ZUS wypłaci nawet 4353 zł miesięcznie bez względu na dochód. Przelewy ruszą 2 czerwca

Dla kogo jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to forma regularnej pomocy finansowej, która trafia bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest pomoc w pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych. Co kluczowe, jest ono przyznawane niezależnie od dochodów rodziny i nie podlega opodatkowaniu.

Podstawowym warunkiem otrzymania pieniędzy jest posiadanie decyzji od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON), która określa poziom potrzeby wsparcia. Jest on wyrażony w punktach, w skali od 70 do 100.

Od czego zależy wysokość przelewu?

Kwota, jaka co miesiąc trafia na konto, jest ściśle powiązana z liczbą przyznanych punktów oraz wysokością renty socjalnej. Po waloryzacji z 1 marca 2026 roku, stawki świadczenia wyglądają następująco:

95–100 punktów – 220% renty socjalnej (ok. 4353 zł)

– 220% renty socjalnej (ok. 4353 zł) 90–94 punkty – 180% renty socjalnej (ok. 3562 zł)

– 180% renty socjalnej (ok. 3562 zł) 85–89 punktów – 120% renty socjalnej (ok. 2375 zł)

– 120% renty socjalnej (ok. 2375 zł) 80–84 punkty – 80% renty socjalnej (ok. 1583 zł)

– 80% renty socjalnej (ok. 1583 zł) 75–79 punktów – 60% renty socjalnej (ok. 1188 zł)

– 60% renty socjalnej (ok. 1188 zł) 70–74 punkty – 40% renty socjalnej (ok. 792 zł)

Kiedy spodziewać się przelewu? Dokładne terminy wypłat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty świadczeń w kilku stałych terminach. Każda osoba uprawniona ma przypisaną indywidualną datę, która co do zasady nie ulega zmianie. Standardowe terminy wypłat świadczeń z ZUS to:

2. dzień miesiąca

4. dzień miesiąca

7. dzień miesiąca

9. dzień miesiąca

12. dzień miesiąca

14. dzień miesiąca

16. dzień miesiąca

18. dzień miesiąca

20. dzień miesiąca

22. dzień miesiąca

Ważna zasada: Jeśli twój termin płatności wypada w dzień wolny od pracy (np. w sobotę, niedzielę lub święto), ZUS ma obowiązek wysłać pieniądze wcześniej. Oznacza to, że przelew powinien dotrzeć na twoje konto w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin.

Jak złożyć wniosek, jeśli jeszcze nie pobierasz świadczenia?

Jeśli chcesz ubiegać się o to wsparcie, cała procedura składa się z dwóch kroków.

Krok pierwszy: Złożenie wniosku do WZON o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Krok drugi: Po otrzymaniu ostatecznej decyzji z WZON, należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia do ZUS.

Pamiętaj, że wniosek do ZUS można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

Portalu Emp@tia,

Bankowości elektronicznej.

Jeżeli złożysz wniosek do ZUS w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym decyzja WZON stała się ostateczna, ZUS przyzna Ci świadczenie z wyrównaniem od momentu uzyskania do niego prawa.

WIELKI QUIZ. Waloryzacja, inflacja, monopol. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę! Pytanie 1 z 15 Co to jest PKB? Polska Komisja Bankowa Produkt Krajowy Brutto - całkowita wartość dóbr i usług wytworzonych w gospodarce w danym okresie Poziom Kapitału Bankowego Następne pytanie