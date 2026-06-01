ZUS wypłaci nawet 4353 zł miesięcznie bez względu na dochód. Przelewy ruszą 2 czerwca

Anna Wojnowska
2026-06-01 14:55

Już na początku czerwca rusza kolejna tura wypłat świadczenia wspierającego. Przelewy mogą sięgnąć nawet ponad 4300 zł miesięcznie. Wyjaśniamy, w jakich terminach ZUS wysyła pieniądze i przypominamy, od czego zależy wysokość wsparcia.

Dla kogo jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to forma regularnej pomocy finansowej, która trafia bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest pomoc w pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych. Co kluczowe, jest ono przyznawane niezależnie od dochodów rodziny i nie podlega opodatkowaniu.

Podstawowym warunkiem otrzymania pieniędzy jest posiadanie decyzji od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON), która określa poziom potrzeby wsparcia. Jest on wyrażony w punktach, w skali od 70 do 100.

Od czego zależy wysokość przelewu?

Kwota, jaka co miesiąc trafia na konto, jest ściśle powiązana z liczbą przyznanych punktów oraz wysokością renty socjalnej. Po waloryzacji z 1 marca 2026 roku, stawki świadczenia wyglądają następująco:

  • 95–100 punktów – 220% renty socjalnej (ok. 4353 zł)
  • 90–94 punkty – 180% renty socjalnej (ok. 3562 zł)
  • 85–89 punktów – 120% renty socjalnej (ok. 2375 zł)
  • 80–84 punkty – 80% renty socjalnej (ok. 1583 zł)
  • 75–79 punktów – 60% renty socjalnej (ok. 1188 zł)
  • 70–74 punkty – 40% renty socjalnej (ok. 792 zł)

Kiedy spodziewać się przelewu? Dokładne terminy wypłat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty świadczeń w kilku stałych terminach. Każda osoba uprawniona ma przypisaną indywidualną datę, która co do zasady nie ulega zmianie. Standardowe terminy wypłat świadczeń z ZUS to:

  • 2. dzień miesiąca
  • 4. dzień miesiąca
  • 7. dzień miesiąca
  • 9. dzień miesiąca
  • 12. dzień miesiąca
  • 14. dzień miesiąca
  • 16. dzień miesiąca
  • 18. dzień miesiąca
  • 20. dzień miesiąca
  • 22. dzień miesiąca

Ważna zasada: Jeśli twój termin płatności wypada w dzień wolny od pracy (np. w sobotę, niedzielę lub święto), ZUS ma obowiązek wysłać pieniądze wcześniej. Oznacza to, że przelew powinien dotrzeć na twoje konto w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin.

Jak złożyć wniosek, jeśli jeszcze nie pobierasz świadczenia?

Jeśli chcesz ubiegać się o to wsparcie, cała procedura składa się z dwóch kroków.

  1. Krok pierwszy: Złożenie wniosku do WZON o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.
  2. Krok drugi: Po otrzymaniu ostatecznej decyzji z WZON, należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia do ZUS.

Pamiętaj, że wniosek do ZUS można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • Portalu Emp@tia,
  • Bankowości elektronicznej.

Jeżeli złożysz wniosek do ZUS w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym decyzja WZON stała się ostateczna, ZUS przyzna Ci świadczenie z wyrównaniem od momentu uzyskania do niego prawa.

