ZUS wypłaci nawet 4353 zł miesięcznie bez względu na dochód. Przelewy ruszą 2 czerwca

Dla kogo jest świadczenie wspierające?
Świadczenie wspierające to forma regularnej pomocy finansowej, która trafia bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest pomoc w pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych. Co kluczowe, jest ono przyznawane niezależnie od dochodów rodziny i nie podlega opodatkowaniu.
Podstawowym warunkiem otrzymania pieniędzy jest posiadanie decyzji od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON), która określa poziom potrzeby wsparcia. Jest on wyrażony w punktach, w skali od 70 do 100.
Od czego zależy wysokość przelewu?
Kwota, jaka co miesiąc trafia na konto, jest ściśle powiązana z liczbą przyznanych punktów oraz wysokością renty socjalnej. Po waloryzacji z 1 marca 2026 roku, stawki świadczenia wyglądają następująco:
- 95–100 punktów – 220% renty socjalnej (ok. 4353 zł)
- 90–94 punkty – 180% renty socjalnej (ok. 3562 zł)
- 85–89 punktów – 120% renty socjalnej (ok. 2375 zł)
- 80–84 punkty – 80% renty socjalnej (ok. 1583 zł)
- 75–79 punktów – 60% renty socjalnej (ok. 1188 zł)
- 70–74 punkty – 40% renty socjalnej (ok. 792 zł)
Kiedy spodziewać się przelewu? Dokładne terminy wypłat
Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty świadczeń w kilku stałych terminach. Każda osoba uprawniona ma przypisaną indywidualną datę, która co do zasady nie ulega zmianie. Standardowe terminy wypłat świadczeń z ZUS to:
- 2. dzień miesiąca
- 4. dzień miesiąca
- 7. dzień miesiąca
- 9. dzień miesiąca
- 12. dzień miesiąca
- 14. dzień miesiąca
- 16. dzień miesiąca
- 18. dzień miesiąca
- 20. dzień miesiąca
- 22. dzień miesiąca
Ważna zasada: Jeśli twój termin płatności wypada w dzień wolny od pracy (np. w sobotę, niedzielę lub święto), ZUS ma obowiązek wysłać pieniądze wcześniej. Oznacza to, że przelew powinien dotrzeć na twoje konto w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin.
Jak złożyć wniosek, jeśli jeszcze nie pobierasz świadczenia?
Jeśli chcesz ubiegać się o to wsparcie, cała procedura składa się z dwóch kroków.
- Krok pierwszy: Złożenie wniosku do WZON o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.
- Krok drugi: Po otrzymaniu ostatecznej decyzji z WZON, należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia do ZUS.
Pamiętaj, że wniosek do ZUS można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:
- Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
- Portalu Emp@tia,
- Bankowości elektronicznej.
Jeżeli złożysz wniosek do ZUS w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym decyzja WZON stała się ostateczna, ZUS przyzna Ci świadczenie z wyrównaniem od momentu uzyskania do niego prawa.
