapłacił, kupując produkt w opakowaniu objętym systemem.

Kaucja w tym systemie ma charakter zwrotny. Z tego względu osoby fizyczne, które poniosły wydatek na kaucję, którą następnie odzyskują, dokonując zwrotu opakowań objętych systemem kaucyjnym, nie osiągają przychodu w rozumieniu przepisów ustawy PIT — informuje Ministerstwo Finansów.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy zwracane są opakowania, za które nie zapłacono kaucji – na przykład znalezione lub otrzymane w restauracji. Wówczas uzyskane w ten sposób pieniądze mogą zostać uznane za przychód i podlegać opodatkowaniu.

W przypadku, gdy uzyskane świadczenie nie ma charakteru zwrotnego, czyli osoba, która je uzyskała, nie odzyskuje w ten sposób swojego wydatku, to może to rodzić obowiązek podatkowy w podatku PIT. Na gruncie ustawy PIT obowiązuje bowiem zasada powszechności opodatkowania. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych z opodatkowania — wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Resort finansów zaznacza jednak, że każda sprawa wymaga indywidualnej oceny. Ostateczna kwalifikacja podatkowa zależy od konkretnego stanu faktycznego.

Do sprawy odnieśli się również inni przedstawiciele rządu. Wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda wskazał, że samo zbieranie i zwracanie butelek nie jest traktowane jako działalność gospodarcza. Taka kwalifikacja wchodziłaby w grę dopiero w przypadku zorganizowanej działalności, na przykład zatrudniania do tego celu pracowników.

Głos w sprawie zabrała także minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Podkreśliła, że dla konsumentów nie będzie podatku od odzyskanej kaucji.

Odzyskujemy pieniądze, które sami za kaucję uiszczamy, zresztą wypowiadał się już w tej sprawie minister finansów. Od niezwróconej kaucji płaci się podatek VAT, ale płacą tylko operatorzy — powiedziała Hennig-Kloska w radiu RMF FM.

System kaucyjny w Polsce: Terminy, zasady i wysokość kaucji

System kaucyjny, który w Polsce zaczął obowiązywać 1 października 2025 roku, ma na celu zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki opakowań. Ma to pozwolić na osiągnięcie unijnych celów w tym zakresie: 77 proc. do 2028 r. i 90 proc. od 2029 r.

Kaucją objęte są następujące opakowania:

butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów ,

, metalowe puszki o pojemności do 1 litra ,

, szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra (od 2026 r.).

Wysokość kaucji to 50 groszy dla opakowań plastikowych i metalowych oraz 1 zł dla butelek szklanych. Do zwrotu pieniędzy nie jest wymagany paragon, ale opakowanie nie może być zgniecione. Produkty objęte systemem są oznaczone specjalnym symbolem. Producenci napojów w butelkach szklanych, na przykład piwa, mogą nadal prowadzić własne, niezależne systemy zbiórki opakowań, które funkcjonują od lat.