Klienci Citi przechodzą do VeloBanku

Po ponad roku przygotowań VeloBank finalizuje przejęcie detalicznej części Citi Handlowego. Formalne zakończenie procesu zaplanowano na 15 czerwca.

Najważniejsze zmiany nastąpią podczas tzw. weekendu migracyjnego, który rozpocznie się 12 czerwca i potrwa do poranka 15 czerwca. W tym czasie klienci zostaną przeniesieni do nowego banku.

Od połowy czerwca wszystkie przejmowane oddziały, pracownicy oraz klienci staną się częścią VeloBanku.

W grze są miliardy złotych

Skala transakcji robi ogromne wrażenie. VeloBank przejmuje około 6 miliardów złotych kredytów oraz blisko 22 miliardy złotych depozytów klientów.

Do tego dochodzi niemal 9 miliardów złotych aktywów zarządzanych w ramach usług inwestycyjnych i private bankingu.

Łącznie biznes VeloBanku zwiększy się o około 30 miliardów złotych. To oznacza znaczące umocnienie pozycji banku na polskim rynku.

Co zmieni się dla klientów?

Według zapewnień banku klienci nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań. Przeniesienie ma odbyć się automatycznie.

Zachowane zostaną dotychczasowe produkty i usługi, a dodatkowo klienci zyskają dostęp do oferty VeloBanku, w tym nowoczesnej aplikacji mobilnej oraz nowych rozwiązań technologicznych.

Przejęcie obejmuje m.in. konta osobiste, karty kredytowe, kredyty gotówkowe, pożyczki, usługi maklerskie, zarządzanie majątkiem oraz bankowość dla mikroprzedsiębiorców.

Armia pracowników zmienia pracodawcę

Razem z klientami do VeloBanku przejdzie również około 1,6 tysiąca pracowników Citi Handlowego.

Prezes VeloBanku Adam Marciniak podkreśla, że instytucja jest już gotowa na przejęcie i zakończenie wielomiesięcznych przygotowań.

Dla banku szczególnie ważne jest wzmocnienie segmentu zamożnych klientów oraz rynku kart kredytowych, w którym Citi Handlowy od lat należał do liderów.

Pół miliarda złotych za przejęcie

Transakcja ma również imponującą wartość finansową. Za przekazanie części detalicznej Bank Handlowy otrzyma akcje VeloBanku, które następnie zostaną odkupione.

Łączna wartość rozliczenia może sięgnąć około 532 milionów złotych. Na tę kwotę składa się 432 miliony złotych części stałej oraz nawet 100 milionów złotych dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od wyników przejętego biznesu.

Od Getinu do jednego z największych graczy

Historia VeloBanku jest nietypowa. Instytucja powstała po przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, a następnie została sprzedana nowym inwestorom.

Dziś głównym udziałowcem jest amerykański fundusz Cerberus. Dzięki przejęciu części detalicznej Citi Handlowego bank wykonuje kolejny duży krok i wyrasta na jednego z najważniejszych graczy w polskim sektorze finansowym.

Zmiana dla klientów oznacza, że już za kilkanaście dni rozpoczną nowy rozdział, choć dla wielu z nich może odbyć się niemal niezauważalnie.

Adrian Adamowicz, Członek zarządu ds. bankowości detalicznej VeloBanku. [IMPACT 2026]