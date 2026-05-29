Piątek po Bożym Ciele dniem wolnym w Polsce. Jest decyzja

Skąd pomysł na wolny piątek po Bożym Ciele?
Piątek po Bożym Ciele, czyli 5 czerwca 2026 roku, nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Mimo to wiele osób będzie mogło cieszyć się tego dnia czasem wolnym. Jak to możliwe? Wszystko dzięki przepisom Kodeksu pracy. Zgodnie z prawem, za każde święto, które wypada w sobotę, pracodawca musi oddać pracownikom inny dzień wolny. W 2026 roku mamy aż dwie takie sytuacje:
- 15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Święto Wojska Polskiego.
- 26 grudnia (sobota) – drugi dzień Bożego Narodzenia.
To oznacza, że pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę przysługują dwa dodatkowe dni do odbioru. Pracodawcy mogą wyznaczyć termin ich oddania, a wiele instytucji publicznych wybrało właśnie 5 czerwca.
Nie wszyscy urzędnicy będą mieli wolne
Warto wiedzieć, że inaczej wygląda sytuacja w urzędach samorządowych (miejskich, gminnych), a inaczej w rządowych (ministerstwa, urzędy wojewódzkie). Prezes Rady Ministrów zdecydował, że pracownicy służby cywilnej odbiorą swoje wolne w inne dni:
- piątek, 14 sierpnia 2026 roku,
- poniedziałek, 28 grudnia 2026 roku.
Oznacza to, że urzędy centralne, takie jak ministerstwa, będą co do zasady otwarte w piątek, 5 czerwca 2026 roku.
Te urzędy będą zamknięte 5 czerwca 2026
Decyzję o wyznaczeniu wolnego po Bożym Ciele podjęło już wiele urzędów miast, gmin i innych instytucji. Jeśli planujesz załatwić jakąś sprawę, koniecznie sprawdź, czy dany urząd będzie czynny. Oto lista miejsc, które już ogłosiły wolne 5 czerwca:
- Urząd Miasta Krakowa,
- Urząd Miasta Leszna,
- Urząd Miejski w Koszalinie,
- Urząd Miejski w Tuchowie,
- Urząd Gminy Dębica,
- Urząd Gminy Jabłonka,
- Urząd Gminy Kijewo Królewskie,
- Prokuratura Okręgowa w Krośnie.
Podobne decyzje mogą podejmować również dyrektorzy szkół, ustanawiając ten dzień wolnym od zajęć dydaktycznych.
A co z pracownikami firm prywatnych?
W sektorze prywatnym wszystko zależy od decyzji Twojego pracodawcy. Może on wyznaczyć 5 czerwca jako dzień wolny do odbioru za święto w sobotę lub zachęcić pracowników do wzięcia urlopu wypoczynkowego. Dzięki temu, biorąc zaledwie jeden dzień urlopu, możesz cieszyć się aż czterodniowym wypoczynkiem.
Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku
Dla przypomnienia, oto pełna i poprawna lista dni ustawowo wolnych od pracy w 2026 roku:
- 1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok
- 6 stycznia (wtorek) – Święto Trzech Króli
- 5 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
- 6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja (piątek) – Święto Pracy
- 3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja
- 24 maja (niedziela) – Zielone Świątki
- 4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
- 15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie NMP, Święto Wojska Polskiego
- 1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych
- 11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości
- 25 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
- 26 grudnia (sobota) – Boże Narodzenie (drugi dzień)