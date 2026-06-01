Czy 5 czerwca 2026 to dzień wolny od pracy?

Wielu Polaków co roku liczy na to, że długie weekendy „robią się same”. Niestety, w przypadku 2026 roku kalendarz jest nieubłagany dla tych, którzy liczą na prezent od ustawodawcy. Uroczystość Bożego Ciała przypada w czwartek, 4 czerwca. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, co wynika bezpośrednio z zapisów ustawy o dniach wolnych. Jednak piątek, 5 czerwca 2026 roku, jest traktowany przez polskie prawo jako zwyczajny, pełnoprawny dzień roboczy.

Oznacza to, że pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, a także urzędnicy i większość personelu medycznego, muszą tego dnia wypełnić swoje zawodowe obowiązki. Jeśli ktoś marzy o czterodniowej przerwie od służbowych e-maili i spotkań, jedynym sposobem jest skorzystanie z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Decyzja o tym, czy dany zakład pracy będzie tego dnia otwarty, należy do pracodawcy, jednak standardowo większość firm funkcjonuje w tym czasie bez zmian.

Długi weekend czerwcowy 2026. Jak przedłużyć sobie odpoczynek?

Choć prawo nie daje nam wolnego piątku w prezencie, sytuacja kalendarzowa jest idealna do stworzenia pierwszej w roku okazji na dłuższy, letni wyjazd. Wystarczy wypisać jeden dzień urlopu – właśnie na 5 czerwca – aby cieszyć się czterema dniami nieprzerwanej swobody. Taki układ pozwala na krótki wyjazd nad morze, w góry lub po prostu na regenerację sił w domowym zaciszu, zaczynając od czwartkowego poranka aż do niedzielnego wieczora.

Warto jednak pamiętać, że czerwiec to jeden z najpopularniejszych terminów urlopowych w Polsce. Ze względu na atrakcyjny układ świąt, wielu współpracowników może wpaść na ten sam pomysł w tym samym czasie. Złożenie wniosku o urlop z odpowiednim wyprzedzeniem jest kluczowe, aby uniknąć rozczarowania, gdy okaże się, że limit osób mogących przebywać na wolnym w danym dziale został już wyczerpany. Pracodawcy często patrzą przychylnie na takie prośby, o ile są one zgłoszone wystarczająco wcześnie.

Zakupy 5 czerwca po Bożym Ciele. Czy sklepy są otwarte?

Sytuacja z handlem w okolicach Bożego Ciała zawsze wywołuje małe zamieszanie. W czwartek, 4 czerwca 2026 roku, obowiązywać będzie ścisły zakaz handlu. Oznacza to, że duże supermarkety, dyskonty oraz galerie handlowe będą całkowicie zamknięte. Otwarte pozostaną jedynie stacje paliw oraz małe sklepy osiedlowe, w których za ladą stanie sam właściciel. To sprawia, że piątek staje się kluczowym dniem dla wszystkich osób, które muszą uzupełnić zapasy na resztę weekendu.

Dobra wiadomość jest taka, że 5 czerwca 2026 roku wszystkie placówki handlowe działają na standardowych zasadach. Supermarkety i mniejsze punkty sprzedaży będą otwarte w swoich normalnych godzinach pracy. To samo dotyczy instytucji publicznych, banków oraz urzędów pocztowych. Jeśli mamy do załatwienia sprawy urzędowe, które wymagają osobistego stawiennictwa, piątek po Bożym Ciele jest na to dobrym momentem, choć należy liczyć się z tym, że w niektórych biurach może być nieco mniejsza obsada kadrowa.

Wolne w szkole – czy uczniowie mają lekcje 5 czerwca 2026?

Dla uczniów i ich rodziców sytuacja wygląda nieco inaczej niż dla osób pracujących. Formalnie 5 czerwca nie jest dniem wolnym od nauki na szczeblu ogólnopolskim, co oznacza, że placówki oświatowe teoretycznie powinny prowadzić zajęcia. Jednak w polskim systemie edukacji istnieje mechanizm tzw. dni dyrektorskich. Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych mają do dyspozycji pulę dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, które najczęściej wykorzystują właśnie na „mostkowanie” świąt przypadających w czwartki.

Można przypuszczać, że w większości polskich szkół 5 czerwca 2026 roku będzie dniem wolnym od tradycyjnych lekcji. Szkoły mają jednak obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczych w świetlicy dla dzieci, których rodzice muszą w tym czasie pracować i nie mogą zapewnić im opieki. Aby mieć całkowitą pewność, rodzice powinni zweryfikować kalendarz roku szkolnego konkretnej placówki w dzienniku elektronicznym lub zapytać o plany wychowawcę klasy jeszcze przed planowaniem wspólnego wyjazdu.

